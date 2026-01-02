Golden State Warriors cerró 2025 con balance positivo de 18 victorias y 16 derrotas, gracias a una victoria en Charlotte. Es su séptimo triunfo en 11 partidos, y el calendario se presenta favorable con 10 de sus próximos 11 encuentros disputándose en el Chase Center. Este mes de enero tiene apariencia de ser un punto de inflexión para Steve Kerr y sus jugadores.

Mejor ritmo ofensivo y rotaciones estables

“Nuestro ataque ha mejorado considerablemente; estamos anotando a un ritmo mucho más elevado… Son seis partidos consecutivos con 120 puntos o más”, destacó el entrenador de Golden State. “Hacía mucho tiempo que no sucedía esto. Realmente tenemos la sensación de haber encontrado un mejor ritmo”.

La eficiencia en ataque está en alza y, aunque las pérdidas de balón siguen siendo un problema, esta quinta victoria en seis partidos demuestra que el equipo va por buen camino. Según Steve Kerr, el grupo se encuentra mejor rodeado de su “Big Three”, ciertamente veterano pero aún esencial para el buen funcionamiento del equipo.

“Steph, Dray y Jimmy están ahora en un buen esquema de rotación”, continuó Steve Kerr. “Todos los demás simplemente deben estar listos cuando se les llame. Con el ritmo del juego actual y el volumen de tiros de 3 puntos, vamos a hacer jugar a mucha gente, a menudo por secuencias cortas. Es un poco diferente, pero hay que acostumbrarse”.

Ganar la batalla de las posesiones

Lo que cambia es que los Warriors han encontrado la cadencia adecuada, y es Draymond Green quien mejor lo explica. Decisivo esta noche al final del partido con triples, el ala-pívot estima que los Warriors “deben siempre jugar rápido, pero no tan rápido como antes”. “La batalla de las posesiones cuenta mucho más”, precisó. “Obtenemos mejores situaciones en ataque posicional cuando frenamos el juego, en lugar de precipitarnos y perder el balón. Realmente intentamos cuidarlo mejor y, luego, debemos ser un gran equipo en defensa”.

La estabilidad conduce a la regularidad

Lo que marca la diferencia es también la estabilidad en la rotación, y más particularmente del cinco inicial. Esta noche, Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Quinten Post y Draymond Green iniciaron su séptimo partido consecutivo.

“El entrenador nos habla mucho de las rotaciones y de la necesidad de tener constancia, aunque muchos jugadores estén jugando”, señaló Stephen Curry. “Esa regularidad se trata sobre todo de organización ofensiva y de comprensión de los lugares donde los tiros se van a crear. Y de la forma en que intentamos generar buenos tiros utilizando a Jimmy con la ‘second unit’, luego a mí y a Draymond cuando estamos juntos para crear juego. Creo que los chicos empiezan a comprender mejor, a ‘ver’ mejor el juego y a jugar con confianza. Y eso solo puede hacernos mejores colectivamente”.

