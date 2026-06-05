Hace años que el Heat parece interesado en Giannis Antetokounmpo, pero ninguna oferta se había concretado hasta ahora. Eso podría cambiar, ya que tanto The Athletic como el Miami Herald coinciden en señalar que la franquicia de Florida lidera la carrera para hacerse con el “Greek Freak”, quien además se ha declarado fan de la famosa “Heat Culture”.

Una oferta centrada en Tyler Herro

Aunque Giannis estaría “intrigado” ante la posibilidad de jugar en los Celtics, potencialmente mejor armados y más competitivos, el doble MVP podría terminar en Miami, donde un traspaso centrado en Tyler Herro (originario de Wisconsin, como los Bucks), Kel’el Ware, picks de Draft y otros “role players” podría materializarse.

The Miami Heat are viewed as the overwhelming favorites to land Giannis Antetokounmpo, per @TheAthletic



“The noise surrounding the Miami Heat and Antetokounmpo remains louder than all the rest. Many people around the league, from agents to executives, continue to believe that… pic.twitter.com/uFDgdIpOMT — NBACentral (@TheDunkCentral) June 3, 2026

Se trataría de una oferta comparable a la que la franquicia de Florida presentó a principios de año, cuando ya se interesó por el jugador de los Bucks. En cambio, Bam Adebayo es considerado intocable en cualquier negociación.

Milwaukee se prepara para todos los escenarios

Del lado de Milwaukee, la preferencia sigue siendo conservar a Giannis Antetokounmpo, pero también se preparan para el escenario en el que se marche tras 13 años en la franquicia. Se espera que el desenlace del caso llegue antes de la Draft, a finales de junio.

Además del Heat, franquicias como los Blazers, los Cavaliers, los Rockets, los Celtics, los Timberwolves y el Thunder también podrían estar al acecho para hacerse con uno de los jugadores capaces de responder a la nueva problemática de la NBA: Victor Wembanyama.