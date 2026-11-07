Kristaps Porzingis se aparta del baloncesto: “He tomado la decisión de priorizar mi salud”

Kristaps Porzingis, pívot de los Warriors formado en la cantera del Baloncesto Sevilla, anuncia que se aparta del baloncesto porque su cuerpo no respondió.

Kristaps Porzingis ha anunciado que se aparta del baloncesto para priorizar su salud. El pívot letón de los Golden State Warriors, que se formó en la cantera del Baloncesto Sevilla y jugó en la Liga Endesa antes de dar el salto a la NBA, lo comunicó el viernes por la noche en sus redes sociales: su cuerpo no respondió como esperaba al aumentar la carga de trabajo y buscará una solución junto a la franquicia.

Porzingis publicó el mensaje en su cuenta de X a las 22:11 horas, hora peninsular, en forma de comunicado oficial firmado con su nombre.

https://x.com/kporzee/status/2118813584784330754

El comunicado: “He tomado la decisión de priorizar mi salud”

“Esta temporada tenía muchas ganas de competir con este grupo, pero a medida que aumentaba la carga, mi cuerpo no respondió como esperaba”, explicó el jugador, en declaraciones traducidas por Solobasket.

“Estoy bien, pero sé lo que hace falta, y no estoy donde quiero estar para rendir al nivel que me exijo. Llegados a este punto, he tomado la decisión de priorizar mi salud y apartarme del deporte que amo”, añadió.

El letón dedicó un párrafo a su club: “En esta situación, quiero mostrar el máximo respeto a los Golden State Warriors y trabajar con ellos para encontrar una solución que tenga sentido”. Cerró con un agradecimiento a su familia y a sus allegados “por estar siempre ahí” y con un “siempre hacia delante”.

Lejos del equipo desde antes del campo de entrenamiento

El anuncio no es una retirada oficial, según precisó ESPN, que detalla que Porzingis llamó al general manager Mike Dunleavy dos días antes del primer entrenamiento de pretemporada para comunicarle que no se incorporaría. Tras una reunión con el club a principios de octubre volvió a abandonar el equipo.

El pívot, de 31 años, firmó este verano una extensión de dos temporadas y 40 millones de dólares, con solo 3 millones garantizados en la segunda, siempre según ESPN. El mismo medio informó esta semana de que los Warriors han dejado de abonarle su salario de 20 millones mientras está ausente, sin que el jugador ni el sindicato lo discutan, y de que la franquicia no tiene intención de rescindir el contrato, que podría utilizar en un traspaso antes del cierre del mercado en febrero.

ESPN recuerda también que Porzingis arrastra problemas de salud persistentes desde que contrajo una enfermedad vírica en su etapa en Boston, hace dos temporadas, además de varias lesiones en las piernas a lo largo de sus 11 años en la NBA.

De la cantera del Sevilla al número 4 del Draft

La carrera de Porzingis tiene un fuerte acento español. Llegó a Sevilla con 15 años, en 2010, tras unas pruebas con el club, y pasó tres temporadas en la cantera antes de que Aíto García Reneses lo subiera al primer equipo, según relató Público.

Con la camiseta del Cajasol y del Baloncesto Sevilla disputó 76 partidos en la Liga Endesa, con 8,2 puntos de media, y en la 2014-15, su última campaña en España, firmó 10,7 puntos y 4,8 rebotes en 34 encuentros, según los datos de la ACB. Ese verano, los New York Knicks lo eligieron con el número 4 del Draft de 2015.

Los Warriors siguen con su racha

Sin Porzingis, el equipo de Stephen Curry ha encadenado seis victorias consecutivas tras empezar la temporada con un 0-3, como en la remontada de 25 puntos ante los Lakers de Doncic, y presenta un balance de 6-3. Su próximo partido es ante los Orlando Magic en San Francisco, en la madrugada del sábado al domingo, a las 2:30 horas, hora peninsular.