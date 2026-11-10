Santi Aldama suma 10 puntos en el triunfo de los Mavericks ante los Pacers y Dusty May bromea: “Tiene ojos de loco”

Santi Aldama anotó 10 puntos en 19 minutos en el 125-122 de los Mavericks a los Pacers. Dusty May elogió al canario y De Larrea sigue a la espera de una revisión.

Santi Aldama sumó 10 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en 19 minutos en la victoria de los Dallas Mavericks ante los Indiana Pacers (125-122), en la madrugada del lunes al martes. Es el tercer triunfo seguido de Dallas, que se pone con 7-4, y su entrenador, Dusty May, dejó un elogio entre risas al canario: “Santi tiene ojos de loco cuando compite”.

Primer cambio y pívot ante la baja de Morez Johnson Jr.

En su tercer partido con los Mavericks tras su lesión, Aldama fue el primer jugador en salir desde el banquillo y ejerció de pívot ante la baja de Morez Johnson Jr. Completó un 4 de 9 en tiros de campo, con 1 de 5 en triples y 1 de 1 en tiros libres, y terminó con un balance de +4, según el acta del partido. Su único triple llegó tras un pase de Cooper Flagg. Mejora así los números de un arranque en Dallas que empezó con 8 puntos y 9 rebotes ante los Jazz y siguió con 12 puntos ante los Nets.

El ala-pívot de Las Palmas se sentó a dos minutos del final del tercer cuarto y ya no volvió a la pista.

En la rueda de prensa, May habló de sus dos jugadores más competitivos: “Llamaría a Cooper (Flagg) un competidor de élite. Santi tiene ojos de loco cuando compite. Coop se mantiene en su modo de completamente concentrado en ganar. Perdón Santi”, dijo, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

Flagg y Irving suman 78 puntos para remontar

Los Pacers, que jugaron sin Tyrese Haliburton, mandaban por 56-66 al descanso. Cooper Flagg firmó 43 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias y Kyrie Irving anotó 35 con 7 de 10 en triples para darle la vuelta al partido. Pascal Siakam fue el mejor de Indiana con 29 puntos, 26 de ellos en la primera parte, por los 18 de Aaron Nesmith y los 16 de Ivica Zubac. Los Pacers caen al 3-8.

De Larrea, a la espera de una nueva revisión

Sergio de Larrea sigue sin jugar desde la torsión de rodilla derecha que sufrió en Miami el 26 de octubre. May aplazó a la próxima semana la nueva revisión médica del base vallisoletano: “Próximamente”, respondió al ser preguntado por la fecha, antes de añadir: “Pero ha estado en el gimnasio y se ha puesto fuerte”, según recoge AS.

Los Mavericks visitan a los Minnesota Timberwolves en la madrugada del jueves al viernes, a las 2:00 horas (hora peninsular).