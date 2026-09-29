Coto Córdoba Club de Baloncesto: analizamos las claves del proyecto

El Cajasol Coto Córdoba ya sabe lo que significa ganar en Primera FEB. El 72-57 ante Caja Rural CB Zamora dejó un estreno difícilmente mejorable, pero más interesante que el resultado fue comprobar algunas de las ideas con las que el club pretende afrontar el mayor reto de su historia reciente. Córdoba ha cambiado buena parte de la plantilla que consiguió el ascenso y ha mezclado jugadores que conocen la categoría con apuestas menos previsibles.

Un debutante con una plantilla que no lo es tanto

El salto desde Segunda FEB no se ha afrontado desde la continuidad absoluta. De los doce jugadores de la plantilla, ocho son incorporaciones: Jalen Cone, Manu Trujillo, Tyler Stephenson-Moore, Mike Nuga, Pau Treviño, Ignacio Rosa, Leslie Nkereuwem y Mladen Armus.

Continúan Gonzalo Orozco, Fernando Bello, Alejandro Rodríguez y Nuha Sagnia. Es decir, permanece una pequeña columna vertebral del ascenso, pero dos tercios de la plantilla son nuevos.

La renovación tiene una lógica: el Coto Córdoba debuta en Primera FEB, pero varios de sus jugadores conocen perfectamente el nivel que exige. Cone llega desde Menorca; Armus y Nkereuwem tienen pasado reciente en Palencia; Ignacio Rosa procede de Castelló y Nuga de Tizona. Basta revisar el mercado de Primera FEB para comprobar la profundidad de la reconstrucción.

El 72-57 enseñó algo más interesante que la victoria

El marcador ante Zamora puede resultar engañoso. Córdoba ganó por 15 puntos sin dominar el rebote (31-33), perdiendo 14 balones y anotando únicamente el 38,5% de sus tiros de dos.

La diferencia apareció lejos del aro: 15 triples de 35 intentos, un excelente 42,9%. Alejandro Rodríguez terminó con 14 puntos, Gonzalo Orozco con 13 y Mike Nuga con 16 desde el banquillo. Entre los tres anotaron diez triples.

Ahí puede encontrarse una de las principales armas del equipo de Gonzalo Rodríguez Palmeiro. Córdoba no parece construido alrededor de una gran referencia ofensiva, sino de la posibilidad de generar desde diferentes posiciones, un recurso especialmente valioso en una Primera FEB muy exigente.

Y precisamente ahí aparece también una de sus primeras incógnitas. Anotar 15 triples con un 42,9% no será lo habitual durante 34 jornadas. Encontrar alternativas cuando desaparezca ese acierto exterior será uno de los primeros exámenes de la temporada.

Una plantilla con recursos diferentes

La construcción del equipo ofrece bastante variedad. Orozco mantiene el vínculo con el ascenso y la dirección, mientras Cone incorpora velocidad y generación. Nuga añade anotación e intensidad defensiva y Stephenson-Moore aumenta las alternativas exteriores.

Pau Treviño, con 2,02 metros, permite utilizar tamaño en el perímetro. Alejandro Rodríguez e Ignacio Rosa pueden abrir el campo desde posiciones interiores, mientras Mladen Armus aporta 2,08 metros y una referencia más convencional cerca del aro.

Nkereuwem representa una apuesta diferente. En su anterior etapa con Palencia produjo 9,4 puntos y 3,4 rebotes en apenas 15,9 minutos, con un 61,5% en tiros de campo, aunque llega después de una lesión de rodilla. Su experiencia en Palencia puede resultar especialmente útil para un recién ascendido.

Radiografía de la plantilla del Coto Córdoba para Primera FEB

Jugador Posición Procedencia / continuidad Qué aporta Clave o incógnita Gonzalo Orozco Base Continúa Dirección, experiencia y tiro Adaptar su peso a Primera FEB Jalen Cone Base Menorca Velocidad, generación y puntos Regularidad y control Manu Trujillo Base/Escolta Fichaje Energía y profundidad Ganarse minutos Mike Nuga Escolta Tizona Anotación, físico y defensa Regularidad Fernando Bello Exterior Continúa Conocimiento del sistema Encontrar su espacio Tyler Stephenson-Moore Escolta/Alero Alemania Anotación y amenaza exterior Adaptación al baloncesto FEB Pau Treviño Alero Fichaje 2,02 m, versatilidad y rebote Convertir su físico en ventaja Alejandro Rodríguez Ala-pívot Continúa Triple y apertura de pista Competir físicamente cerca del aro Ignacio Rosa Ala-pívot Castelló Experiencia FEB y tiro Equilibrar juego interior y exterior Leslie Nkereuwem Interior Palencia Potencia y finalización Respuesta tras la lesión Mladen Armus Pívot Palencia 2,08 m y presencia interior Ser referencia ante pívots grandes Nuha Sagnia Pívot Continúa Energía y físico Profundidad de la rotación

Fuente: elaboración propia a partir de la plantilla y trayectoria de los jugadores.

Una fortaleza que puede ser más importante de lo que parece

Hay otro dato del estreno que merece atención: Córdoba no necesitó un gran anotador para ganar. Nuga hizo 16 puntos, Alejandro Rodríguez 14, Orozco 13, Cone nueve e Ignacio Rosa ocho.

Esa distribución puede convertirse en una ventaja importante. La categoría castiga la dependencia excesiva de uno o dos jugadores y el Coto Córdoba parece disponer de suficientes perfiles para cambiar el origen de sus puntos.

También puede hacerlo desde el banquillo. Que Nuga fuese el máximo anotador sin formar parte del quinteto inicial es una buena muestra de una rotación con alternativas.

Lo que el debut todavía no puede responder

Conviene poner el 72-57 en perspectiva. Zamora terminó con 4/19 en triples y un 36,4% en tiros de dos. Habrá rivales que castiguen mucho más los errores y equipos con un poder interior superior.

Ahí aparecerán las preguntas realmente importantes. ¿Puede Córdoba competir en el rebote contra los equipos más físicos? ¿De dónde llegarán los puntos cuando el triple no entre? ¿Tiene suficiente profundidad interior para una temporada larga?

La primera jornada no puede responderlas, pero sí deja una idea interesante: Córdoba es nuevo en Primera FEB; buena parte de su plantilla, no.