Fichajes Primera FEB: De refuerzo de pretemporada en ACB a incorporación maravilla en Estudiantes

El mercado de Primera FEB continúa activo y los equipos siguen atentos a las oportunidades que puedan surgir para reforzar sus plantillas. La temporada acaba de comenzar, pero las lesiones y las necesidades detectadas en estas primeras jornadas ya están provocando movimientos en varios clubes, que estudian diferentes opciones para mejorar sus rotaciones sin comprometer su planificación a largo plazo; como le ha sucedido a Movistar Estudiantes.

Movistar Estudiantes anuncia el fichaje de Léo Westermann

El Movistar Estudiantes ha acudido al mercado para reaccionar a la baja de Fernando Zurbriggen. El conjunto colegial ha fichado a Léo Westermann, que firma por dos meses para reforzar la dirección de juego. El base francés llega con una trayectoria de primer nivel europeo, en la que ha pasado por clubes como Partizan, Zalgiris, CSKA Moscú, Fenerbahçe, Barça Basket y AS Mónaco, además de acumular experiencia en la Liga Endesa y Primera FEB.

Su último equipo fue el Monbus Obradoiro, con el que la pasada temporada disputó 35 partidos y promedió 10,3 puntos, 4,8 asistencias y 11,6 de valoración por encuentro, siendo una pieza importante en el ascenso del conjunto gallego a la ACB. La llegada de Westermann supone, además, una solución inmediata para un Estudiantes que se había quedado con Micah Speights como único base puro tras la lesión de Zurbriggen.

Léo Westermann y una misión temporal en Movistar Estudiantes

Westermann llega al Movistar Estudiantes con la misión de aportar dirección, experiencia y equilibrio en el juego exterior desde el primer día. Su capacidad para leer el partido, organizar al equipo y hacer mejores a sus compañeros es uno de los principales motivos que han llevado al club a apostar por él. El propio director deportivo, Íñigo de la Villa, ha destacado que no buscaban únicamente cubrir la posición de base, sino incorporar a un jugador capaz de adaptarse rápidamente. Además, el francés llega con ritmo después de haber realizado la pretemporada con Leyma Coruña y de haber participado en algunos encuentros con el conjunto gallego.

El acuerdo contempla inicialmente dos meses, por lo que su continuidad más allá de ese periodo dependerá de la evolución de Fernando Zurbriggen, de las necesidades deportivas del equipo y del rendimiento del propio Westermann. En el Estudiantes, de momento, la prioridad es resolver una situación puntual sin alterar el planteamiento de la temporada, aunque la experiencia del francés podría abrir otras posibilidades si ambas partes consideran que su rendimiento encaja con el proyecto.