Movistar Estudiantes se refuerza con Alec Brown

Alec Brown es el refuerzo de Movistar Estudiantes para suplir el problema que tiene actualmente en la pintura. Sólo ha pasado un día desde que se confirmara la lesión de Ondrej Balvin y ya hay una respuesta.

Brown, de 24 años de edad y 2'16 metros de estatura, ya conoce España porque jugó la temporada pasada en Río Natura Monbús Obradoiro. Tras una exitosa carrera universitaria en Wisconsin, fue elegido en el puesto nº 50 del Draft 2014 por Phoenix Suns. No encontró sitio en la NBA y ha estado en dos etapas en la D-League, interrumpidas por su estancia en Galicia la temporada pasada, con la última hasta hace bien poco.

En el afiliado de Chicago Bulls en la liga de desarrollo, Windy City Bulls, ha promediado 9,7 puntos y 4,7 rebotes.

Video of Alec Brown with 7 Blocks against the Red Claws

El club madrileño se ha apresurado a contactar con él para que pueda pasar las pruebas médicas mañana, firmar el contrato y poder disputar la jornada de este fin de semana (ante UCAM Murcia) siendo inscrito a tiempo.