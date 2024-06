El codigo promocional Jokerbet ha dado mucho de qué hablar en la industria de las apuestas en línea. Por ende, en esta ocasión, te explicamos todo lo que debes saber al respecto sobre él.

Código Promocional Jokerbet

Productos Jokerbet Detalles Codigo de registro 🏀 Apuestas deportivas 🏀 Apuestas en NBA, Eurobasket, WNBA, Liga ACB. Copa del Mundo de FIBA JOKERMAX ♦️ Casino ♦️ Ruleta, Tragaperras, Casino en vivo JOKERMAX 📱 App 📱 Disponible para iOS y Android JOKERMAX

Jokerbet es un casino online con un gran gusto por la ruleta online, puesto que ofrece más de 50 juegos de este tipo. Si tienes pensado usar su código promocional JOKERMAX, déjame que te saque de dudas. Se trata de un casino online con un bono de bienvenida extremadamente generoso y al que podrás acceder desde el primer día en el que registres y verifiques tu cuenta.

Además, encontrarás orden y claridad en su sitio web, algunos de los mejores proveedores de software, diversas temáticas y mucha frecuencia y variedad de bonos. Quédate y te descubriré lo que necesitas saber sobre el código promocional Jokerbet, registrar y validar tu cuenta, realizar el primer depósito, las distintas ofertas que ofrece, opiniones de Jokerbet y otros detalles que te va a interesar conocer.

Descubre cómo funciona el código promocional Jokerbet

El uso del código JOKERMAX te permitirá acceder al bono de bienvenida. Se trata de una bonificación de hasta 1000€ con tu primer depósito. El primer requisito que debes cumplir es haber registrado tu cuenta de juego antes del fin de la promoción. Por lo que tienes hasta el 30 de mayo de 2024 para hacerlo. El segundo requisito es que se trata de tu primer depósito en la cuenta.

Si cumples ambas condiciones, podrás recibir un bono del 100% con tu depósito de entre 10€ y 1.000€. Y tendrás que darte prisa para usar el bono, ya que caduca a los 7 días de su emisión. Pero antes de nada, debes conocer como realizar el registro en tu cuenta, si no lo habías hecho previamente, para poder optar al bono.

Registra tu cuenta en Jokerbet

El proceso de registro en Jokerbet es rápido y podrás completarlo en 3 sencillos pasos, como te detallamos a continuación:

Completa el formulario con tus datos personales (Nombre, fecha de nacimiento, apellidos, nacionalidad, país de residencia, sexo y DNI/NIE). Introduce un email para registrar tu cuenta y tu dirección, sin olvidar tu residencia fiscal. Elige un nombre de usuario y contraseña. E introduce un código de salón, si te vas a dar de alta desde una de sus salones de juego. Por último, acepta los términos y condiciones, la política de privacidad y las condiciones particulares para registrar tu cuenta. Puedes seleccionar, de manera opcional, las opciones de mejorar tu experiencia de usuario y estar informado de promociones y ofertas.

Una vez has completado todo ese registro, ya puedes empezar a jugar, con la limitación de que no puedes depositar más de 150€ hasta que verifiques tu cuenta.

¿Cómo puedes validar tu cuenta Jokerbet?

El proceso de validación de tu cuenta Jokerbet podrás realizarlo seguidamente a tu registro o en otro momento de tu elección. Si quieres dejarlo pasar un tiempo, podrás acceder al proceso desde tu cuenta de juego. Haciendo clic en tu icono y en la opción subir documentación, podrás validar tu cuenta, tanto con tu DNI o NIE, como con tu pasaporte.

En cualquiera de los casos deberás marcar el tipo de documentos que vas subir en el menú desplegable, introducir tu número de documento y subir un archivo de la parte delantera y otra de la trasera, en caso de que sea DNI o NIE. En 24 horas, máximo, deberías tener tu documentación verificada.

Primer depósito

Una vez has completado todo el proceso de registro y verificación de tu cuenta, podrás realizar tu primer depósito, de al menos 10€. Si no has verificado tu cuenta, solo podrás depositar 150€, por lo que no podrás optar al bono máximo de la promoción de bienvenida. Pero si has completado la verificación, podrás llegar a depositar los 1000€ que te dará acceso al valor máximo del bono.

Cómo apostar con el código promocional

Una vez recibas el bono con tu código promocional JOKERMAX, contarás con 7 días para usar tu importe. Ten en cuenta que debes apostar 50 veces el bono para poder liberar tus fondos.

Otras ofertas de Jokerbet

Jokerbet te permitirá disfrutar de distintas promociones en función a cuál sea tu producto favorito. Ofrece lluvias de premios diarios, bonos con distinta frecuencia periódica, cashbacks e incluso bonos sin depósito y bonos de fidelidad. Y si te gustan las apuestas deportivas, también hay opciones de cashback en mercados de fútbol

Bonos para usuarios previamente registrados

Su bono de bienvenida de casino encuentra continuidad con su bono de hasta 1.000€ en el segundo depósito. Al igual que su oferta inicial, es un bono de depósito del 100%, para ingresos de entre 10€ y 1000€.

Además su oferta de bonos de casino y slots tiene más promociones para ti. Podrás optar a un bono de cashback semanal de hasta 150€ en apuestas y 1.500€ en slots y casino, un bono depósito semanal de 500€ en ambos. Y torneos crash & wins drops & wins, más de 1.500 jackpot progresivos.

También hay un bono de cuarto depósito del 100% para los que apuesten en deportes, con hasta 100€ de bono.

¿Qué factores debes tener en cuenta para escoger el mejor código promocional?

Si quieres saber qué debes tener en cuenta para elegir el mejor código promocional para ti, te los indicamos a continuación:

Que sea un operador de juego fiable. El hecho de que tenga licencia legal es fundamental.

Cerciórate de que ofrece los productos en los que te gusta apostar. Más allá de que ofrezca casino o apuestas deportivas.

Que el proceso de ingreso o retirada de fondos sea rápido y fluido.

Que ofrezca un servicio de atención al cliente durante las 24 horas y en español. O que cura gran parte del día.

Análisis Comparativo de Jokerbet con otros sitios :

La generosidad de su bono de bienvenida hace que no haya comparación entre Jokerbet y Kirolbet, o Sportium, por poner dos de sus competidores más cercanos. El valor del bono que ofrece es inalcanzable para los otros dos operadores. Los hasta 1000€ que ofrecen con su bono de bienvenida en casino y la promoción de cashback dejan claramente atrás las propuestas de las dos alternativas.

Casa de Apuestas Oferta de bienvenida deportes Oferta de bienvenida casino Depósito mínimo Jokerbet cashback del 10% hasta 150€ en freebets Bono de hasta 1.000€ 10€ Kirolbet 20€ en freebets Bono de 30€ 10€ Sportium 100€ en freebets Bono de 200€ 10€

Condiciones y Términos

Te recomendamos que tengas en cuenta términos y condiciones generales:

Que seas mayor de edad.

Que estés fuera de situaciones de autoexclusión o prohibición del juego.

Que cuentes con plena consciencia de la actividad de apuestas.

Que tengas presente que en el juego es posible ganar y perder.

Que seas residente legal en el país en el que has registrado la cuenta.

Que hagas uso personal de la cuenta o tu identidad no haya sido suplantada por un tercero.

Que no hayas cerrado la cuenta con anterioridad, tanto por acción propia o por iniciativa del operador.

Seguridad y Juego Responsable

Jokerbet presenta un decálogo de juego responsable, centros de ayuda, enlaces de interés y una sección de preguntas frecuentes. El hecho de que ponga a la vista todas las licencias de juego con las que cuenta ofrece tranquilidad.

Su certificado SSL GlobalSign Organization Validation SA aporta seguridad y le confiere integridad a tus datos personales. Además, sus herramientas para evitar el juego abusivo de sus jugadores, el proceso de verificación contra el acceso de menores de edad y su adherencia al programa phishing alert mantiene a salvo tus datos personales frente a suplantaciones de identidad.

Si te surge algún problema con el uso del código promocional Jokerbet, las opciones de soporte de Jokerbet son variadas pero no cubren las 24 horas del días durante los 7 días de la semana. Debes tener en cuenta que su chat online opera en horario de 09:00 a 03:00, por lo que está 6 horas al día sin servicio. Además, podrás usar el teléfono 911 094 204, con la misma limitación horaria, y la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].

De manera adicional, en su sección de ayuda, a la que podrás acceder desde el menú inferior de su sitio web encontrarás información para abordar distintos procesos y preguntas frecuentes sobre bonos, donde puedes resolver tus dudas sobre temas generales del bono de bienvenida. Aún así, te recomendamos acudir a los términos específicos de la promoción.

¿Cuáles son los métodos de pago en Jokerbet?

En la actualidad, Jokerbet trabaja con varios métodos de pago para la comodidad de sus usuarios. Para depositar, estas son las opciones disponibles:

VISA o MasterCard.

Jokercash.

Bizum.

Transferencia inmediata.

Transferencia bancaria.

Paysafecard.

Todas estas opciones son inmediatas, a excepción de la transferencia bancaria que puede durar de dos (2) a cuatro (4) días laborales.

Por otro lado, para retirar, estas son las opciones que ofrece el operador:

VISA o MasterCard.

Jokercash.

Transferencia bancaria.

Las transferencias bancarias pueden tardar de dos (2) a cuatro (4) días. Mientras tanto, las otras opciones son inmediatas y libres de comisiones.

Opinión general sobre el código promocional Jokerbet

La vuelta de las promociones de bienvenida para los nuevos jugadores potencía aún más su oferta y deja como secundario las ausencias en su catálogo de juegos.

Puntos fuertes y débiles del código promocional Jokerbet

Los bonos sin depósito y de fidelidad, la variedad de ruletas y los tragaperras exclusivos sirven tienen mayor peso que la poca variedad de métodos de pago, aunque haya pocas promociones para juegos de mesa y no vayas a encontrar juegos de baccarat y póker en Jokerbet:

Ventajas 👍 Desventajas 👎 Bonos sin depósito y bonos fidelidad Pocos métodos de pago Variedad de ruletas Pocas promociones para juegos de mesa Slots exclusivos No hay juegos de baccarat y póker

Opiniones de usuarios sobre el código promocional Jokerbet

La calidad y el buen funcionamiento de los métodos de pago disponibles y la cantidad de slots que ofrece son dos puntos positivos que sus clientes valoran de forma muy positiva.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿El código promocional Jokerbet es fiable?

La experiencia de Jokerbet en el sector y su licencia de juego son dos garantías que deben dejarte tranquilo.

¿Cómo usar el código promocional Jokerbet?

Puedes usarlo como parte del proceso de registro, pero aunque no hagas uso de él podrás acceder a su bono de bienvenida.

¿Se puede registrar una cuenta en Jorkerbet sin código promocional?

Claro. Aunque no uses el código JOKERMAX podrás seguir optando a promociones frecuentes.

¿Puedo apuntarme a promociones sin el código promocional Jokerbet?

Sí. Lo único que necesitas es seleccionar la opción de recibir promociones al crear el registro de tu cuenta.