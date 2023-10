La jornada 7 continúa en la sesión del domingo, con uno de los duelos clásicos de la liga para abrir boca en la sesión de tarde, Surne Bilbao Basket vs Lenovo Tenerife. Ambos equipos vienen de tener un partido complicado en competición europea, pero Bilbao Basket tiene el calor de Miribilla para recibir a un irregular Tenerife, donde aún no conoce la derrota, y no sólo eso, en casa los MIB han firmado los mejores minutos de la presente temporada. Podremos vivir este apasionante partido el domingo 29 de Octubre a las 17:00h.

El factor cancha puede ser determinante en un duelo igualado. Las defensas también serán protagonistas en Miribilla, pabellón que ha visto exhibiciones anotadoras y partidos ultra defensivos. Lenovo Tenerife viene de perder su partido en Turquía tras protagonizar una horrible segunda mitad; por contra Bilbao Basket superó con facilidad en casa al CSU Sibiu. Sensaciones contrapuestas para el duelo de Liga Endesa.

Pronósticos Surne Bilbao Basket vs Lenovo Tenerife apuestas de baloncesto ACB

Más de 161.5 puntos y Ganador Bilbao

Partido con pocos puntos, se superará por poco la barrera de los 160 puntos totales, en un duelo donde saldrá victorioso Bilbao para seguir con el idilio que mantiene con la victoria en el Bilbao Arena.

Tenerife Menos de 80.5

Hemos comentado antes que las defensas serán protagonistas, y para ambos equipos será complicado anotar cada canasta. Será un partido táctico, intenso, incómodo de jugar pero pleno de emoción. Tenerife ha demostrado su irregularidad de cara al aro, no por nada tienen un record 2-4 en Liga Endesa.

Handicap Bilbao -4.5

Las rentas serán cortas, la victoria final por un margen corto, no habrá un dueño del partido, el factor cancha será definitivo y la victoria caerá del lado local por poco margen, considere un handicap corto en su apuesta.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Surne Bilbao Basket y Lenovo Tenerife de baloncesto

La jornada 28 de la pasada Liga Endesa, fue el último duelo entre ambos equipos, un partido con una situación muy diferente para ambas escuadras.

El Lenovo Tenerife y un Gio Shermadini estelar defendió la cuarta plaza de la Liga Endesa, que perseguía Unicaja, con una paliza en Miribilla ante un diezmado pero también decepcionante Surne Bilbao Basket, que amenazó por momentos con superar los 40 puntos de diferencia y se quedó en los 23 del 60-83 final.

Shermadini (17 puntos, 10 rebotes, 8 faltas recibidas y 25 de valoración en 19 minutos) fue el impulsor del triunfo de su equipo en el tercer cuarto, cuando el conjunto local se había recuperado de un mal primer acto, un también flojo inicio del segundo y soñaba con la remontada que acarició hace unas semanas ante el mismo rival en el mismo escenario en partido de la Liga de Campeones FIBA.

¿Dónde ver en directo el Surne Bilbao Basket vs Lenovo Tenerife de Liga Endesa? TV y Online

El partido correspondiente a la jornada séptima se llevará a cabo en Miribilla en horario de 17:00h el domingo 29 de octubre para continuar la jornada dominical en su sesión de tarde. También se podrá seguir en directo por el canal Movistar+ .

Noticias del Bilbao-Tenerife ACB hoy

Para el pronóstico del Surne Bilbao Basket vs Lenovo Tenerife del 29 octubre 2023 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Surne Bilbao Basket: Surne Bilbao Basket le dio al encuentro que le enfrentó este miércoles al CSU Sibiu el uso más adecuado atendiendo a las circunstancias y a la plausible diferencia de potencial entre ambas escuadras. Lo facturó sin mayores sobresaltos (89-64), firmando su segunda victoria en la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, repartió minutos, responsabilidades y protagonismo entre todos sus jugadores y evitó sobreesfuerzos tardíos por dar demasiada vida a su rival.

atendiendo a las circunstancias y a la plausible diferencia de potencial entre ambas escuadras. repartió minutos, responsabilidades y protagonismo entre todos sus jugadores y evitó sobreesfuerzos tardíos por dar demasiada vida a su rival. Lenovo Tenerife: El Lenovo Tenerife cayó ante el Darüssafaka en Estambul en su primera salida de la temporada en la Basketball Champions League. El 88-84 supone la primera derrota de los insulares en el torneo continental, en el presumible duelo entre los dos conjuntos llamados a ser líderes de grupo.

Consulta otros Pronósticos Liga Endesa ACB