Llega el primer parón de selecciones de la temporada 2024-25 y con él, el clasificatorio para el Eurobasket 2025. Una fecha marcada en el calendario por todas las federaciones del continente, que siguen haciendo camino para hacerse un hueco en el torneo que se jugará el verano del año que viene. La selección española se lo juega todo en un doble partido ante Eslovaquia, y este es el primero de la ‘serie'.

El grupo C de las clasificatorias del Eurobasket 2025 alberga mucha emoción. En él, España no tiene margen de error al caer en las primeras ventanas ante Letonia y Bélgica, sorprendentemente. Con un 0-2 en su haber, se antoja como una obligación vencer por partida doble a Eslovaquia en estas ventanas. Con un equipo que marca claramente un cambio generacional venidero -al no poder participar los jugadores Euroliga-, el reto será sacar resultados positivos con jugadores no tan acostumbrados a cargar con tanta responsabilidad. Al igual que España, Eslovaquia también se encuentra con un 0-2 y se encuentra bajo la misma tesitura, con peor ‘average' de puntos.

Pronósticos Eslovaquia vs España y apuestas de baloncesto Euroliga

Gana España

Es cierto que la selección española que jugará en Bratislava no es la misma a la que acostumbramos a ver en los torneos veraniegos, pero con todo lo que está sobre la mesa y el talento de sus jugadores, a la tercera debería de ir la vencida y Eslovaquia no tendría que ser un mayor problema.

Menos de 170.5 puntos

En relación a lo anteriormente comentado, no esperamos que una selección como la eslovaca, con escasos nombres de primer nivel ni una selección española con jugadores más perfilados a ser especialistas y no anotadores, vayan a combinarse para llevar el marcador a cuotas elevadas.

Hándicap Eslovaquia +9.5 puntos

Desde luego, esperamos un partido más disputado de lo que se podría imaginar. España no llega con buenas sensaciones a esta segunda ventana de clasificatorias europeas y tampoco lo hace con sus mejores jugadores. Mientras tanto, Eslovaquia sí lo hace con su plantel más habitual.

Estadística y últimos partidos entre Eslovaquia vs España de baloncesto

No ha habido partidos anteriores entre Eslovaquia y España.

¿Dónde ver en directo el Eslovaquia vs España? TV y online

El partido entre Eslovaquia vs España perteneciente a la jornada 9 Euroliga se podrá seguir en directo por DAZN o Courtside 1891 a partir de las 18:00 horas desde el Ondrej Nepela Arena de Bratislava este viernes 22 de noviembre. La plataforma de pago es la única que podrá emitir en directo los partidos de la máxima competición europea de baloncesto.

Noticias del Eslovaquia-España, Euroleague

Para el pronóstico del Eslovaquia vs España 22 noviembre 2024 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Eslovaquia: Sin bajas confirmadas para el partido. España: Entre las novedades de la selección española destacan los jóvenes Sergio de Larrea, Izan Almansa, Rafa Villar y Mario Saint-Supéry.



