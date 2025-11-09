Alrededor del VERSUS Apuestas Bono, hay mucho que explicar. Por esta razón, en este artículo elaboramos una guía con toda la información necesaria con respecto a este operador.

Lo que nadie te cuenta sobre los bonos de VERSUS Noviembre 2025

VERSUS Condiciones Codigo de registro Apuestas Deportivas Múltiples eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales SUERTEMAX Casino Los juegos incluidos son la ruleta, las tragaperras, el blackjack SUERTEMAX App Disponible en IOS y Android SUERTEMAX

Esta plataforma trabaja con codigo promocional VERSUS. Desde abril del 2024 volvió a ofrecer un VERSUS bono bienvenida para nuevos usuarios.

Top-3 productos especiales ofrecidos en VERSUS

A pesar de que esta empresa no trabaja con ningún VERSUS casino bono sin depósito, ha desarrollado productos especiales legales para que sus usuarios vivan una mejor experiencia al momento de apostar en línea.

En el Top-4 de productos especiales ofrecidos por VERSUS, se encuentran:

VERSUS bono bienvenida

CombiSegura

Primera Retirada ¡Oh My Cash!

Combi, set & Freebet

Se debe tener en mente que son productos que varían con el tiempo.

¿Cómo se pueden obtener los bonos VERSUS?

Aunque cada bono VERSUS cuenta con sus propias condiciones, hay requisitos generales que deben cumplir todos los usuarios de la plataforma para activar sus programas.

Por ejemplo, todos los usuarios deben estar registrados y verificados.

A continuación, las instrucciones a tener en cuenta para registrarse en VERSUS:

Entrar en la plataforma web o la app oficial de VERSUS.

Pulsar la opción “Regístrate” ubicada en el menú superior de la página.

Rellenar todos los campos correspondientes que solicita la plataforma con información verídica.

Confirmar todos los datos adjuntados y aceptar las condiciones.

Comprobar la creación del usuario vía email.

Terminar los pasos iniciando sesión en la plataforma.

Actualmente, hay un código promocional que otorga un VERSUS bono bienvenida, además de otros bonos que son exclusivos para usuarios verificados.

Todos los usuarios registrados deben verificarse en la página para acceder a todas las funciones de VERSUS. Este proceso consiste en adjuntar un documento de identidad en la plataforma para que la empresa pueda chequear que se trata de un jugador real.

De esta manera, garantizan el juego limpio dentro de su plataforma.

Todos los programas especiales ofrecidos por VERSUS

VERSUS es una casa de apuestas que ha desarrollado diversas promociones para todos sus usuarios verificados. Algunos están disponibles para las apuestas deportivas y otros para la sección del casino. Estas son las ofertas que dispone en la actualidad:

CombiSegura

Oferta exclusiva para las apuestas deportivas en la página web y app. Solo se activan en jugadas combinadas. Consiste en un cashback en forma de jugada gratis del 100% (hasta 5€) a los usuarios que perdieron jugadas en eventos seleccionados tras apostar un mínimo de 1€ y cuya apuesta cumple con todas las condiciones establecidas en el programa.

Condiciones de la promoción

Programa exclusivo que ofrece un cashback en apuestas deportivas combinadas.

Solo pueden acceder los usuarios verificados en la página.

La cantidad mínima de jugadas combinadas para activar el producto es cuatro (4).

1.5 es la cuota que debe tener cada mercado seleccionado como mínimo.

Primera Retirada ¡Oh My Cash! – 20 Freespins

Este es un bono VERSUS únicamente permitido para el casino de VERSUS. Se activa en tiendas físicas luego de haber ingresado una determinada cantidad y haber apostado una cifra mínima de 50€ durante los últimos tres (3) meses en los juegos que indica el programa. Si el usuario cumple con cada condición, podrá obtener 20 freespins en juegos seleccionados dentro de esta sección.

Condiciones del bono

Oferta exclusiva que se activa en puntos físicos y otorga 20 jugadas gratis en el casino.

Únicamente disponible para apostadores verificados en la página.

Solo disponible en los juegos que indica la descripción del producto.

Las jugadas gratis se otorgan 72 horas después de haber activado el programa.

Combi, set & freebet

Programa especial disponible para apuestas en eventos de tenis en la plataforma. Se activa al momento de apostar un mínimo de 30 euros en los torneos seleccionados por VERSUS. De esta manera, el apostador puede recibir hasta un 10% adicional en ganancias (hasta 20 euros) en caso de acertar su jugada. Si la apuesta no se acierta, el producto no se activa.

Condiciones del bono

Promoción que otorga hasta 20€ en ganancias adicionales para apuestas de tenis.

Solo disponible para apostadores verificados en la página.

La cifra fija de la cuota mínima al activar este producto es de 1.5.

Se permiten apuestas en directo y sencillas pre partido.

Nuestra reseña sobre VERSUS Apuestas bono

VERSUS es un operador que cumple con las leyes de España y, a su vez, ha podido desarrollar diversos programas especiales para mejorar el juego de sus usuarios en apuestas deportivas y la sección del casino. No está entre los operadores que ofrece mayor cantidad de productos especiales a sus apostadores. Sin embargo, está aún más lejos de ubicarse entre los que menos programas ofrecen.

Su plataforma está desarrollada con los métodos más modernos de la actualidad. Su carga es rápida y su diseño es muy atractivo. Además, se trata de una página muy bien señalizada, lo que aumenta la comodidad al navegar.

VERSUS es un operador de los más recomendables para apostar en España. Si bien ya compiten en lo más alto de la industria, sus productos especiales aportan un extra significativo.