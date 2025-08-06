Código promocional Yaass Casino España | Agosto 2025

Verificado Apuesta en Yaass Casino ACTIVATED Términos y condiciones: TyC: *Llévate hasta 200 EUR con tu primer depósito para apuestas de casino [Casino] *Obtén freebets hasta por 50 EUR + 50 free spins [Deportes]

En este artículo te contamos todo sobre el Yass Casino bono, su oferta de bienvenida y su catálogo para apuestas deportivas y casino.

¿Qué es el Yaass Casino Bono?

En Yaass Casino, el bono de bienvenida no se activa automáticamente: debes seleccionar manualmente una de las dos opciones disponibles durante el registro. Esto funciona como un sistema de “código promocional embebido”, donde en lugar de introducir un texto específico, simplemente eliges el tipo de bono que quieres recibir.

Actualmente existen dos caminos para nuevos usuarios:

Bono de apuestas deportivas: conocido como SUUUPERFREEBETS , que ofrece 100 % hasta 50 € en freebets + 50 giros gratis.

conocido como , que ofrece 100 % hasta 50 € en freebets + 50 giros gratis. Bono de casino: un bono del 100 % hasta 200 €, activado escribiendo el código CASINO en el formulario.

La elección debe hacerse durante el proceso de registro, y solo se puede activar una promoción de bienvenida por usuario. No es posible cambiar de bono una vez elegida la opción.

¿Dónde se introduce el código promocional Yaass Casino?

Al registrarte, verás una casilla para seleccionar tu bono de bienvenida. En ese paso:

Si eliges “ Apuestas” , se te activará el bono SUUUPERFREEBETS.

, se te activará el bono SUUUPERFREEBETS. Si ingresas el código CASINO y seleccionas la opción correspondiente, obtendrás el bono de casino.

Este sistema reemplaza los típicos campos de “código promocional” que usan otras casas. Aquí, la selección del bono cumple la función del código.

¿Cuál conviene elegir?

Depende de tu estilo de juego:

Perfil del usuario Bono recomendado Beneficio principal Aficionado al fútbol, tenis, NBA SUUUPERFREEBETS 100 % hasta 50 € en freebets + 50 FS Fan de las tragamonedas y ruleta Bono de casino con “CASINO” 100 % hasta 200 €, válido solo en juegos de casino

Ambas promociones están disponibles solo para el primer depósito y no se pueden combinar.

Bono de bienvenida para apuestas deportivas: SUUUPERFREEBETS

Yaass Casino ha apostado fuerte por los usuarios que disfrutan de las apuestas deportivas, y lo hace con un bono de bienvenida tan vistoso como efectivo: el llamado SUUUPERFREEBETS. Esta promoción está activa desde el 13 de marzo de 2025 y combina lo mejor de dos mundos: apuestas gratis y giros en slots.

¿Qué ofrece el bono SUUUPERFREEBETS?

100 % hasta 50 € en freebets deportivas

50 free spins en títulos populares de tragamonedas

Este bono es exclusivo para nuevos usuarios y solo se activa si seleccionan la opción “Apuestas” al momento del registro. No requiere código promocional escrito, pero sí una acción consciente del jugador para habilitarlo correctamente.

¿Cómo activar el bono paso a paso?

📝 Regístrate en Yaass Casino

Ingresa tus datos personales reales.

Asegúrate de tener más de 18 años y residir en España.

🎁 Selecciona “Apuestas” como bono de bienvenida

Es el único modo de activar el bono SUUUPERFREEBETS .

Si eliges otro bono, no podrás reclamar este después.

💳 Realiza un depósito mínimo de 10 €

Puedes usar Bizum, PayPal, tarjeta bancaria o Paysafecard.

No hay recargos ni comisiones.

✅ Recibe el bono automáticamente

Obtendrás un bono del 100 % del depósito en forma de freebets.

Además, recibirás 50 giros gratis valorados en 0,20 € cada uno.

¿Dónde se pueden usar las freebets?

En apuestas simples con una cuota mínima de 1.50

con una cuota mínima de En apuestas combinadas si se cumplen los requisitos de cuota

si se cumplen los requisitos de cuota Válidas para mercados como fútbol, tenis, baloncesto, Fórmula 1, etc.

¿Y los giros gratis?

Los 50 free spins se acreditan para jugar en dos títulos específicos:

Vault Crack Megaways (Red Tiger)

(Red Tiger) Bonanza (Big Time Gaming)

Ambos juegos están disponibles tanto en versión móvil como escritorio, y tienen buena tasa de retorno (RTP). Los giros se valoran en 0,20 € cada uno, por lo que el total promocional equivale a 10 € adicionales en juego gratuito.

Términos y condiciones clave

Concepto Detalle Cuota mínima (freebet) 1.50 para apuestas simples Validez del bono 7 días desde la activación Incluye el stake en ganancias ❌ No, solo se paga la ganancia neta Compatibilidad con otros bonos ❌ No acumulable Conversión máxima 5× (solo se puede retirar hasta 5 veces el valor del bono)

Ventajas del bono SUUUPERFREEBETS

✅ Ideal para probar tanto apuestas como juegos de casino

Ideal para probar tanto apuestas como juegos de casino ✅ No requiere código: basta con seleccionar “ Apuestas”

No requiere código: basta con seleccionar Apuestas” ✅ Activación inmediata tras el primer depósito

Bono de bienvenida para casino: hasta 200 € con el código CASINO

Si lo tuyo son las tragamonedas, la ruleta en vivo o el blackjack online, Yaass Casino también tiene una promoción especialmente diseñada para ti. Se trata de su bono de bienvenida para casino, una oferta que duplica tu primer depósito hasta 200 €, siempre que uses el código promocional CASINO durante el registro.

Este bono permite acceder con más margen a los más de 2.000 juegos disponibles en el catálogo del operador, incluyendo títulos populares de Pragmatic Play, Evolution, MGA y Playtech, en este punto, creemos que quizás supere al código promocional Sportium.

¿Qué ofrece el bono de casino?

100 % de tu primer depósito hasta un máximo de 200 €

hasta un máximo de Disponible solo si introduces el código CASINO en el formulario de registro

en el formulario de registro No incluye free spins ni apuestas deportivas, es exclusivo para juegos de casino

¿Cómo activarlo paso a paso?

🌐 Entra a yaasscasino.es y pulsa “Regístrate”

Introduce tus datos reales y acepta los términos.

🏷️ En el campo “Código promocional”, escribe CASINO

Es obligatorio para activar esta promoción.

🎰 Selecciona “Casino” como tipo de bono

Si eliges “Apuestas”, se activará SUUUPERFREEBETS y no podrás volver atrás.

💶 Realiza un depósito de al menos 10 €

Recomendado: ingresar entre 50 € y 200 € para aprovechar al máximo el bono.

🎉 Recibe el bono automáticamente

El saldo aparecerá en tu cuenta como “bono de casino”, separado del dinero real.

Condiciones clave del bono de casino

Concepto Detalle Depósito mínimo 10 € Monto máximo bonificado 200 € Rollover 40× el valor del bono Validez del bono 7 días Juegos válidos Slots (100 %), ruleta/blackjack (10 %) Conversión máxima 5× el valor del bono (límite de retiro) Compatibilidad ❌ No acumulable con otros bonos

Ejemplo práctico de uso

Si depositas 100 €, recibirás otros 100 € en saldo de bono casino. Para liberar ese saldo, deberás apostar un total de 4.000 € (100 € × 40). Si ganas, podrás retirar hasta un máximo de 500 € (5 × 100 €).

Ventajas del bono con código CASINO

✅ Ofrece uno de los bonos más altos entre los casinos regulados en España

Ofrece uno de los bonos más altos entre los casinos regulados en España ✅ Perfecto para quienes planean jugar en slots o ruleta desde el primer día

Perfecto para quienes planean jugar en slots o ruleta desde el primer día ✅ Permite aprovechar el catálogo completo de juegos sin restricciones por proveedor

Otras promociones de Yaass Casino: Horóscopo del Supercasino

Además de los bonos de bienvenida, Yaass Casino mantiene activas diversas promociones para usuarios ya registrados. Una de las más llamativas —por su carácter lúdico y sin coste— es el Horóscopo del Supercasino, una acción mensual que regala tiradas gratis sin necesidad de depósito.

Esta promoción combina dos elementos inusuales en un casino online regulado: recompensas automáticas y una presentación temática basada en signos zodiacales. Cada mes, Yaass “lee” tu suerte y asigna un tipo de bonificación distinta, siendo los giros gratis el premio más habitual.

¿Cómo funciona el Horóscopo del Supercasino?

No es necesario activar nada ni realizar un ingreso específico.

Solo debes iniciar sesión en tu cuenta una vez al mes .

. El sistema te asignará una recompensa sorpresa , usualmente giros gratis en una slot destacada.

, usualmente en una slot destacada. Las recompensas pueden variar según el “ signo” del jugador (aleatorio, no ligado a tu fecha de nacimiento real).

¿Qué premios puedes obtener?

La mayoría de los usuarios reciben entre 10 y 40 giros gratis mensuales, aunque en ocasiones se han repartido también:

Bonos sin depósito de entre 2 € y 5 €

€ y 5 € Acceso anticipado a torneos o tiradas dobles

Reembolsos especiales por pérdidas en ciertos juegos

La promoción está activa todos los meses del año, y las condiciones varían según la temática y juegos destacados del mes.

Términos importantes del horóscopo mensual

Concepto Detalle ¿Requiere depósito? ❌ No ¿Es necesario usar código? ❌ No ¿Válido para nuevos usuarios? ✅ Sí, tras completar el registro y esperar el mes vigente ¿Qué juegos incluye? Slots seleccionadas del mes (anunciadas por email o banner) ¿Cuándo se acreditan los giros? Automáticamente al iniciar sesión durante el mes en curso Validez de los giros 3 días desde la fecha de entrega Rollover de ganancias 20× sobre lo ganado con los giros

Ventajas del Horóscopo del Supercasino

✅ No exige ningún compromiso económico

No exige ningún compromiso económico ✅ Sirve como incentivo para volver al casino cada mes

Sirve como incentivo para volver al casino cada mes ✅ Te permite probar nuevas tragamonedas sin riesgo

Te permite probar nuevas tragamonedas sin riesgo ✅ Compatible con bonos ya activos, al tratarse de una promoción mensual paralela

Este tipo de iniciativa refuerza la apuesta de Yaass Casino por mantener una relación activa con sus jugadores, premiando la fidelidad sin que haya necesidad constante de depositar o competir con otros usuarios. Es, sin duda, una forma de mantener el vínculo con la comunidad sin depender exclusivamente del bono inicial, en buena medida es algo parecido a lo que nos ofrece el código promocional Codere.

Consejos de nuestros expertos para usar el código promocional Yaass Casino

Elegir entre los distintos bonos que ofrece Yaass Casino puede parecer sencillo, pero pequeños errores al momento del registro o durante la activación pueden dejarte sin acceso a los beneficios. Por eso, nuestros especialistas en apuestas y casino online han reunido una lista de consejos prácticos para ayudarte a maximizar cada promoción desde el primer momento.

Selecciona el bono adecuado durante el registro (¡sin errores!)

El primer paso es también el más decisivo. Yaass Casino no permite combinar bonos ni cambiar de oferta una vez iniciada la cuenta. Por eso:

Si quieres apostar en deportes, elige la opción “ Apuestas” (no requiere escribir código).

(no requiere escribir código). Si prefieres jugar en slots o ruleta, marca “ Casino” y escribe el código promocional CASINO .

y escribe . Si te equivocas al seleccionar el bono, no hay opción de corregirlo luego.

Consejo clave: no te saltes el paso de selección en el registro ni lo hagas apurado.

Aprovecha el depósito inicial al máximo

Ya que el bono de bienvenida se basa en tu primer ingreso, nuestros expertos recomiendan:

Depositar una cantidad equilibrada que te permita jugar con margen.

Por ejemplo: 50 € te otorgan 50 € en freebets (apuestas) o 50 € extra en saldo de casino.

€ te otorgan 50 € en freebets (apuestas) o 50 € extra en saldo de casino. Aunque el mínimo es de 10 €, los bonos escalan proporcionalmente hasta los máximos establecidos (50 € o 200 €).

Pro tip: evita hacer un depósito muy bajo si quieres aprovechar bien la promoción, sobre todo en el bono de casino.

Lee siempre los requisitos de apuesta

Tanto las freebets como los bonos de casino tienen reglas claras de uso. Es fundamental conocerlas:

En el bono de casino, deberás apostar 40 veces el monto recibido antes de liberar fondos.

el monto recibido antes de liberar fondos. Las freebets solo devuelven la ganancia neta , sin incluir el valor apostado.

, sin incluir el valor apostado. Las ganancias de giros gratis suelen estar sujetas a rollover 20× y caducan en pocos días.

Evita errores comunes

Apostar fuera de los juegos habilitados (slots en lugar de ruleta, por ejemplo).

No cumplir el rollover antes del vencimiento del bono (7 días en la mayoría de casos).

Combina los bonos con promociones mensuales gratuitas

Como ya vimos en el caso del Horóscopo del Supercasino:

Puedes recibir giros gratis mensuales sin hacer depósito .

. Estas promos no interfieren con tu bono principal , lo que las hace ideales para sumar oportunidades sin coste.

, lo que las hace ideales para sumar oportunidades sin coste. Iniciar sesión mensualmente te da acceso automático a este beneficio, sin necesidad de reclamarlo.

Nuestro consejo: activa tu bono de bienvenida, pero mantente atento a estas promociones paralelas para aprovechar todo el ecosistema de recompensas.

No te saltes la verificación de cuenta

Por normativa española, para liberar cualquier bono o retirar ganancias:

Tu cuenta debe estar verificada documentalmente (DNI/NIE válido).

(DNI/NIE válido). Debes haber permanecido registrado al menos 30 días si activaste promociones bajo el RD 958/2020.

Ojo: muchos jugadores creen que pueden retirar inmediatamente tras ganar, pero sin verificación y sin cumplir el tiempo legal, perderán acceso al bono.

Conclusión: ¿Cuál es el mejor bono de Yaass Casino para ti?

Yaass Casino ha sabido construir una propuesta de valor equilibrada entre el diseño moderno, la seguridad regulada por la DGOJ y un sistema de promociones que se adapta tanto a jugadores de casino como a amantes del deporte.

Lo más importante: no se trata de usar cualquier código promocional al azar, sino de elegir con claridad y estrategia desde el registro. Tanto el bono SUUUPERFREEBETS como el bono con código CASINO ofrecen beneficios reales si se activan correctamente y se aprovechan bajo las condiciones establecidas.

¿Quieres apostar al fútbol o al tenis desde el primer día? La opción de freebets + giros gratis es perfecta para ti.

¿Prefieres una experiencia más clásica, con tragamonedas, blackjack o ruleta? Entonces el bono de hasta 200 € con el código CASINO será tu mejor aliado.

Además, la promoción del Horóscopo del Supercasino demuestra que Yaass busca mantener activa su relación con los jugadores más allá del primer depósito. Esto genera una experiencia continua, con estímulos mensuales que no dependen del gasto económico.

En resumen, Yaass Casino no es solo otra casa más: es una plataforma con personalidad, opciones claras de bienvenida y un sistema promocional que recompensa tanto la entrada como la permanencia. Solo necesitas elegir el camino correcto… y jugar con cabeza.

Preguntas frecuentes sobre el bono de Yaass Casino

¿Cuál es el código promocional para activar el bono de casino?

Debes ingresar el código CASINO en el formulario de registro y seleccionar la opción “Casino” como bono de bienvenida. Si no lo haces, no se activará.

¿El bono deportivo requiere código?

No. Para activar el bono SUUUPERFREEBETS (100 % en freebets + 50 free spins) solo debes seleccionar la opción “Apuestas” durante el registro. No hace falta escribir ningún código.

¿Qué pasa si me equivoco y no elijo ningún bono al registrarme?

No podrás reclamar ninguna de las promociones de bienvenida. El sistema de Yaass no permite cambios posteriores. Por eso es crucial decidir correctamente al crear tu cuenta.

¿Puedo usar ambos bonos: el de casino y el deportivo?

No. Solo puedes activar uno de los dos y debe ser durante el registro. No son acumulables ni intercambiables.

¿Qué métodos de pago están habilitados para activar los bonos?

Yaass Casino acepta Bizum, tarjetas bancarias, PayPal y Paysafecard. Todos estos métodos son válidos para activar el bono siempre que el depósito mínimo sea de 10 €.

¿Yaass Casino es legal en España?

Sí. Opera con licencia oficial emitida por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y forma parte del grupo R. Franco Digital, uno de los históricos del juego en España.