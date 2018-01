Ayer el Joventut junior se proclamó campeón del ANGT, es decir, el Torneo de L’Hospitalet de siempre… ya 39 años de recorrido. La Final se jugó el pasado domingo siete a las siete de la tarde. Mientras en Badalona, a 23 kilómetros, el primer equipo verdinegro llevaba ya una hora sin competir ante un Real Madrid que jugaba a medio gas y un pabellón repleto que aplaudía con la misma efusividad las canastas de su equipo como las de los visitantes. Cada uno que saque sus conclusiones pero a mí me recordó a aquel partido del 20 de octubre de 1994 en el que los Golden State Warriors de Tim Hardaway, Chris Mullin o Manute Bol aterrizaron en Cataluña para jugar en el mismo templo con los, entonces, campeones de Europa.

El caso es que este domingo los de Diego Ocampo salieron inseguros, con poca confianza… casi acomplejados. Ya llevan un par de partidos no sabiendo administrar ventajas cercanas a los 20 puntos y han perdido estos y otros tipos de favorables choques que, de no ser así, les permitiría estar situados en la zona de confort de la Liga Endesa.

En los últimos días he visto como mucha gente señala a Ocampo como uno de los culpables del exiguo rendimiento del equipo. Personalmente entiendo que sobre el coach siempre pesan muchas responsabilidades pero es imprescindible apuntar también que empezar con 0-5 por confeccionar una plantilla ‘sin bases’ es el peor ecosistema para que un equipo con tantos jóvenes jugadores desarrollen con efectividad su talento y, ahora viene lo más difícil… rindan. No obstante, lo de este domingo fue extraño, y no lo digo sólo por el paralelismo pero antagónicos resultados entre las citas del equipo cantera y el de 'mayores', sino también porque ayer los aficionados locales imagino que, aunque incrédulos ante una posible victoria, sí que esperanba que su equipo, como viene siendo habitual, se rebotara contra otro grande y le hiciera sufrir. Ni de lejos, el caso. Desde los primeros minutos se vio que no había partido a pesar del descafeinado inicio de los blancos. Aunque es pronto, con los buenos refuerzos que llegaron a Sevilla y Burgos, el descenso acecha a un club que nunca perdió su categoría ACB. El golpe económico sería fatal.

Choca ver cómo la cantera del Joventut, casi temporada tras temporada, sigue siendo fructífera pero insuficiente. Este curso Alberto Abalde, de 22 años, ya juega en Valencia. Hace dos que Nacho Llovet salió con 25 y a pesar de no atesorar la expectativa de Abalde, cómo pica recordar la debilidad que actualmente sufre su ex equipo en el 4, entre otras cosas, porque Llovet no tiene tampoco, ni de lejos, el caché de Abalde. Hace cuatro años que salió Guillem Vives con 21 años… se entiende que el Divina Seguros Joventut es un club vendedor pero ¿cuáles son los tiempos de venta para hacerlo rentable?

Volviendo al actual junior de la Penya. En 2004 vi a un conjunto potente con Rudy y Panchi Barrera pero este conjunto de Dani Miret es el más completo que he visto. No me atrevería a decir que tiene el potencial del que entrenaba Pedro Martínez y Salva Maldonado ya bien entrados los ochenta y que listaba a Juanan Morales (actual presidente), Tomás Jofresa, Jordi Pardo, Ferran López o Carlos Ruf pero… qué equilibrado, talentoso y competitivo son los chicos que el curso pasado (fueron subcampeones de España) y el nombrado técnico badalonés Miret. Y si aún no los han seguido, les cuento. Verles jugar es un espectáculo. No dan un bola por perdida y en ataque su juego es trepidante. Tienen tres bases, que pueden hacer de combo. Con puntos, defensa, tiro, pase y liderazgo: Dídac Cuevas (2000, 1.75m pero tremendo en el tiro desde más allá del 6.75. Un diablo… no hay quién bote con tranquilidad cerca suyo), Arturs Zagars (2000, 1.90m. Un base puro. Excelente visión de juego, manejo de balón, penetración y tiro) y Aleix Haro (2001, 1.88m. Vaya cara ‘el niño’, de primer año pero qué desparpajo. Incisivo como un cuchillo y con un lanzamiento tan rápido como efectivo que estila a lo de Navarro. Además también es sacrificado atrás). En el alero, Pedro Barros (2000, 1.98m) es el titular y el segundo jugador más importante del equipo. En abril del 2017 fue elegido para el Jordan Brand Classic de Nueva York. Aunque se ejercitó en las ruedas de calentamiento, no pudo jugar el torneo porque aún no está recuperado de una importante lesión de rodilla. El brasileño alberga un enorme talento, es un hombre orquesta que además posee un físico privilegiado. No obstante, Manel Signes (2000, 2.00m) le suplió de la mejor de las maneras anotando, reboteando, pasando, defendiendo, robando balones… un todo terreno muy interesante. Dentro están Joel Parra (2000, 2.02m. Inmenso talento el de este chico. Un zurdo metedor muy versátil con tiro lejano, de media distancia, tiros cortos que además tiene excelente movimientos en el poste bajo. Así de completo. Siempre tiene el tempo cogido para colocarse en un rebote o para sacar ventaja de su adversario. Todo, sin acaparar el juego. Juega duro y si acaba adaptándose al 3 puede ser un Mumbrú 2.0. Es el único que es un fijo en los entrenamientos del primer equipo. También fue elegido para asistir al Jordan Brand Classic), Arnau Parrado (2000, 2.04m. Muy fuerte y rocoso y este curso ha aprendido a lanzar de 3 con bastante efectividad. También zurdo. Deberá mejorar en el pase y en el manejo del balón, sobre todo desde su derecha) y, por último, el recién llegado, Vinicius Lucio (2001, 2.12m. Está muy por hacer, tanto físicamente como técnicamente, pero apunta maneras. Lo más importante lo tiene: envergadura, intensidad atrás e instinto para taponar o desviar intenciones de tiro. Sus números no han sido espectaculares y se le vio algo despistado pero Miret lo ha mantenido muchos minutos en pista porque sin él, simplemente, no habrían ganado el Torneo. Con diez o quince kilos menos ha limitado el rendimiento de los pívots dominantes del ANGT. Una araña).

La lógica nos dice que todos no acabarán siendo profesionales pero hay mucho talento y espíritu de sacrificio, previsa para tal logro. El club verdinegro debe encontrar la fórmula para poder gestionar todo el talento que le va a llegar durante los próximos años. Ellos pueden ser la columna vertebral para formar de nuevo un equipo competitivo que siempre debiera, y aquí llega la parte más difícil, estar bien revestido por 3-5 competentes jugadores foráneos aunque cueste, como es normal, la venta de alguno de sus perlas. Eso sí... por la cantidad adecuada y en el momento adecuado.