Hace poco Santi Rodríguez y Carlos Jiménez, cofundadores de la web, explicaban en una entrevista con el youtuber Alberto Bejar que por Solobasket.com han pasado, a lo largo de sus 19 años de historia, más de 400 colaboradores. El primero fue el argentino Julián Pérez Porto. Fue en 1999 y la primera pieza que nos consta fue de octubre de ese mismo año. Nos hablaba de la Liga Venezolana y, entre otros datos, destacaba algunas ex estrellas de Europa, aunque no todas, que acaban sus días ganando algunos dólares así como disfrutando de ese maravilloso país. Leon Trimmingham, Derrick Brown, Dexter Shouse, Milton Bell, Cornelius Holden, Irvin McGlouther, Askia Jones, Thomas Junior Burrough, Alex Blackwell, Stephen Jackson, Torraye Braggs, Ronnie Thompkins, Charles Byrd y Ken Bannister… eran algunos de los nombres que recastaba. Su último escrito data de 2005 para cerrar un largo ciclo en Solobasket hablando del futuro de su selección con los Scola, Ginóbili...

Ese vaivén de personas forma parte de la idiosincrasia del portal. Todos aprendemos de todos, todos sentimos que el proyecto es nuestro, incluso, los que aún estamos, queremos pensar que los que marchan siempre llevarán en algún rincón de su corazón la experiencia de haber participado en la web.

TOP TOTAL DE VISITAS

Nuestros protagonistas en el reciente pero ya ‘caduco’ 2017 señalan a Ramón Juan, también editor de la web, como la persona que más visitas a reunido en esos 365 días con cerca de un millón: 911.561 clics fueron a sus piezas. Irlentz Quiñones le sigue de cerca con 851.305 visitas. De toda la historia del portal, Igor Minteguia es nuestro TOP con 22 millones y 910,386 visitas… como diría Andrés Montes… ¡Bruto! Le seguiría Chema de Lucas con algo más de 18 millones.

TOP MEDIA DE VISITAS

Volvemos a coger la calculadora y aparece Carlos Jiménez con el mejor promedio por artículo, tantas como 4.479 visitas de cada uno de sus 58 artículos (no hemos tenido en cuenta a los usuarios que escribieron menos de 5 artículos en todo el año). Le pisa los talones Carlos Afonso con 4.192 de media en sus 42 piezas. En el TOP de toda la historia está Andrés Monje con 7.949 de media en 82 escritos (no hemos tenido en cuenta a los usuarios que no escribieron una cifra superior a los 15 artículos). Le sigue Juan Pedro Rodríguez con una cifra casi idéntica, 7.938 pero con tan sólo 39 contenidos. En este apartado hay que tener en cuenta que en el recuento de los colaboradores históricos, los que tienen más antigüedad están en ventaja, pues han ido sumando más visitas por tener, durante más tiempo, su contenido expuesto.

Si desean más concreción, como análisis, publicamos un estudio de lo más leído en el 2017.

TOP TOTAL DE CONTENIDOS

Ramón e Irlentz coinciden de nuevo en la cima con 421 y 337 piezas, respectivamente. Lo mismo ocurre entre los históricos de SB, Igor Minteguia con 3.677 contenidos y Chema de Lucas con 3.262 son los líderes.

TOP TOTAL DE COMENTARIOS

Aquí se rompe la estadísticas. Los que generan escritos donde se genera más debate son los de Iñigo Doñabeitia con 1.951 y Mike Maestre con 1.328. En la historia de la historia de nuevo repiten Igor con 36.383 y, esta vez con bastante más distancia, Chema con 18.947.