Zaragoza, Girona, Joventut y Unicaja ganan sus dos partidos en la Minicopa Endesa Elche 2026. Magi Velázquez firma 13 recuperaciones y el sábado se deciden los grupos.

Casademont Zaragoza, Bàsquet Girona, Joventut Badalona y Unicaja cerraron el primer día de la Minicopa Endesa Elche 2026 con dos victorias en dos partidos. El torneo infantil de los clubes de la Liga Endesa reparte seis plazas para la fase final de Valencia 2027, y este sábado se deciden los primeros billetes.

La fase inicial se disputa en el pabellón Sara Marín y María Díez de Elche, del 27 al 29 de noviembre, con 16 equipos repartidos en cuatro grupos de cuatro. Según la ACB, los campeones de grupo se clasifican directamente para la fase final, mientras que los segundos juegan el domingo un Play-In que reparte las dos últimas plazas.

Magi Velázquez firma 13 recuperaciones en el derbi ante Lleida

El nombre propio del viernes fue Magi Velázquez. El jugador del Joventut cerró la jornada con 21 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 13 recuperaciones en la victoria por 64-89 en el derbi catalán ante Cochesinternet Lleida, con 35 de valoración, según los datos de la ACB. Por la mañana ya había sumado 24 de valoración en 13 minutos y medio ante Leyma Coruña (86-45).

Unicaja también firmó el pleno. Remontó una desventaja de siete puntos al descanso para ganar al Cochesinternet Lleida (77-51), con 19 puntos de Pablo Davó, y por la tarde se impuso con claridad al Leyma Coruña (30-74).

Llompart y Kiss tiran de Zaragoza y Girona

En el Grupo A, el Casademont Zaragoza arrancó con un 26-0 ante Bilbao Basket y ganó 113-66, con Alex Llompart en 33 puntos, 11 rebotes, 8 recuperaciones, 5 asistencias y 46 de valoración en 21 minutos. Por la tarde, el equipo maño cerró el partido ante MoraBanc Andorra por 12-62 en apenas 13 minutos, y Llompart sumó 26 de valoración en menos de ocho (15 puntos con 7 de 7 en el tiro).

El Bàsquet Girona abrió el torneo con un 56-6 ante MoraBanc Andorra, con 48 puntos en el primer cuarto, y por la tarde ganó el partido más igualado del día: 69-73 ante Bilbao Basket, con 20 puntos de Kiss en un final muy apretado.

Barça, UCAM Murcia, Canarias y Manresa ganan su estreno

Los Grupos C y D solo han disputado una jornada. El Barça superó al Indupanel Obradoiro por 78-28, con 14 puntos, 6 rebotes y 5 robos de Eric Garcia, y el UCAM Murcia Polymec ganó al Baskonia (93-52) con 22 puntos de Patricio Riquelme. En el Grupo C, el Cajasiete Fundación CB Canarias se impuso al Río Breogán (89-38) con 28 puntos y 21 rebotes de Prodige Tukana, y el Kids&Us Manresa ganó 100-58 al San Pablo Burgos Aspuru.

La anterior edición ya dejó nombres a seguir, como los tres cracks de la Minicopa Endesa que repasamos en febrero.

Zaragoza y Girona se juegan el Grupo A a las 13:15

El sábado cierra la fase de grupos con dos duelos entre invictos. El Casademont Zaragoza y el Bàsquet Girona se miden a las 13:15 horas por el primer puesto del Grupo A y el billete directo a la fase final, y el Unicaja y el Joventut hacen lo propio en el Grupo B a las 15:15 horas. El perdedor de cada cruce irá al Play-In del domingo.

En el Grupo D, el Barça y el UCAM Murcia se miden en su enfrentamiento directo a las 11:15 horas, y la jornada se completa con el Baskonia-Barça a las 19:00 y el Indupanel Obradoiro-UCAM Murcia a las 19:15. En el C, el Cajasiete Fundación CB Canarias y el Kids&Us Manresa se cruzan a las 17:15 horas. Todos los horarios son en hora peninsular.

El domingo 29 de noviembre, a las 10:00 horas, los segundos de los Grupos A y B abren el Play-In, y a las 12:00 horas se miden los segundos de los Grupos C y D por las dos últimas plazas para Valencia 2027.