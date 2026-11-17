Kendrick Perry suma 639 asistencias en la Liga Endesa con el Unicaja, supera a Carlos Cabezas (637) y ya es el cuarto en la historia del club, según la ACB.

Kendrick Perry ya es el cuarto jugador con más asistencias de la historia del Unicaja en la Liga Endesa. El base, de 33 años, repartió 9 pases de canasta en la victoria ante el FIATC Girona (82-70) del domingo 15 de noviembre, llegó a 639 asistencias en 160 partidos ligueros con el club malagueño y superó a Carlos Cabezas, que se queda con 637, según los datos de la ACB.

Perry, MVP de la Copa del Rey de 2025, firmó en la octava jornada 10 puntos con un 5 de 5 en tiros de dos, 9 asistencias y un más/menos de +19 en poco más de 23 minutos, según la ACB. El Unicaja remontó una desventaja de once puntos en el Martín Carpena, ante 9.839 espectadores, y con ese triunfo igualó su balance en la Liga Endesa.

Nacho Rodríguez, el siguiente objetivo, a 157 asistencias

La clasificación histórica de asistencias del Unicaja en la ACB queda así en su parte alta, según los datos de la liga:

1. Alberto Díaz: 1.044 asistencias en 363 partidos (2,9 por partido).

2. Berni Rodríguez: 964 en 472 partidos (2,0).

3. Nacho Rodríguez: 796 en 221 partidos (3,6).

4. Kendrick Perry: 639 en 160 partidos (4,0).

5. Carlos Cabezas: 637 en 340 partidos (1,9).

Al base de Atlanta le separan 157 asistencias de Nacho Rodríguez, tercero; 325 de Berni Rodríguez y 405 de Alberto Díaz, su compañero en la plantilla actual y líder de la lista. Dos de los cuatro primeros de la clasificación siguen, por tanto, en activo en el equipo de Txus Vidorreta.

Perry es, además, el que mejor media firma entre los cinco primeros: 4,0 asistencias por partido. Dentro del top 10 que publica la ACB solo le superan en ese registro Fede Ramiro (522 asistencias, 4,7 de media en 111 partidos) y Omar Cook (394, 5,1 en 77). Completan la lista Carlos Suárez (480), Pepe Sánchez (441) y Jaime Fernández (396).

La marca tiene más peso por el volumen del club: el Unicaja es uno de los cinco equipos que más partidos han disputado en la era ACB, 1.562 en total, y por Málaga han pasado más de 60 bases, según la liga.

15,4 puntos y 4,2 asistencias en el arranque de curso

En la temporada 2026-27, Perry promedia 15,4 puntos, 4,2 asistencias, 1,1 rebotes, 1,4 recuperaciones y 13,8 de valoración en 23:52 minutos, en 8 partidos, según las estadísticas de la ACB. Lanza con un 64,1% en tiros de dos, un 34,7% en triples y un 84,6% en tiros libres, y es el décimo de la liga en recuperaciones y el decimocuarto en asistencias.

En sus 160 partidos en la Liga Endesa suma medias de 11,4 puntos, 4,0 asistencias y 12,4 de valoración en 20 minutos. Su mejor registro de asistencias en un partido es de 11, ante el UCAM Murcia el 17 de mayo de 2026, y su tope anotador, 29 puntos ante el Baskonia el 12 de febrero de 2023, según sus récords en la ACB.

La Champions ante el Pardubice y la visita a Burgos

El Unicaja, que la semana pasada cerró la salida de Matt Thomas tras la llegada de Kevin Knox, encara una semana doble. Antes de volver a la Liga Endesa, donde es octavo (4-4) en la clasificación tras la jornada 8, recibe en la Basketball Champions League al BK KVIS Pardubice, colista del grupo E. El equipo malagueño lidera ese grupo con un 3-0 y ganó el partido de ida en la República Checa (63-79) con 15 puntos y 7 asistencias de Perry, según el club.

El Unicaja recibe al BK KVIS Pardubice el miércoles 18 de noviembre a las 20:30 horas en el Martín Carpena, y el sábado 21 de noviembre visita al Recoletas Salud San Pablo Burgos a las 18:00 horas en la jornada 9 de la Liga Endesa.