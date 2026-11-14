Matt Thomas deja el Unicaja: rescinde su contrato temporal tras la llegada de Kevin Knox

El Unicaja y Matt Thomas acuerdan la extinción anticipada de su contrato temporal. El escolta jugó cinco partidos y la llegada de Kevin Knox le dejó sin plaza de extracomunitario.

Matt Thomas ya no es jugador del Unicaja. El club malagueño y el escolta estadounidense acordaron el viernes la extinción anticipada del contrato temporal que los unía hasta finales de noviembre, una salida que la llegada de Kevin Knox había dejado encarrilada.

El Unicaja lo comunicó el viernes 13 de noviembre en una nota publicada en su web oficial, en la que explicó que ambas partes “han alcanzado un acuerdo para la extinción anticipada de mutuo acuerdo del contrato que vinculaba a las dos partes”. La entidad le deseó “toda la suerte en su nueva andadura” y le agradeció “su profesionalidad el tiempo que ha formado parte de nuestro Club”.

Cinco partidos y una noche de récord ante el Reggiana

Thomas, de 32 años y natural de Wisconsin, llegó a Málaga a finales de septiembre procedente del Besiktas turco para reforzar temporalmente el perímetro ante la baja de Tyler Kalinoski. Firmó inicialmente por dos meses. Sin embargo, como reconoce el propio club, “la recuperación de Tyler Kalinoski limitó su presencia en pista”.

El escolta disputó un total de cinco partidos entre la Liga Endesa y la Basketball Champions League. Su mejor actuación llegó en la competición europea frente al Pallacanestro Reggiana italiano: 20 puntos con seis triples, una cifra con la que igualó el récord de un jugador del Unicaja en ese apartado en la BCL, según el club.

Para el estadounidense era su regreso a la Liga Endesa, donde ya había jugado en el Monbus Obradoiro, el Valencia Basket y el Covirán Granada.

Knox, Hunt y solo dos plazas de extracomunitario

La salida estaba anunciada desde finales de octubre. Cuando el club cerró el fichaje de Kevin Knox, número 9 del Draft de 2018, Diario Sur ya avanzó que su ficha de extracomunitario adelantaba la marcha de Thomas, cuyo contrato de dos meses no se iba a renovar.

La Liga Endesa solo permite inscribir a dos jugadores extracomunitarios por partido, y Txus Vidorreta tenía tres. En el estreno de Knox en Zaragoza, que acabó con derrota del Unicaja por 96-91, Thomas fue el descarte y el entrenador eligió a Cameron Hunt y al ala-pívot estadounidense, que firmó 17 puntos en su debut. Con el acuerdo del viernes, Knox y Hunt se quedan como los dos extracomunitarios de la plantilla.

El movimiento no cierra el mercado malagueño. El Unicaja sigue buscando un pívot para cubrir las lesiones en la pintura, una búsqueda en la que Pierre Oriola llegó a tener un acuerdo con el club, aunque el Kids&Us Manresa no lo dejó salir, según Diario Sur. Ese refuerzo deberá tener pasaporte comunitario o cotonú, porque las dos plazas de extracomunitario ya están ocupadas.

El FIATC Girona, primera cita sin Thomas

El Unicaja, décimo con un balance de 3-4, recibe en el Martín Carpena al FIATC Girona, noveno con 4-3, en la jornada 8 de la Liga Endesa. El partido se disputa el domingo 15 de noviembre a las 12:30 horas.