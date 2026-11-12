La Laguna Tenerife gana en Siauliai (71-86) y cierra la primera vuelta de la Eurocup con 6-1

La Laguna Tenerife gana 71-86 en Siauliai, suma cinco triunfos europeos seguidos y lidera el Grupo B con 6-1. El San Pablo Burgos cae en Le Mans (88-80) y ya acumula seis derrotas.

La Laguna Tenerife ganó este miércoles 11 de noviembre en la pista del Siauliai lituano (71-86) y cerró la primera vuelta de la fase de grupos de la Eurocup con un balance de 6-1, el mejor del Grupo B. Fue su quinta victoria europea seguida y llegó el mismo día en que el club despidió a Marcelinho Huertas. En el Grupo A, el Recoletas Salud San Pablo Burgos perdió en Le Mans (88-80) y suma seis derrotas consecutivas.

Cuatro jugadores en dobles dígitos y ningún momento por detrás

El equipo de Jaka Lakovic ganó los cuatro cuartos (17-15, 21-12, 25-23 y 23-21) y, según el relato de Sport, nunca fue por detrás en el marcador. El primer cuarto terminó 15-17, con un 0 de 5 en triples de ambos equipos, y un triple de Tim Abromaitis dejó el 27-38 al descanso. El Siauliai se acercó hasta el 44-50 en el tercer cuarto, pero el conjunto aurinegro cerró el periodo con 13 puntos de ventaja (50-63) y ya no pasó apuros.

Vince Hunter fue el jugador más valorado del partido, con 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 4 robos para 18 de valoración, según los datos oficiales de la Euroliga. TJ Bamba (13 puntos y 17 de valoración) y Gio Shermadini (13 puntos y 15) también anotaron 13, mientras que Bruno Fitipaldo sumó 10 puntos, 5 asistencias y un 3 de 4 en triples. Kyle Guy aportó 11 puntos.

Pese a un 8 de 25 desde la línea de tres, La Laguna Tenerife repartió 19 asistencias, robó 9 balones y forzó 18 pérdidas del Siauliai, cuyo máximo anotador fue Cedric Henderson Jr. con 12 puntos.

Líder destacado tras la marcha de Huertas

El partido llegó horas después de la despedida de Marcelinho Huertas, que deja La Laguna Tenerife para fichar por el Dubai. Sin el base brasileño en la pista de Siauliai, el equipo canario encadenó su quinto triunfo europeo desde la derrota en Londres de la segunda jornada (89-77).

Con 6-1 y una diferencia de +87 puntos, La Laguna Tenerife saca dos victorias al London Lions (4-3), segundo del Grupo B, según la clasificación de la Euroliga. Maxima Roma y Skyliners Frankfurt, con 3-3, tienen un partido menos.

El San Pablo Burgos deja escapar una ventaja de 13 puntos

El conjunto de Porfi Fisac llegó a mandar de 13 puntos en el Antares Arena (10-23) y ganó el primer cuarto (18-25), pero un parcial de 10-0 del Le Mans le dio la vuelta al marcador en el segundo (28-25). Al descanso se llegó con empate a 45, y los franceses se escaparon tras el paso por vestuarios hasta el 80-69. Dos canastas seguidas de Chase Audige pusieron el 80-75, sin que Burgos pudiera completar la remontada.

Audige terminó con 26 puntos y 6 triples de 13 intentos, y Dani Díez firmó 18 puntos, 12 rebotes y 30 de valoración, la mejor cifra del partido, según los datos de la Euroliga. Balsa Koprivica capturó 11 rebotes. El San Pablo Burgos ganó el rebote (50 a 36), pero perdió 19 balones. En el Le Mans, el máximo anotador fue Carlos Stewart Jr. con 19 puntos.

La derrota amplía a seis la racha negativa que el equipo burgalés ya arrastraba con cinco derrotas seguidas tras caer ante el Rostock. Con 1-6, el San Pablo Burgos es último del Grupo A, que lidera invicto el Hapoel Jerusalem (7-0). Su única victoria fue en la primera jornada ante el Cedevita Olimpija (85-81).

Ankara y Liubliana, próximas paradas

La Laguna Tenerife abrirá la segunda vuelta el martes 17 de noviembre en la pista del Turk Telekom, al que ganó 82-75 en la primera jornada, a las 17:30 horas (hora peninsular). El San Pablo Burgos visitará al Cedevita Olimpija, penúltimo del Grupo A con 2-5, el miércoles 18 de noviembre a las 18:30 horas.