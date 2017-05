Will Clyburn posible primer fichaje de CSKA Moscú

Will Clyburn, alero de Darussafaka Dogus, está muy cerca de convertirse en el primer fichaje de CSKA Moscú según Eurohoops.net y David Pick. El jugador aún tiene contrato con el equipo turco, pero este incluye una cláusula de escape tanto a la NBA como a Europa, que los rusos deberían abonar para confirmar el acuerdo por dos temporadas al que han llegado con el americano. Se haría oficial al término de la liga turca y la VTB.

Clyburn es un tres/cuatro que destaca por unas grandes condiciones físicas y que ha cuajado una gran Euroliga con medias de 13 puntos y 5.1 rebotes. Su juego se basa en penetraciones explosivas, generalmente acabadas en mates, y en atacar el aro de fuera a dentro, o jugando al poste, ya que su tiro de tres es bastante deficiente. Aporta atleticismo, puntos y una gran ayuda en el rebote.

Esta información parece confirmar los rumores que circulan por diversas fuentes y que implican a estos dos equipos. Darussafaka, con el abandono del patrocinio por parte de Dogus que está en negociaciones con Fenerbache para ser su nuevo patrocinador, saldría de la escena de la Euroliga con lo que sería muy complicado que pudiera retener a sus estrellas, entre ellas a su entrenador David Blatt.

Por el lado del CSKA, además de tener que suplir la más que posible marcha de Milos Teodosic a la NBA, se apunta a la posibilidad de rescisión del contrato de Dimitris Itoudis como consecuencia del descontento en el seno del equipo moscovita por el fracaso en la Final Four. Varias informaciones sitúan al coach israelí-estadounidense como principal candidato a ocupar el banquillo del gigante ruso, como nos hacíamos eco en este artículo.

Este verano promete ser de los más movidos entre los grandes de la Euroliga de los últimos años como si tratara de un buen año de agencia libre en la NBA. La ya comentada desmantelación de Darussafaka que provoca que se coloque a todos sus jugadores y entrenador en diversos equipos, especialmente a un Brad Wannamaker, al que situan en todos los grandes europeos. La rumología sobre Blatt tampoco se reduce a CSKA, ya que también se habla del interés de Maccabi de Tel Aviv, equipo con el que ganó una Euroliga, y F.C. Barcelona Lassa, volviendo a dirigir al Tyrese Rice que le dio ese título.

Si se confirma el cambio de entrenador y la marcha de Teodosic, el equipo ruso, que cuenta con el mayor presupuesto de Europa, acudirá al mercado con todo para satisfacer las demandas de su nuevo entrenador y sustituir a una de sus máximas estrellas.

A todo esto hay que unir el fracaso del proyecto de F.C. Barcelona Lassa, por lo que se prevee un verano muy intenso en cuanto a rumorología y fichajes en can Barça, que muy posiblemente afecten al puesto de entrenador, con un Bartzokas muy cuestionado, que podría dirigir hoy su último partido.

Además el temor a los efectos que puedan tener sobre el baloncesto europeo el aumento del tope salarial en la NBA con motivo del nuevo convenio, está provocando que todos los equipos grandes de Euroliga se muevan lo antes posible, y que el baile de nombres haya comenzado ya con virulencia a pesar de estar disputando aún los playoffs de las respectivas ligas europeas.

Huge get for CSKA in Will Clyburn, showed promise under David Blatt. He's a future Euroleague star. pic.twitter.com/9TubPwPyAw