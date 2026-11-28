Confluence Valley, de Žalgiris Group y Tesonet, completa la compra del ASISA Joventut con el aval del CSD, y Ricky Rubio entra en el accionariado de la Penya.

El ASISA Joventut ya tiene nuevo dueño. Confluence Valley, la empresa fundada por Žalgiris Group y Tesonet, ha completado la compra del club de Badalona a Scranton Enterprises B.V. con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes, y Ricky Rubio entra en el accionariado de la Penya, el club en el que se formó y en el que sigue jugando.

La entidad verdinegra lo anunció este viernes en un comunicado oficial, en el que presenta la operación como el inicio de una nueva etapa de su historia. Según Marca, la Junta de Accionistas aprobó el cambio de propiedad con el 99,9% de los votos, después de que la operación se anunciara el pasado 23 de octubre.

Ricky Rubio, de base a accionista

El club destaca que la incorporación de Rubio refuerza el vínculo con una de las figuras más emblemáticas de su historia, un jugador formado en la cantera verdinegra al que define como un espejo para los más jóvenes. El base, que este mes superó los 2.000 puntos en la Liga Endesa, no ocupará personalmente un asiento en el consejo: sus intereses los representará Edgar Pérez Vallespín, su agente, según precisó Marca.

El nuevo Consejo de Administración mantiene a Juan Antonio Morales Abrisqueta, presidente del club, e incorpora a Paulius Motiejūnas, Eduard-Joseph Scott, Emilis Vaitkaitis y el propio Pérez Vallespín. Marca recuerda que Motiejūnas fue consejero delegado de la Euroliga y que Scott ocupó durante 15 años la dirección de operaciones de la competición.

“Uno de los clubes de baloncesto más distinguidos de Europa”

El nuevo propietario se compromete a preservar la identidad del Joventut, a reforzar sus ambiciones deportivas y a apoyar el desarrollo del club a largo plazo. “Estamos satisfechos de haber completado esta transacción y de tener la oportunidad de contribuir para el futuro de uno de los clubes de baloncesto más distinguidos de Europa. El Joventut tiene tradiciones sólidas, una academia excepcional y un potencial de crecimiento significativo. Vemos oportunidades para fortalecer las operaciones comerciales del club y crear las condiciones para un crecimiento continuo en los próximos años”, afirmó Motiejūnas, consejero delegado de Confluence Valley, en el comunicado del club.

Tomas Okmanas, cofundador de Tesonet, puso el acento en la gestión y en el negocio digital: “Para nosotros, el deporte siempre ha sido y seguirá siendo un pilar importante. No sólo invertimos en equipos, sino que nuestro objetivo es hacerlos crecer de forma sostenible fortaleciendo su gestión y compartiendo las mejores experiencias probadas a escala mundial. Vemos un potencial real para desarrollar productos digitales e identificar nuevas fuentes de ingresos para el club”.

Quién está detrás de Confluence Valley

Tesonet, fundada en 2008, es una de las principales compañías de creación de empresas emergentes de los países bálticos y ha impulsado varios negocios tecnológicos de alcance global, entre ellos dos unicornios. Žalgiris Group gestiona instalaciones deportivas y de entretenimiento en Lituania, ha triplicado el presupuesto del Žalgiris Kaunas en la última década y dirige un club de fútbol que compite en la UEFA Conference League, según el comunicado. Marca añade que el grupo también es propietario de los London Lions.

El Joventut dedicó además unas palabras de agradecimiento a Scranton Enterprises, que asumió la propiedad durante uno de los periodos financieros más difíciles de la historia del club y que, según la entidad, fue clave para garantizar su estabilidad y su futuro.

Burgos, Valencia y la presentación del 9 de diciembre

Antes, el Joventut retoma la Liga Endesa tras la ventana FIBA: visita al Recoletas Salud San Pablo Burgos el domingo 6 de diciembre, a las 17:00 horas, en la jornada 10, y recibe al Valencia Basket el martes 8 de diciembre, a las 19:00 horas. Un día después, el miércoles 9 de diciembre, el club y Confluence Valley presentarán en Badalona la nueva estructura de propiedad en una rueda de prensa.