ASISA Joventut 99-94 Casademont Zaragoza: Laprovittola corta la racha de la Penya

El ASISA Joventut gana al Casademont Zaragoza (99-94) con 25 puntos y 30 de valoración de Laprovittola, corta tres derrotas seguidas y sigue en la pelea por la Copa.

El ASISA Joventut ganó este sábado al Casademont Zaragoza por 99-94 en el Olímpic de Badalona, en la octava jornada de la Liga Endesa, y cortó una racha de tres derrotas seguidas con 25 puntos, 8 asistencias y 30 de valoración de Nico Laprovittola. La Penya suma su tercera victoria y no se descuelga de la pelea por la Copa del Rey, mientras que el conjunto aragonés, que llegaba lanzado, encaja su tercera derrota.

Tras el partido, el equipo de Dani Miret tiene un balance de 3-5 y el Casademont Zaragoza, de 5-3, según los datos de la ACB. Los de Gonzalo García de Vitoria llegaban a Badalona tras ganar al Unicaja (96-91 con 36 de valoración de Brussino) y con el segundo mejor arranque de su historia en la Liga Endesa.

Laprovittola y Sulejmanovic suman 59 créditos de valoración

El base argentino necesitó 26 minutos para firmar 25 puntos con 5 de 10 en triples, 8 asistencias, ninguna pérdida y 30 de valoración, según el acta oficial de la ACB. En el último cuarto anotó siete puntos casi seguidos que dieron aire a su equipo, según Mundo Deportivo, y cuatro puntos suyos en los últimos segundos cerraron el 99-94, según el Club Joventut Badalona.

A su lado, Emir Sulejmanovic terminó con 18 puntos, 3 de 4 en triples, 11 rebotes (7 en ataque) y 29 de valoración. Boogie Ellis sumó otros 18 puntos, con 9 de 10 en tiros libres, y Nikola Radicevic anotó 11. En total, la Penya metió 19 de 22 tiros libres.

El tercer cuarto fue el de Ricky Rubio, que empezó a carburar entonces y ayudó a abrir el 68-63, según la crónica de EFE publicada por la ACB. El base acabó con 6 puntos y 2 asistencias en 20 minutos. Miret no pudo contar con Ante Tomic por un error en el proceso de activación de su alta, según Mundo Deportivo.

El partido llegó al descanso con 43-44 y al final del tercer cuarto con 70-71 para los visitantes, antes de que el Joventut ganara el último parcial por 29-23.

Guillem Vives vuelve a Badalona y se marcha con molestias

Guillem Vives, canterano de la Penya, regresó a la que fue su casa y su entrada a pista cambió el primer cuarto: firmó 6 puntos y 5 asistencias en apenas seis minutos. Ni él ni Caleb Homesley pudieron volver al partido por problemas físicos, según el Casademont Zaragoza.

El pívot lituano Laurynas Birutis fue el máximo anotador visitante con 19 puntos, 8 de 12 en tiros de dos y 22 de valoración. Roberts Blumbergs aportó 15 puntos, Sergi García 13 sin fallar un tiro de campo y Justin Jaworski 12, con 2 de 9 en triples, según los datos de la ACB.

García de Vitoria lamenta los errores defensivos del Casademont Zaragoza

El técnico del Casademont Zaragoza señaló que “el equipo ha tenido muchos errores defensivos”, en declaraciones recogidas por El Periódico de Aragón. “Hemos tenido estadísticas similares ambos equipos, ha sido muy igualado, pero en momentos clave hemos fallado en defensa. Ellos también han tenido sus errores, lógicamente”, añadió.

“Pese a la lesión de Vives y la recaída de Homesley, hemos luchado de tú a tú contra el Joventut en su casa, por lo que en ese aspecto estoy contento”, explicó el entrenador, que insistió: “Nos vamos tristes por el resultado, pero seguimos con la misma ambición de siempre en nuestro 25 aniversario”.

Lo que viene: el Real Madrid para la Penya y el UCAM Murcia para Zaragoza

En la novena jornada, el Casademont Zaragoza visita al UCAM Murcia el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, y el ASISA Joventut visita al Real Madrid el domingo 22 de noviembre a las 19:00 horas.