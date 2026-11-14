El Casademont Zaragoza firma su segundo mejor arranque en la Liga Endesa: ‘ilusión sin locura’

El Casademont Zaragoza suma un 5-2 y bate sus récords de puntos, triples, asistencias y valoración, con Guillem Vives en su mejor momento, según los datos de la ACB.

El Casademont Zaragoza ha cerrado las siete primeras jornadas de la Liga Endesa 2026-27 con cinco victorias y dos derrotas, el segundo mejor arranque de la historia del club en la competición, y lo ha hecho con récords en puntos, triples, asistencias y valoración y con el base español Guillem Vives, de 33 años, firmando el mejor baloncesto de su carrera, según los datos de la ACB.

El equipo de Gonzalo García de Vitoria es quinto en la clasificación. Su 71,4% de victorias supera el porcentaje que el conjunto aragonés tenía al término de la primera vuelta en las cuatro temporadas en las que se clasificó para la Copa: 2012-13 (10-7), 2013-14 (9-8), 2014-15 (10-7) y 2019-20 (12-5), según recoge la ACB.

Cuatro récords del club en siete jornadas

Según los datos de la ACB, el Casademont Zaragoza firma las mejores medias de su historia en cuatro apartados:

92,6 puntos por partido.

43,1% de acierto en triples, el segundo mejor porcentaje de la Liga Endesa, con una docena de triples anotados por encuentro.

21,3 asistencias por partido.

106,8 créditos de valoración, quinta mejor cifra de la competición.

Dos de esas cifras quedan lejos de sus antecedentes. El club nunca había terminado una fase regular por encima del 40% en triples, y su récord de valoración al final de una temporada eran los 96,4 créditos de la 2024-25, más de diez por debajo de la media actual.

El equipo aragonés es además el segundo que menos posesiones disputa (71,4 por partido) y consume una media de 16,9 segundos por ataque. Con ese ritmo es tercero en puntos por posesión (1,29), solo por detrás del Real Madrid y del Barça, y lidera la Liga Endesa en tasa de tiros libres (42,5) y en porcentaje de asistencias (69,6%), siempre según la ACB.

Vives, Birutis y Brussino sostienen los números

Guillem Vives promedia 9,9 puntos, 6,4 asistencias (quinto de la Liga Endesa), un 71,4% en tiros de dos y 14,1 de valoración. Su +11,3 en el Más/Menos es la séptima mejor marca del campeonato, según los datos de la ACB. A su lado, Trae Bell-Haynes aporta 12,8 puntos, 5,2 asistencias y 13,3 de valoración, con un 57,9% en triples, octavo mejor porcentaje de la liga.

En la pintura, el pívot lituano Laurynas Birutis promedia 18,3 créditos de valoración, noveno de la competición, con 23 de media en las cinco últimas jornadas. Esa cifra iguala la de Loren Woods en la 2008-09 y solo la supera en la historia del club Gary Neal, con 19,2 en la 2017-18. Jaworski es el máximo anotador del equipo, con 15,9 puntos por partido.

El último en sumarse fue Nico Brussino, elegido Jugador de la Jornada 7 tras firmar 25 puntos, 8 rebotes y 36 de valoración en el 96-91 ante el Unicaja que amargó el estreno de Kevin Knox. El Casademont Zaragoza ya había llamado la atención en octubre por su acierto desde el triple.

García de Vitoria: “Yo no creo en la euforia”

El entrenador mantiene el discurso de prudencia. “Es importante diferenciar la ilusión de la locura, tanto dentro del vestuario como fuera de él”, afirmó García de Vitoria en declaraciones recogidas por la ACB, en las que definió a los suyos como “un equipo honesto, inteligente y experimentado, que trabaja y que prepara los partidos durante la semana para hacerlo lo mejor posible”.

“Yo no creo en la euforia, porque la experiencia me dice que cuanto más subes, el guarrazo es más grande”, explicó el técnico, que destacó que “el equipo me ha demostrado que en los momentos buenos ha seguido trabajando como hay que hacer”.

“Los jugadores tienen la ambición de llegar lo más lejos posible. Creo que estamos manejando bien las sensaciones y la presión, aunque el estar jugando bien y ganar hace que los otros conjuntos nos tengan un mayor respeto. Eso hará que todavía sea más difícil, porque todo el mundo estudia los partidos con una preparación mayor”, añadió en la previa de la jornada 8.

Homesley y Bango, bajas en Badalona

Según el parte médico de la ACB, Caleb Homesley seguirá siendo baja pese a su mejoría, al igual que Jilson Bango. Sobre Bell-Haynes, García de Vitoria explicó: “También está mejorando poco a poco. Esta semana ha podido completar la semana entera con muy pocas rotaciones. Estoy contento con eso”.

Una victoria en Badalona sería “otro chute de energía para nosotros”, reconoció el entrenador, que cree que les haría sentirse “todavía más fuertes y más convencidos de que somos capaces de ir donde sea y contra quien sea y poder competir”.

El Asisa Joventut vs Casademont Zaragoza de la jornada 8 de la Liga Endesa se juega este sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas, con emisión en DAZN y Movistar Plus+ (dial 7).