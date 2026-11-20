La Laguna Tenerife homenajeará el domingo a José Carlos Hernández Rizo, su entrenador en los ochenta y principios de los noventa, antes del partido de Liga Endesa ante el Barça.

La Laguna Tenerife rendirá homenaje a José Carlos Hernández Rizo, entrenador del club en tres etapas en los años ochenta y principios de los noventa, este domingo 22 de noviembre, antes del partido de la jornada 9 de la Liga Endesa ante el Barça en el Santiago Martín (18:00 hora peninsular).

El club aurinegro anunció el acto el jueves y lo presentó en un encuentro con los medios en el que estuvieron el propio Rizo y el presidente, Aniano Cabrera. El técnico, que sigue vinculado a la entidad como patrono de la Fundación CB Canarias, repasó su historia en el banquillo canarista con una frase que resume cómo vivió aquella etapa: “Cometí una locura al coger aquel equipo, fui un conductor de ganado”, reconoció, en declaraciones recogidas por El Día.

Ascenso, dos sextos puestos y la Copa Korac

Según el comunicado del club, Rizo dirigió al equipo en tres etapas diferentes. En ese tiempo logró un ascenso a la ACB, dos sextos puestos consecutivos en la máxima categoría, dos participaciones en la fase final de la Copa del Rey y una presencia en la extinta Copa Korac.

Fue la cara visible desde el banquillo de aquel CajaCanarias de Carmelo Cabrera, Germán González, Manolo de las Casas, Mike Harper y Eddie Phillips, el equipo que protagonizó la primera etapa del club en la élite. Su trayectoria incluye también la cantera, con el Hispano Inglés y el RC Náutico, y el Tenerife Nº1 y el Coronas Tenerife femenino, al que clasificó para una final de la Copa de la Reina.

“Es que tiene su vena culé”

Aniano Cabrera no quiso dar pistas sobre en qué consistirá el homenaje, que tendrá lugar en los prolegómenos del partido. “Será emotivo, le va a gustar, está hecho para él y para su familia”, explicó el presidente, que también señaló, con complicidad, un detalle del homenajeado: “Es que tiene su vena culé”.

“Solo me gustaba entrenar”

Rizo definió su vínculo con el club como algo íntimo. “Mi historia en el Canarias es muy personal y pasional”, afirmó. “Nunca pensé que podía ser un entrenador de grandes retos, solo me gustaba entrenar”, confesó al recordar los inicios de un Canarias que se las arreglaba para salir adelante.

El técnico admitió que fue muy atrevido al aceptar la oferta. “Iba a jugar la final de la Copa de la Reina con el Coronas y Pepe Cabrera me llamó para decirme que contaba conmigo, y creí que era mentira. Siendo de la marea de toda la vida, me iban a poner de amarillo y negro. No estaba preparado para aquello”, relató.

También recordó episodios de aquellos años, como su relación con Carmelo Cabrera: “Me enfrenté a entrenar a Carmelo Cabrera y a las dos semanas lo eché; todavía no sé por qué, fue una bobería”. Y sobre la mentalidad de Eddie Phillips: “Tenía a jugadores como Eddie Phillips, que solo sabía ganar”.

“Fui un conductor de ganado medianamente hábil para que aquello funcionara, así se escribe la historia”, resumió Rizo, que añadió que aprendió a ser entrenador a la larga.

Un aviso sobre la cantera

En su mirada al presente, Rizo insistió en la necesidad de cuidar la formación y señaló que el Canarias es el único equipo de la ACB sin instalaciones propias. Sobre el primer equipo, dijo que su única obsesión es que supere las 13 victorias. “No somos conscientes de la islita que somos”, añadió para subrayar el mérito de un club canario en la élite.

El homenaje abrirá la previa del La Laguna Tenerife ante el Barça, que se disputa el domingo 22 de noviembre a las 18:00 hora peninsular (17:00 hora canaria) en el Santiago Martín. Todos los horarios y televisiones de la jornada 9 de la Liga Endesa, en Solobasket.