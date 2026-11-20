El Monbus Obradoiro ficha al ala-pívot bielorruso Maksim Salash (2,06 m, 30 años), que llega del Maroussi y vuelve a la Liga Endesa tras dos temporadas en el San Pablo Burgos.

El Monbus Obradoiro anunció este jueves 19 de noviembre el fichaje del ala-pívot bielorruso Maksim Salash, de 2,06 metros y 30 años, que llega procedente del Maroussi griego y vuelve a la Liga Endesa, donde ya jugó dos temporadas con el San Pablo Burgos.

El club santiagués presentó la incorporación en un comunicado oficial en el que explica que Salash llega para reforzar el juego interior del equipo que dirige Diego Epifanio. La operación se cierra con la temporada ya en marcha, a las puertas de la novena jornada.

Salash llega del Maroussi con 12,5 puntos de media

Su última etapa completa fue en el Maroussi, con el que disputó la temporada 2025-26. Según el club gallego, allí promedió 12,5 puntos y 5,8 rebotes en 26,8 minutos por partido, en 23 encuentros de liga regular. En el inicio de la presente campaña acumulaba 7,3 puntos y 4,7 rebotes de media.

El ala-pívot ha desarrollado buena parte de su carrera lejos de Bielorrusia, con paso por las ligas de España, Francia, Rusia y Grecia, y cuenta también con experiencia en la EuroCup. Entre sus equipos figuran el San Pablo Burgos, el BC Nizhny Novgorod y el JL Bourg-en-Bresse.

El Obradoiro destaca su perfil mixto. “Su polivalencia en ataque, con recursos para hacerse fuerte cerca del aro y aportar también desde el perímetro, junto a su capacidad reboteadora, permitirá al Monbus Obradoiro incorporar nuevas alternativas a su juego interior”, señala el comunicado, que añade que Salash “aportará así experiencia y versatilidad a un equipo que continúa perfilando su plantilla”.

Debut en la ACB con el Baloncesto Sevilla en 2014

No será su primera experiencia en la Liga Endesa. Según recoge Mundo Deportivo a partir de la información de EFE, Salash debutó en la competición en la temporada 2014-15 con el Baloncesto Sevilla, con seis segundos en pista en el último partido de aquel curso, ante el Joventut.

Su etapa más larga en España llegó años después en Burgos: disputó 23 partidos con el San Pablo en la temporada 2020-21 y otros 27 en la 2021-22.

Un refuerzo para un equipo con 3-5 en la Liga Endesa

El Monbus Obradoiro afronta la novena jornada en la decimotercera posición de la clasificación, con tres victorias y cinco derrotas, según los datos de la ACB. En casa suma un balance de 1-2 y lejos de Santiago, de 2-3. Su último partido fue la derrota en el Palau Blaugrana ante el Barça (108-83), en la octava jornada. Comparte el 3-5 con el Asisa Joventut y el Leyma Coruña, tal y como recoge la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 8.

El rival de esta semana llega con un 4-4 y la undécima plaza: el FIATC Girona ha ganado sus cuatro partidos como local y ha perdido los cuatro que ha disputado fuera de Fontajau.

El Monbus Obradoiro recibe al FIATC Girona el domingo 22 de noviembre a las 12:00 horas (hora peninsular), en la jornada 9 de la Liga Endesa, primera cita en la que Salash podría vestir la camiseta obradoirista.