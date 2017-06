Sitapha Savané renueva con Movistar Estudiantes

Será su temporada número 15 en la Liga Endesa

Movistar Estudiantes acaba de anunciar la renovación de Sitapha Savané por una temporada más. El jugador senegalés, con licencia de jugador formado localmente, seguirá peleando en las zonas de la Liga Endesa, como lleva haciendo 15 años. El propio Sitapha confirmaba su continuidad en las pistas con este vídeo marcado por el sentido del humor que le caracteriza.

En la temporada pasada promedió 5.5 puntos, 3 rebotes y 7.5 créditos de valoración en 18 minutos de juego. Pero lo que más aporta el interior hispano-senegalés no se mide en números. Su capacidad de trabajo, su inteligencia en la pista, su juego duro y su enorme experiencia son valores muy apreciados por el cuerpo técnico de Estudiantes y su entrenador Salva Maldonado.

En cuanto juegue el primer partido de la temporada 2017/2018, superará a Prigioni como el jugador no seleccionable que más partidos ha jugado en la Liga Endesa, pero esa no es la motivación de de Sitapha para seguir, si no el ilusionante proyecto estudiantil como demuestra en sus declaraciones: "El proyecto para la temporada que viene me ha generado la suficiente ilusión para decir que sí a la oferta de Salva Maldonado y Willy Villar de seguir con el equipo. Será un honor seguir representando al Estu y sus valores dentro y fuera de la cancha".