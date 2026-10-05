El tapado de la jornada ACB: el jugador que el mercado dejó fuera del foco

El MVP más evidente de un fin de semana suele salir de los grandes focos. Esta vez, uno de los partidos más completos apareció en Lugo sin necesidad de un fichaje estrella. Dominik Mavra firmó 22 puntos, 10 asistencias y 35 de valoración en el 95-101 del Río Breogán en Manresa. El dato llama la atención; lo interesante es por qué sorprende tanto tratándose de un jugador que ya había demostrado que podía dirigir a este equipo.

No fue una explosión: fue el partido que Breogán necesitaba

Manresa comenzó 21-7 y obligó al Breogán a jugar desde atrás. Ahí apareció Mavra. No acumuló números cuando el partido estaba roto: cambió el partido antes de que el marcador cambiara. Ordenó el ataque, encontró ventajas en el bloqueo directo y convirtió el segundo y tercer cuarto en el tramo decisivo de una remontada que llevó a los lucenses a anotar 65 puntos entre ambos periodos.

El 22+10 tiene además una lectura histórica. Son máximos personales del croata en puntos, asistencias y valoración, pero encajan con una tendencia anterior. La pasada temporada terminó entre los mejores pasadores de la Liga Endesa y ya había asumido el papel de organizador de Luis Casimiro. El salto no está tanto en aprender a dirigir como en añadir amenaza anotadora sin perder control.

Eso explica por qué su actuación vale más que una noche caliente. Breogán ha empezado con 110 puntos ante Joventut y 101 en Manresa. En una ACB que ya venía acelerando su producción ofensiva, el equipo gallego no solo corre: está encontrando tiros buenos a gran velocidad. Y el jugador que decide cuándo correr y cuándo frenar es precisamente el que menos ruido generó durante el verano.

Siete fichajes nuevos y el base era el de siempre

La paradoja aparece al revisar el mercado. El Breogán incorporó a Bolton, Brown, Ilic, Kasibabu, Vicedo, Peris y Andersson García. La tabla de mercado de Solobasket refleja un verano de cambios, pero Mavra figura en el apartado menos llamativo: renovaciones. El foco estaba en descubrir qué aportarían los nuevos; la primera respuesta competitiva la ha dado quien ya conocía cada mecanismo.

La continuidad no significa inmovilismo. La llegada de Rasir Bolton añade un base más explosivo y capaz de generar puntos, mientras Mavra puede seleccionar mejor sus momentos. Esa complementariedad reduce la necesidad de que el croata monopolice balón y le permite castigar cuando la defensa espera que pase. La construcción de la nueva plantilla ayuda a entender por qué su versión actual puede ser distinta sin que el jugador haya cambiado de identidad.

Y hay otro detalle: el club había apostado por mantener el núcleo que cerró bien el curso anterior. Esa decisión se vio menos que cualquier fichaje, pero puede ser más valiosa en septiembre y octubre. Mavra, Casimiro y buena parte de la estructura ofensiva no necesitan un mes para conocerse. Solobasket ya había destacado la importancia de su continuidad cuando el base empezó a consolidarse como pieza de dirección.

🏀 Rasir Bolton incorpórase ao Río Breogán! 🦁



O director de xogo estadounidense (1,90 m) completa a posición de base celeste para o vindeiro curso. Anotación, gran capacidade de pase e solidez defensiva para o equipo 🔥



Benvido a Lugo ! 🩵🏀#ForzaBreo



🔗… pic.twitter.com/PJy1xx6qoN — Río Breogán (@CBBreogan) July 7, 2026

El tapado no siempre es un desconocido

Ahí está la vuelta de tuerca. Llamar tapado a Mavra no significa descubrir a un jugador de 32 años que llevaba dos campañas en Lugo. Significa admitir que el mercado nos obliga a mirar hacia lo nuevo. Mientras la conversación buscaba incorporaciones, el Breogán mejoró alrededor de un jugador que ya tenía. Su 22+10 no es una sorpresa aislada: es la señal de que la continuidad también puede producir una versión nueva. Y en un inicio donde la anotación de la ACB ha vuelto a dispararse, quizá el tapado más útil sea precisamente quien sabe ordenar el ruido.