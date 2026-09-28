¿Es la ACB más ofensiva de la historia?

Nunca una temporada de la Liga Endesa había comenzado con semejante ritmo anotador. Los nueve partidos de la primera jornada dejaron 1.706 puntos, una media de 94,8 por equipo, y convirtieron el estreno de 2026-27 en el más anotador de la historia de la ACB. Siete conjuntos alcanzaron los 100 puntos y hasta tres encuentros terminaron con ambos contendientes en la centena. Pero hay un dato que da todavía más dimensión al récord: no estamos únicamente ante el mejor arranque de siempre, sino ante la cuarta jornada más anotadora de toda la era ACB.

Un estreno que se cuela entre las grandes jornadas de los 80

La comparación con otros comienzos de temporada deja clara la excepcionalidad del registro. La jornada 1 de 2023-24, una de las más ofensivas de este siglo, alcanzó 87,2 puntos por equipo. En 2020-21 y 2025-26 la cifra fue de 84,7. Esta vez se ha llegado a 94,8.

Pero el verdadero salto aparece cuando la comparación se extiende a todas las jornadas de la era ACB. El estreno de 2026-27 ocupa el cuarto puesto histórico y únicamente queda por detrás de tres jornadas de la temporada 1986-87.

Para encontrar una jornada con una media superior hay que retroceder 39 años, hasta aquella temporada 1986-87 que todavía conserva los tres primeros puestos del ranking.

Las 10 jornadas más anotadoras de la era ACB

Pos. Temporada Jornada Puntos por equipo Dato destacado 1 1986-87 25 98,3 Récord absoluto de la era ACB 2 1986-87 21 95,5 Segunda mayor media histórica 3 1986-87 12 95,0 Completa el triplete de 1986-87 4 2026-27 1 94,8 Récord en una jornada inaugural 5 1985-86 7 94,7 Solo una décima por debajo de 2026-27 6 2025-26 29 94,2 Mejor jornada de la pasada temporada 7 2025-26 34 93,7 Segunda aparición de 2025-26 8 2025-26 19 93,4 Tercera jornada de 2025-26 en el Top 10 9 1988-89 19 93,3 Única de 1988-89 entre las diez primeras 10 1987-88 20 93,0 Cierra el Top 10 histórico

Fuente: ACB

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Y los datos son espectaculares.



– Se alcanza un promedio de 94.8 puntos por equipo.

– Se supera el récord… pic.twitter.com/T2ZNxTpRQ8 — Liga Endesa (@ACBCOM) September 27, 2026

Siete equipos en 100 y un récord todavía más extraño

Hay una pequeña trampa estadística en esta jornada. Fueron seis los equipos que terminaron por encima de 100 puntos: Bilbao, Barça, Leyma Coruña, Breogán, Joventut y Lleida. Valencia anotó exactamente 100. Por tanto, fueron siete los que alcanzaron la centena, algo nunca visto con el actual formato de 18 clubes.

Pero existe otro registro todavía más llamativo. Por primera vez en la era ACB hubo tres partidos de una misma jornada en los que los dos equipos alcanzaron los 100 puntos: Barça-Leyma Coruña (119-101), Breogán-Joventut (110-104) y Valencia-Lleida (100-105).

Hasta ahora, el máximo habían sido dos encuentros de este tipo en una misma jornada.

El Barça llevó el fenómeno al extremo con su 119-101 frente al Leyma Coruña, la tercera mayor anotación de un equipo en un estreno ACB. Olek Balcerowski firmó 21 puntos y los doce jugadores azulgranas consiguieron anotar. El pívot polaco, además, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada y su espectacular estreno ya ha abierto el debate sobre el papel que puede tener en el nuevo Barça.

El Barça se estrena con triunfo ante Leyma Coruña en una gran exhibición ofensiva.



1⃣1⃣9⃣ @FCBbasket

1⃣0⃣1⃣ @basquetcoruna



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El récord no aparece de la nada

Lo más interesante es que este estreno encaja dentro de una tendencia. La Liga Endesa pasó de 81,5 puntos por equipo en 2022-23 a 83,2 en 2023-24, 86,2 en 2024-25 y 88,2 en 2025-26. Cuatro temporadas consecutivas aumentando la producción ofensiva antes de alcanzar los 94,8 de este inicio.

El Top 10 histórico ofrece otra señal: tres de las diez jornadas más anotadoras corresponden a la pasada temporada. La jornada 29 alcanzó 94,2 puntos por equipo; la 34, 93,7; y la 19, 93,4.

Los registros absolutos continúan perteneciendo al baloncesto de los años ochenta, pero la diferencia se ha reducido considerablemente.

Cuando llegar a 100 ya no garantiza NADA

Más posesiones, transiciones rápidas, mayor volumen de triples y plantillas con varios generadores ayudan a explicar el crecimiento. El nuevo Barça de Sekulic, por ejemplo, ya había mostrado desde pretemporada su intención de jugar a mayor ritmo. Mantener durante toda la temporada los 94,8 puntos de este estreno parece complicado, pero tampoco puede considerarse simplemente una anomalía después de cuatro campañas consecutivas aumentando la anotación.

Durante años, llegar a 100 puntos convertía un partido en algo excepcional. En esta primera jornada lo hicieron siete equipos y hubo tres encuentros en los que alcanzar la centena ni siquiera fue suficiente para ganar.

Quizá sea la mejor forma de dimensionar el récord. La ACB nunca había comenzado con tantos puntos y, 39 años después, su primera jornada se ha quedado a solo 0,2 puntos por equipo de entrar entre las tres jornadas más anotadoras de toda su historia.