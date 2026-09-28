Acabar con los tiradores, la próxima moda en ACB

El baloncesto tal y como se conoce parece estar sufriendo cambios verdaderamente trascendentes. Los equipos cada vez juegan más rápido, lanzan antes y ejecutan más desde el perímetro. Gran parte de la estructura táctica de los equipos, tanto de Liga Endesa ACB como de Euroliga órbita en torno a estos preceptos.

La defensa persigue el ataque en la Liga Endesa ACB

Hay varias tendencias que no dejan de ganar protagonismo en Liga Endesa ACB. Hay equipos de autor como fueron Tenerife o Joventut el pasado curso. Sin embargo, la norma viene siendo jugar cada vez más rápido. El ritmo aumenta y no solo el número de posesiones. También la premura para generar y lanzar. Además de la ejecución en los primeros segundos, también va en aumento el triple, tanto en primeras instancias como en general.

RAINING THREES! ☔️🎯



Relive each of 2️⃣0️⃣ record-tying three pointers made by @valenciabasket last night! 🔥#RoadToGreatness pic.twitter.com/rVHuMmlnxI — BKT EuroCup (@EuroCup) October 10, 2024

Una tendencia que llega desde la NBA

Las innovaciones en el juego suelen llegar desde el continente americano. El crecimiento del lanzamiento de tres puntos no es diferente. Sin ser una subida exhaustivamente lineal sí que se puede apreciar cómo en las últimas 15 temporadas el triple gana cada vez más peso en el juego.

2025-26, triples metidos 13.3, triples intentados 37.0

2024-25, triples metidos 13.5, triples intentados 37.6

2023-24, triples metidos 12.8, triples intentados 35.1

2022-23, triples metidos 12.3, triples intentados 34.2

2021-22, triples metidos 12.4, triples intentados 35.2

2020-21, triples metidos 12.7, triples intentados 34.6

2019-20, triples metidos 12.2, triples intentados 34.1

2018-19, triples metidos 11.4, triples intentados 32.0

2017-18, triples metidos 10.5, triples intentados 29.0

2016-17, triples metidos 9.7, triples intentados 27.0

2015-16, triples metidos 8.5, triples intentados 24.1

2014-15, triples metidos 7.8, triples intentados 22.4

2013-14, triples metidos 7.7, triples intentados 21.5

2012-13, triples metidos 7.2, triples intentados 20.0

2011-12, triples metidos 6.4, triples intentados 18.4

2010-11, triples metidos 6.5, triples intentados 18.0

Los equipos lanzan un mayor número de tiros y lo hacen en circunstancias muy concretas del juego. Los triples siempre son más fáciles de prever y suelen llegar tras penetración, en extrapass y, ahora, también en llegadas de la transición. La previsibilidad del triple respecto a la entrada, así como el mayor tiempo del balón en el aire, facilita cargar el rebote. Muchos equipos ya van hasta con cinco jugadores y a través de ello organizan toda su defensa.

Toronto Raptors assistant coach Jama Mahlalela explains their "Crash to Tag" concept — sending all five players to the offensive glass, not just for rebounds, but to slow transition by tagging the ball early. pic.twitter.com/lKGSFr5i95 — Coaching U (@Coaching_U) August 15, 2025

El tema del lanzamiento de tres puntos está más que manido en los debates de aficionados a la Liga Endesa ACB. Sin embargo, no tan habitual es abordar qué hacer ante este marco. Valencia Basket u Obradoiro son ejemplos de cómo estos modelos funcionan a todos los niveles y permiten competir por encima de las expectativas. Por ello, ya el pasado curso había quienes comenzaron a discurrir sobre cómo frenarlo. Los precedentes están bien, aunque hay una nueva tendencia.

Los precedentes defensivos del pasado para frenarlo

Las estructuras defensivas comenzaron a amoldarse a las nuevas circunstancias. Los equipos querían comenzar a defender antes para evitar los puntos tempraneros y también querían contestar más tiros de tres puntos. Para ello, muchos comenzaron a estructurar sus ayudas mediante dos conceptos, el next y orientar hacia medio.

Hace tiempo orientar hacia medio era toda una herejía. Las penetraciones por medio permiten más líneas de pase y mejores situaciones de cortes sobre ellas. Por ello, se orientaba en casi todos los casos al penetrador hacia banda. Sin embargo, esto derivaba en ayudas más largas y más facilidad para lanzar desde lado débil.

Hoy en día son muchos los equipos que invitan a atacar el centro. Desde ahí ponen en práctica la defensa en ‘Next’ (ayudas desde primera línea de pase en vez de desde jugador más alejado). Con ello se generan ayudas más cortas y rotaciones y close-outs también más cercanos. Estas ideas fueron son las primeras pinceladas de la preocupación por frenar la deriva triplista. No obstante, este curso están irrumpiendo nuevas tendencias también muy interesantes.

La tendencia que está revolucionando el baloncesto

No podía ser otro club el que trajera una nueva tendencia a la Liga Endesa ACB que no fuera Valencia Basket. Los taronjas han liderado varias revoluciones y, de nuevo, traen un nuevo concepto a colación que habrá que ver cuánto se instaura en la competición, ‘the perfect wall‘.

“Perfect wall.”



Xavi Albert’s instruction in a late-game timeout sums up Valencia Basket’s close-outs on shooters: wide base, feet on the floor, both hands high.



Watch until the end to see where it starts: on the practice floor. pic.twitter.com/P4m8qJQH6S — Pascal Meurs (@PascalMeurs) September 21, 2026

El entrenador Pascal Meurs recopila unos clips del partido de Liga Endesa ACB entre Valencia Basket y Barça realmente llamativo. Xavi Albert pide claramente dos premisas para defender a los tiradores: una base muy amplia y dos manos arriba. Las imágenes tanto del encuentro como del entrenamiento son verdaderamente cristalinas. De momento parece estar dando cierto resultado, aunque queda confirmarlo con una muestra verdaderamente mayor.

¿Por qué estas pautas defensivas?

La forma de llegar a una defensa en close-out ha ido cambiando con el tiempo. Muchos entrenadores han querido encontrar la manera de sus jugadores lleguen defender en recuperación preparados para que no ser superados. Los pasos cortos fueron una moda, también con adeptos y detractores. Sin embargo, la preocupación con muchos jugadores y en muchas situaciones no es tanto la penetración como el tiro.

La querencia por mejorar la contestación del tiro ha llevado a la irrupción de ‘the perfect wall’. La idea del concepto es poder apurar al máximo el espacio del tirador. Las piernas abiertas facilitan el acercamiento sin entrar en el cilindro rival, evitando muchas faltas. También dificultan el contacto con el pie que muchos tiradores suelen dejar (aunque la norma lo prohíba). Las dos manos arriba dificultan mucho la visión. Con ello, se evitan saltos y caídas sobre lanzadores o acciones en las que invadas el espacio de aterrizaje del shooter.

Otros desafíos para los equipos ACB

La técnica de ‘the perfect wall’ se puede aplicar tanto a situaciones de close-out post penetración como a situaciones de transición, ya que lo normal en situaciones de contraataque del oponente es estar hundido. También podrían arrastrarse conceptos a situaciones de pick and roll. Sin embargo, para esta circunstancia hay más factores a tener en cuenta. Que le digan al propio Barça Basket lo que es sufrir para defender el perímetro en bloqueo directo después de lo ocurrido en la Supercopa ACB.

🪄 47 segundos de pura magia y talento…



¡Qué nivel de baloncesto y qué manera de dominar, Nico Laprovittola! 🤯



𝐄𝐋 𝐌𝐕𝐏 𝐃𝐄 𝐋𝐀 #SupercopaEndesa ⭐️@nicolapro7 | @Penya1930 pic.twitter.com/YJeNvU3wYb — Liga Endesa (@ACBCOM) September 22, 2026

Las defensas ‘Hedge’ han ido en crecimiento, así como todas las tipologías agresivas de defensa del pick and roll. Sin embargo, está ciertamente explorado el campo de contestación de triples en este tipo de patrones. La agresividad en la pantalla en sí va de la mano de una desprotección del lado débil. Algunas de las actuales pautas son permitir el short roll y el tiro del pívot desde poste alto o el cambio defensivo y la defensa individual sobre la mano de tiro permitiendo la penetración sobre mano no dominante. No obstante, a buen seguro que habrá innovaciones en los próximos tiempos.