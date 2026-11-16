Aday Mara, 16 puntos y 13 rebotes en la victoria de los Thunder en Sacramento

Aday Mara firmó 16 puntos y 13 rebotes, su tope en la NBA, en el triunfo de los Thunder en Sacramento. Hugo González y Baba Miller también ganaron.

Aday Mara firmó 16 puntos y 13 rebotes, ocho de ellos ofensivos, en 26 minutos desde el banquillo en la victoria de los Oklahoma City Thunder en Sacramento (103-125), su mejor partido reboteador en la NBA. El pívot aragonés lideró una noche del domingo al lunes en la que también sumaron triunfos Hugo González con los Boston Celtics y Baba Miller con Los Angeles Clippers.

Aday Mara, segundo máximo anotador de los Thunder en Sacramento

Mara fue el segundo máximo anotador de su equipo, solo por detrás de Shai Gilgeous-Alexander, que se fue hasta los 37 puntos en 29 minutos. El rookie anotó 8 de sus 11 tiros de campo, sin lanzar triples ni tiros libres, y completó su actuación con 3 asistencias, 4 pérdidas, 4 faltas personales y un +8 en pista, según el acta de ESPN.

Los 13 rebotes (8 en ataque y 5 en defensa) son su tope en lo que va de carrera en la NBA, por encima de los 10 que había capturado ante Phoenix Suns y Portland Trail Blazers. Es además su tercer doble-doble de la temporada. Su máximo anotador sigue siendo de 18 puntos, logrado ante Washington Wizards a comienzos de noviembre.

El partido llega dos días después de su actuación en Los Ángeles, donde dejó 10 puntos y 3 tapones en la derrota de los Thunder ante los Clippers por 113-112. Con este triunfo, Oklahoma City cortó una racha de tres derrotas consecutivas y mejoró su balance hasta el 9-5. Sacramento Kings, sin Zach LaVine por enfermedad, cae al 1-12 y sigue sin ganar en casa (0-8).

Hugo González suma 9 puntos en la paliza de los Celtics a Dallas

Hugo González aportó 9 puntos, 5 rebotes (4 de ellos ofensivos), 2 asistencias y un robo en 18 minutos desde el banquillo en el 131-94 de los Boston Celtics a los Dallas Mavericks. El madrileño anotó 3 de sus 6 tiros de campo, con 2 de 4 en triples y 1 de 2 en tiros libres, aunque también cometió 4 pérdidas. Terminó con un +6.

Boston, liderado por los 32 puntos de Jayson Tatum, cerró el primer cuarto con un 42-9, la mayor ventaja al final del periodo inicial en la historia de la franquicia, según la crónica de Associated Press publicada por ESPN. Los Celtics encadenan seis victorias y tienen un balance de 11-2.

En los Mavericks no jugó Santi Aldama, que figura como baja por un esguince en el tobillo izquierdo en el parte de lesiones recogido por ESPN.

Baba Miller, cinco minutos en el triunfo de los Clippers

Baba Miller tuvo minutos en la victoria de Los Angeles Clippers ante Charlotte Hornets (113-105). El ala-pívot jugó 5 minutos en los que anotó 2 puntos, con 1 de 3 en tiros de campo (0 de 1 en triples). Darius Garland fue el máximo anotador del partido con 27 puntos, y los Clippers, que remontaron 13 puntos de desventaja en el tercer cuarto, suman 17 triunfos seguidos ante los Hornets y se colocan con 4-8.

Ningún otro jugador español tuvo minutos en la jornada del domingo, en la que no jugaron los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

Próximos partidos de Thunder y Celtics

Los Celtics reciben a Orlando Magic en la madrugada del lunes al martes, a la 1:00 horas (hora peninsular), y los Thunder de Aday Mara reciben a Atlanta Hawks en la madrugada del miércoles al jueves 19 de noviembre, a las 2:00 horas.