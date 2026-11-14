Aday Mara, 10 puntos y 3 tapones en la derrota de los Thunder ante los Clippers (113-112)

Aday Mara firmó 10 puntos, 3 rebotes y 3 tapones con 5 de 6 en tiros, pero los Thunder cayeron 113-112 ante los Clippers pese a los 40 puntos de Gilgeous-Alexander.

Aday Mara sumó 10 puntos, 3 rebotes y 3 tapones en 21 minutos como titular, con 5 de 6 en tiros de campo, pero los Oklahoma City Thunder cayeron por 113-112 en la pista de Los Angeles Clippers en la madrugada del sábado. Fue el único español en pista en la NBA: Baba Miller no jugó por decisión técnica.

Mara, perfecto en la pintura salvo un tiro

El pívot zaragozano, titular junto a Isaiah Hartenstein en el quinteto de los Oklahoma City Thunder, anotó sus cinco canastas cerca del aro: cuatro mates (dos de ellos en alley oop) en la primera parte y una bandeja a falta de seis minutos para el final, que ponía el 100-94, según el registro de jugadas de ESPN. Su único fallo fue un tiro a media distancia en el primer minuto. Además, taponó a Darius Garland, Kris Dunn y Max Strus.

En el lado negativo, perdió dos balones, cometió dos faltas personales y terminó con un -20 en pista, el peor registro de su equipo, según los datos de ESPN. El zaragozano, de 21 años, sigue lejos de los 18 puntos con los que batió su récord ante los Washington Wizards el pasado 8 de noviembre.

Garland decide en los últimos 50 segundos

El partido, que comenzó a las 4:30 horas, hora peninsular, en el Intuit Dome, se resolvió en el último minuto. Los Clippers mandaban 57-44 al descanso, pero los Thunder firmaron un tercer cuarto de 40-25 y llegaron a ganar 112-106 a falta de 2:43. Desde ahí, los angelinos cerraron con un parcial de 7-0: dos canastas de Brook Lopez y una bandeja de Garland con falta adicional que convirtió desde la línea de tiros libres a 50 segundos del final para el 113-112.

Shai Gilgeous-Alexander, con 40 puntos (15 de 26 en tiros de campo), falló sus tres últimos lanzamientos, el último sobre la bocina. Jared McCain añadió 23 puntos con 7 de 11 en triples, e Isaiah Hartenstein firmó 21 puntos y 16 rebotes. En los Clippers, Lopez fue el máximo anotador con 26 puntos y Garland sumó 24 y 7 asistencias.

Los Thunder, que siguen sin Chet Holmgren, Cason Wallace ni Ajay Mitchell, entre otros lesionados según ESPN, encadenan tres derrotas tras las dos sufridas en Portland y se quedan con un balance de 8-5. Los Clippers, sin Brandon Ingram ni Bradley Beal, logran su tercera victoria (3-8).

Doncic, Hugo González y Aldama descansaron

Lakers, Mavericks, Celtics y Nets no jugaron. Los Dallas Mavericks de Santi Aldama y Sergio de Larrea visitan a los Cleveland Cavaliers en la madrugada del sábado al domingo, a la 1:30 horas, y los Brooklyn Nets de Jordi Fernández juegan en Memphis a las 2:00 horas del domingo. Los Lakers de Luka Doncic, que sufrió un esguince de tobillo en Milwaukee, visitan a los Phoenix Suns el domingo 15 de noviembre a las 22:00 horas, y los Boston Celtics de Hugo González reciben a los Mavericks a las 0:00 horas del lunes 16. Mario Hezonja, ex del Real Madrid, sumó 4 puntos en 9 minutos en la derrota de los Cavaliers en Miami (133-121).

Los Clippers de Baba Miller reciben a los Charlotte Hornets el domingo 15 de noviembre a las 22:30 horas, y Mara y los Thunder visitan a los Sacramento Kings en la madrugada del domingo al lunes, a las 3:00 horas del lunes 16 de noviembre, hora peninsular.