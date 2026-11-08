Aday Mara bate su récord con 18 puntos y anota su primer triple en la NBA

Aday Mara anotó 18 puntos, su mejor marca en la NBA, con 8 de 10 en tiros, 8 rebotes y su primer triple en el triunfo de los Thunder ante los Wizards (114-75).

Aday Mara firmó en la madrugada del domingo 8 de noviembre su mejor partido en la NBA: 18 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones en 27 minutos como titular en el triunfo de los Oklahoma City Thunder ante los Washington Wizards por 114-75. El pívot zaragozano, de 21 años, anotó además el primer triple de su carrera en la liga.

Un 8 de 10 en tiros y 14 puntos tras el descanso

El internacional español superó con holgura su anterior tope en temporada regular, los 11 puntos que había logrado ante los Phoenix Suns el 27 de octubre, según los datos de ESPN. Firmó un 8 de 10 en tiros de campo, un 1 de 1 en triples y un 1 de 2 en tiros libres, perdió un solo balón y terminó con un +17 en pista en el partido, que arrancó a las 2:00 horas, hora peninsular.

Mara se marchó al descanso con 4 puntos y despegó en el tercer cuarto: un tiro a media distancia y dos mates, los tres tras asistencia de Shai Gilgeous-Alexander, y un tiro libre adicional, según el registro de jugadas de ESPN. En el último cuarto, tras un pase de Bennett Stirtz, clavó desde más allá de la línea de tres el 95-63 a falta de nueve minutos y medio. Después añadió una bandeja, un tapón a Anthony Gill, una asistencia a Brooks Barnhizer y un tiro en suspensión antes de dejar la pista.

En sus nueve partidos anteriores de temporada regular, Mara no había intentado ningún triple. Sus tres tapones igualan los que puso en su estreno como titular ante los Cleveland Cavaliers el jueves; su mejor marca sigue siendo los cuatro tapones que firmó en Houston el 1 de noviembre.

El zaragozano jugaba por segunda noche seguida. En la madrugada del sábado había sumado 9 puntos y 7 rebotes en 18 minutos en la victoria de los Thunder en la pista de los Memphis Grizzlies (97-128), en un partido de la Copa NBA.

Los Wizards se quedan en 75 puntos, el peor registro de la temporada

Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en tres cuartos, con 11 de 20 en tiros, y repartió 9 asistencias antes de quedarse en el banquillo en el último periodo. Jared McCain añadió 19 puntos desde la segunda unidad. Los Thunder, que mandaban 57-36 al descanso y 90-59 al final del tercer cuarto, se colocan 8-2 y siguen invictos en casa (5-0).

Los Wizards firmaron el total más bajo de un equipo en la NBA esta temporada, según Associated Press. Washington anotó 29 de 98 tiros de campo y solo 7 de 43 triples. El novato AJ Dybantsa fue su máximo anotador con 19 puntos y Alex Sarr sumó 15 puntos y 14 rebotes, mientras que Trae Young, que se formó en el instituto de Norman y en la Universidad de Oklahoma, se quedó en 4 puntos con 1 de 6 en tiros.

Oklahoma City sigue sin Jalen Williams, Cason Wallace ni Chet Holmgren, tres titulares con lesiones de larga duración según AP, y ha ganado cinco de los siete partidos disputados desde que los perdió.

Hezonja, en blanco en la derrota de los Cavaliers

Mario Hezonja, ex del Real Madrid, se quedó sin anotar (0 de 6 en tiros, 0 de 5 en triples) en 19 minutos, con 5 rebotes, en la derrota de los Cleveland Cavaliers en casa ante los New York Knicks (97-109). Los Cavs caen al 5-5.

Portland, próxima parada de Mara

Los Thunder visitan a los Portland Trail Blazers en la madrugada del martes al miércoles, a las 5:00 horas del miércoles 11 de noviembre, hora peninsular.