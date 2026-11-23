Hugo González fue titular y anotó dos triples en el 88-87 de los Warriors a los Celtics. Santi Aldama sumó 9 puntos en la victoria de los Mavericks en Utah (114-116).

Hugo González volvió a salir de titular con los Boston Celtics, que cayeron por 88-87 en la pista de los Golden State Warriors y encadenan cuatro derrotas seguidas. En la misma madrugada del lunes, Santi Aldama aportó 9 puntos desde el banquillo en la victoria de los Dallas Mavericks en Utah (114-116).

Hugo jugó 22 minutos y firmó 6 puntos, todos desde el triple (2 de 6), con 2 rebotes, 1 robo y un -2 en pista, según los datos de ESPN. El partido arrancó a las 2:30 de la madrugada, hora peninsular, apenas un día después de la derrota por un punto en Sacramento ante los Kings.

Los dos triples de Hugo, en el mejor cuarto de Boston

Hugo falló su primer triple en el arranque y se sentó con 4:58 por jugar en el primer cuarto. Su producción llegó en el tercero, el mejor parcial de Boston (25-33): anotó un triple tras pase de Payton Pritchard y otro, dos minutos después, con asistencia de Baylor Scheierman. Los Celtics llegaron a mandar de 11 puntos en ese periodo, según el registro de ESPN.

El último cuarto se les atragantó a los de Joe Mazzulla, que solo anotaron 12 puntos. Con 87-88 en el marcador, Hugo volvió a pista a 19,7 segundos del final y robó un balón a Draymond Green que dio a Boston la última posesión. Jayson Tatum la desperdició con un tiro en suspensión fallado a 1,5 segundos de la bocina.

Tatum acabó con 27 puntos y 10 rebotes y, según Marca, superó a Bill Russell (13.524 puntos) como octavo máximo anotador de la historia de los Celtics. Derrick White sumó 14 puntos con 6 de 21 en tiros de campo. Por los Warriors, Brandin Podziemski anotó 18 puntos. Boston, que llegó a estar 11-2, cae a un balance de 11-6. Según Marca, es su peor racha desde mayo de 2021.

Aldama suma 9 puntos y Dallas resiste a los 39 de Mykhailiuk

En el Delta Center, en un partido que empezó a la 1:00 de la madrugada, hora peninsular, Santi Aldama jugó 16 minutos con los Dallas Mavericks. Aldama terminó con 9 puntos (4 de 8 en tiros de campo, 1 de 3 en triples), 4 rebotes y 1 asistencia, con un -4 en pista, según los datos de ESPN.

Aldama entró al inicio del segundo cuarto y anotó en ese periodo un triple y una canasta en flotación tras pase de Kyrie Irving. En el último cuarto volvió a pista con 5:20 por jugar (89-104) y firmó una bandeja y un mate, el del 98-114 a 2:14 del final.

Fue la última canasta en juego de Dallas. Los Mavericks, que llegaron a mandar por 18 puntos en el último cuarto, encajaron un parcial de 16-0 y los Jazz ganaron ese periodo por 40-25, empujados por Svi Mykhailiuk. El ucraniano firmó 39 puntos con 10 de 15 en triples, 23 de ellos en el cuarto final, y según Marca fue su mejor noche en la NBA. Isaiah Collier empató a 114 con una bandeja a 4,7 segundos del final.

Cooper Flagg, máximo anotador de los Mavericks con 28 puntos, decidió desde la línea de tiros libres con 3,6 segundos por jugar, según el registro de ESPN, y un triple de Kyle Filipowski sobre la bocina no entró. Kyrie Irving añadió 16 puntos y 8 asistencias, y Zaccharie Risacher, nacido en Málaga, 15 puntos. Dallas suma su tercera victoria seguida y se pone 10-7; Utah cae a 3-15.

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