Hugo González fue titular con 5 puntos, 4 rebotes y +13 en la derrota de los Celtics en Sacramento (97-96). Santi Aldama ganó con Dallas a los Clippers de Baba Miller.

Hugo González salió de titular con los Boston Celtics en la madrugada del domingo, pero su equipo perdió en Sacramento ante los Kings por 97-96, decidido por un palmeo de Keegan Murray a cinco segundos del final. El madrileño sumó 5 puntos, 4 rebotes y un +13 en un partido que comenzó a las 04:00 horas, hora peninsular.

El alero jugó 17 minutos y anotó 2 de sus 4 tiros de campo, con 1 de 3 en triples. Completó su línea con 1 asistencia, 1 tapón y 4 faltas personales, según los datos de ESPN. Su +13 fue el tercer mejor de los Celtics, por detrás del +17 de Mike Conley y el +14 de Paul George.

Hugo abrió su noche con un triple tras pase de Payton Pritchard y una canasta después de un rebote ofensivo propio, la del 14-2 en el primer cuarto. En el segundo taponó un mate de De’Andre Hunter, y en el último cuarto dio la asistencia para un triple de Conley (80-82). Este mes ya había castigado a los 76ers con los Celtics.

Un palmeo de Keegan Murray tumba a los Celtics

Boston, sin Jayson Tatum (descanso), Derrick White (hombro) ni Mitchell Robinson (enfermedad), según el parte de ESPN, se marchó al descanso ganando por 54-41 y llegó a mandar de 13 puntos. Un tercer cuarto en el que solo anotó 13 puntos dio la vuelta al partido y los Kings entraron en el último periodo por delante.

El final fue un intercambio de golpes. Dos tiros libres de Neemias Queta pusieron el 94-93 a 32 segundos del final, Darius Acuff Jr. respondió desde la línea (94-95) y Pritchard adelantó a los Celtics con un tiro a media distancia a falta de 11,8 segundos (96-95). En la última posesión de Sacramento, con Hugo en pista, Acuff falló una bandeja y Murray palmeó el rechace para el 96-97. Pritchard no pudo anotar el último tiro.

Acuff terminó con 21 puntos y 8 asistencias, y Domantas Sabonis firmó 15 puntos y 17 rebotes. Por los Celtics, Paul George y Conley anotaron 19 puntos cada uno. Los Kings, que llegaban con un balance de 1-14 y son colistas de la División Pacífico, logran su segunda victoria (2-14). Boston cae a 11-5, segundo de la División Atlántico tras los 76ers.

Santi Aldama gana el duelo español ante Baba Miller

Santi Aldama se quedó sin anotar en la victoria de los Dallas Mavericks ante Los Angeles Clippers por 110-100, en un partido que arrancó a las 02:00 horas. El canario jugó 9 minutos desde el banquillo, falló sus dos intentos, ambos triples, y capturó 1 rebote. La semana pasada había sumado 3 puntos ante los Timberwolves.

Kyrie Irving, con 25 puntos, y Cooper Flagg, con 22, lideraron a Dallas, que resolvió con un parcial de 11-0 tras ponerse 91-88 a 5:12 del final, según la crónica de Associated Press publicada por ESPN. Los Mavericks mejoran a 9-7.

En los Clippers (4-11), Baba Miller disputó 3 minutos y anotó 1 punto, con 1 de 2 en tiros libres, además de 1 asistencia.

Sergio de Larrea no jugó con los Mavericks. El informe de lesiones de ESPN lo mantiene de baja por una distensión en la rodilla derecha y sitúa su regreso previsto en torno al 27 de noviembre.

Próximos partidos: los Celtics visitan a los Warriors

Los Celtics visitan a los Golden State Warriors en la madrugada del domingo al lunes, a las 02:30 horas, hora peninsular. Los Mavericks visitan antes a los Utah Jazz, a la 01:00 horas del lunes, y los Clippers jugarán en Houston en la madrugada del lunes al martes, a las 02:30 horas.