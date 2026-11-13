Santi Aldama, 3 puntos en la paliza de los Timberwolves a los Mavericks (133-94)

Santi Aldama anotó 3 puntos en 10 minutos en la derrota de los Mavericks ante los Timberwolves (133-94). Sergio de Larrea, lesionado, se perdió su octavo partido seguido.

Santi Aldama sumó 3 puntos en unos 10 minutos en la contundente derrota de los Dallas Mavericks en la pista de los Minnesota Timberwolves (133-94), en la madrugada del jueves al viernes en España. Los Wolves lograron su victoria más amplia de la temporada y cortaron la racha de tres triunfos seguidos de los texanos, que siguen sin Sergio de Larrea.

El ala-pívot canario salió desde el banquillo y cerró su cuarto partido con los Mavericks con 3 puntos (1 de 6 en tiros de campo, 1 de 4 en triples), 1 rebote, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón, con un +/- de -16, según el acta de ESPN. Fueron sus minutos más bajos desde que llegó a Dallas, después de jugar 13 ante los Jazz, 15 ante los Nets y 19 ante los Pacers.

En sus partidos anteriores había firmado 8 puntos y 9 rebotes en su estreno, 12 puntos en la paliza a los Nets y 10 puntos en el triunfo ante los Pacers. Suma 33 puntos en cuatro encuentros con su nuevo equipo.

Un tercer cuarto de 36-17 decidió el partido

El duelo se mantuvo igualado hasta el segundo cuarto, cuando Minnesota abrió hueco hasta llegar al descanso con 67-52 y un 61% de acierto en el tiro. Tras el paso por vestuarios, un parcial de 17-4 dejó el marcador en 84-56 y el tercer cuarto terminó 36-17 para los locales (103-69). Según Marca, con la diferencia ya por encima de los 30 puntos, Dusty May sentó a sus titulares.

La ventaja máxima de los Wolves llegó a 44 puntos en el último cuarto. Hasta ahora, su triunfo más amplio del curso había sido por 25 puntos, según la crónica de Associated Press publicada por ESPN, que también recoge que Minnesota encadena siete victorias seguidas ante Dallas.

Los números del partido reflejan la diferencia: los Timberwolves tiraron con un 57,8% de campo (52 de 90) y un 46,9% en triples (15 de 32), dominaron la pintura por 74 puntos a 42 y el rebote por 50 a 38. Dallas se quedó en un 37% en tiros de campo (35 de 94) y un 27% en triples (13 de 48).

Risacher, el único que superó los 20 puntos en Dallas

Zaccharie Risacher fue el máximo anotador de los Mavericks con 22 puntos desde el banquillo (9 de 14 en el tiro, 4 de 8 en triples) y 6 rebotes. Naji Marshall añadió 13. Cooper Flagg, que venía de anotar 43 puntos ante Indiana, se quedó en 12 (5 de 12) con 7 rebotes, y Kyrie Irving en 10 (4 de 11), con un +/- de -36.

En Minnesota, cinco jugadores pasaron de los 10 puntos:

Bones Hyland: 24 puntos desde el banquillo (5 de 6 en triples) y 8 asistencias.

LaMelo Ball: 22 puntos, con 6 de 10 en triples, y 9 asistencias, su mejor marca de la temporada en pases de canasta.

Ayo Dosunmu: 18 puntos.

Jaden McDaniels: 16 puntos y 9 rebotes.

Jonathan Kuminga: 14 puntos y 8 rebotes.

El francés Joan Beringer aportó 13 puntos, 9 rebotes y 3 tapones. Los Timberwolves, que siguen sin Anthony Edwards, suman cinco victorias seguidas y un balance de 9-3, terceros en el Oeste empatados con los Houston Rockets según Marca. Los Mavericks quedan con 7-5.

De Larrea, octavo partido de baja

Sergio de Larrea volvió a quedarse fuera por su lesión en la rodilla derecha y ya suma ocho partidos seguidos sin jugar. El jugador vallisoletano no participa desde el encuentro en Miami del 26 de octubre, según las actas de ESPN. Dallas tampoco contó con Dereck Lively II ni con Tarik Biberovic.

Los Mavericks visitan a los Cleveland Cavaliers en la madrugada del sábado al domingo, a la 1:30 hora peninsular, y al día siguiente juegan en Boston ante los Celtics, a las 00:00 del lunes 16 de noviembre.