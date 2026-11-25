Hugo González jugó 9 minutos y taponó a AJ Dybantsa en la victoria de los Celtics ante los Wizards (116-131). Santi Aldama sumó 3 puntos en el triunfo de Dallas en Denver.

Hugo González salió desde el banquillo en la victoria de los Boston Celtics en la pista de los Washington Wizards (116-131), partido de la fase de grupos de la NBA Cup que cortó una racha de cuatro derrotas seguidas. El madrileño jugó 9 minutos y dejó un tapón a AJ Dybantsa, número 1 del Draft de 2026. En la misma madrugada, Santi Aldama sumó 3 puntos en el triunfo de los Dallas Mavericks en Denver (101-120).

Hugo terminó con 0 puntos (0 de 1 en tiros de campo), 5 rebotes, 2 de ellos ofensivos, 1 tapón y un -8 en pista, según los datos de ESPN. El partido arrancó a las 2:00 de la madrugada del miércoles, hora peninsular, en el Capital One Arena.

El tapón a Dybantsa llegó en el tercer cuarto

Hugo entró en el primer cuarto, con 2:19 por jugar, y en su primera acción cogió un rebote ofensivo; su único tiro, de dos puntos y a metro y medio del aro, lo taponó Anthony Davis. Volvió a pista con 6:00 por jugar en el tercer cuarto y, con 2:10 en el reloj, taponó un tiro en suspensión de Dybantsa y se quedó con el rebote, según el registro jugada a jugada de ESPN. Salió a 20,5 segundos del final del periodo y regresó en los últimos 50 segundos del partido.

Boston llegó a mandar de 34 puntos (78-44) a falta de 39 segundos para el descanso y se fue al vestuario con 80-49. Los Wizards ganaron el tercer cuarto por 40-24 y se acercaron a cinco puntos con 3:19 por jugar, pero Boston resistió en un último cuarto que terminó 27-27.

Jayson Tatum lideró a Boston con 41 puntos (6 de 15 en triples), 6 rebotes y 8 asistencias. Paul George añadió 28 puntos con 6 de 9 desde el triple y 9 asistencias, y Neemias Queta firmó 21 puntos con 9 de 11 en tiros. Por Washington, Anthony Davis anotó 33 puntos con 13 rebotes, Kyshawn George 24 y Dybantsa 20 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en 41 minutos.

El triunfo llega tras la derrota por 88-87 en la pista de los Warriors, la cuarta seguida de los de Joe Mazzulla.

Aldama aporta un triple en la cuarta victoria seguida de Dallas

Santi Aldama jugó 10 minutos desde el banquillo en la victoria de los Dallas Mavericks ante los Denver Nuggets, también en la NBA Cup, que comenzó a las 4:00 horas, hora peninsular. El canario anotó 3 puntos con 1 de 2 en triples, cogió 1 rebote y perdió 1 balón, con un 0 en pista, según los datos de ESPN. Su triple, desde 7,9 metros y tras pase de Daniel Gafford, llegó en el segundo cuarto.

Cooper Flagg fue el mejor de Dallas con 24 puntos y 12 asistencias; P.J. Washington y Naji Marshall sumaron 14 puntos cada uno. Los Mavericks, que llegaron a mandar de 22, encadenan cuatro victorias. Jamal Murray, con 20 puntos, y Nikola Jokic, con 18 puntos y 11 rebotes, encabezaron a los Nuggets.

Estos fueron los números de los españoles en la madrugada NBA:

Jugador Partido Min Pts Reb Asis T3 Santi Aldama (Mavericks) V 120-101 vs. Nuggets 9:46 3 1 0 1/2 Hugo González (Celtics) V 131-116 vs. Wizards 8:49 0 5 0 0/0 Los españoles en la jornada NBA del martes 24 de noviembre (madrugada del miércoles 25 de noviembre en España). V/D: victoria o derrota de su equipo, con su marcador primero; T3: triples anotados/intentados. Datos: NBA.

Celtics y Mavericks, invictos en su grupo y con duelo español el 1 de diciembre

Boston sube a un balance de 12-6 y suma un 3-0 en la fase de grupos de la NBA Cup; Dallas se coloca en 11-7, también con 3-0 en el torneo, según los datos de ESPN. Washington cae a 7-12 y cierra su grupo con 2-2, mientras que Denver se queda en 10-6.

Los Celtics reciben a los Atlanta Hawks en su último partido de grupo el sábado 28 de noviembre a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular. Esa misma noche, a las 3:00 horas, los Mavericks cierran su grupo en la pista de los Phoenix Suns. Tras visitar a los San Antonio Spurs el domingo 29 a las 22:00 horas, Boston viaja a Dallas para un duelo entre Hugo González y Santi Aldama el martes 1 de diciembre a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular.