Jordi Fernández pidió más esfuerzo a los Nets tras perder 107-137 ante los Bulls: “Puedo intentar decirlo en español, porque en inglés no lo entienden”, dijo el técnico.

Jordi Fernández pidió más esfuerzo a sus jugadores tras la derrota de los Brooklyn Nets ante los Chicago Bulls (107-137) en el Barclays Center. El entrenador de Badalona respondió a la pregunta sobre si su mensaje no llegaba a la plantilla con una frase en clave idiomática: “Puedo intentar decirlo en español, porque en inglés no lo entienden”.

El partido se disputó en la noche del miércoles en Nueva York (madrugada del jueves en España) y dejó a los Nets con un balance de 3 victorias y 11 derrotas, penúltimos de la Conferencia Este, solo por delante de los Milwaukee Bucks. Es su tercera derrota consecutiva, después de caer en Memphis y ante los Philadelphia 76ers.

Jordi Fernández: “Nuestro esfuerzo no fue bueno”

“Puedo intentar decirlo en español, porque en inglés no lo entienden. Así que lo seguiré intentando y encontraré una lengua que funcione. Pero sí, nuestro esfuerzo no fue bueno”, afirmó el técnico catalán, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

Fernández, que lleva 17 años en Estados Unidos según el diario barcelonés, cumple su tercera temporada como entrenador jefe de los Nets, un equipo en plena reconstrucción que este curso esperaba dar un paso adelante con la llegada de Julius Randle.

Randle: “Fue vergonzoso”

El propio Randle, autor de 17 puntos, coincidió con su entrenador. “No lo sé, fue vergonzoso”, reconoció el ala-pívot, que añadió: “He estado en la liga durante 13 años y es uno de los peores partidos en los que he participado. No es el marcador, es el orgullo y el esfuerzo”, también según las declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

Un 21-37 en el primer cuarto y 51-76 al descanso

Los Bulls, dirigidos por Tiago Splitter, rompieron el partido muy pronto. Un parcial de 13-0 en el tramo final del primer cuarto dejó el marcador en 21-37 y, tras siete triples anotados en el segundo, el equipo de Chicago se marchó al vestuario con 25 puntos de ventaja (51-76). La máxima diferencia llegó a 37 puntos.

Según los datos de ESPN, Chicago firmó un 21 de 46 en triples, repartió 36 asistencias y sumó 62 puntos en la pintura. También dominó el rebote (46 a 29). Matas Buzelis fue el máximo anotador con 25 puntos y Josh Giddey rozó el triple doble con 18 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias. Nic Claxton añadió 14 puntos en 22 minutos.

En Brooklyn, el mejor fue Egor Demin, ex del Real Madrid, con 22 puntos (9 de 22 en tiros de campo). Mikel Brown Jr. aportó 15 y Nolan Traore, 13. Michael Porter Jr. se quedó en 5 puntos con 1 de 7 en el tiro, y Danny Wolf sumó 6. Los Nets perdieron 20 balones.

Siguiente partido: Orlando, en casa

Los Nets, que ya habían caído ante los 76ers en su anterior partido en Brooklyn, como contó Solobasket en la información sobre la derrota ante Philadelphia, tendrán una oportunidad inmediata de reaccionar. Reciben a los Orlando Magic el sábado 21 de noviembre a la 1:30, hora peninsular, en la madrugada del viernes al sábado.