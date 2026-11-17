Los Nets de Jordi Fernández pierden ante los 76ers (123-135) con 37 puntos de Embiid; Hezonja anota 9 en el triunfo de los Cavaliers y Hugo González juega 4 minutos.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández perdieron este lunes 16 de noviembre ante los Philadelphia 76ers por 123-135 en el Barclays Center, en un partido que comenzó a la 1:30 de la madrugada del martes, hora peninsular. En la misma noche NBA, Mario Hezonja aportó 9 puntos en la victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Chicago Bulls (126-115) y Hugo González apenas jugó cuatro minutos en la derrota de los Celtics ante los Orlando Magic (105-115).

Embiid y Brown frenan la reacción de los Nets

El equipo de Jordi Fernández cae a un balance de 3-10, con 1-4 en casa, según los datos de ESPN. Llegaba al partido tras la derrota del sábado en Memphis (129-110) y volvió a encontrarse con un primer tiempo muy cuesta arriba.

Los 76ers, que no contaban con LeBron James en la segunda noche de partidos consecutivos, se fueron al descanso con 59-78. Joel Embiid firmó 37 puntos, su mejor marca de la temporada, con 13 de 22 en tiros de campo, y Jaylen Brown sumó 31 puntos y 13 rebotes, según el acta de ESPN. Tyrese Maxey añadió 24 puntos y 9 asistencias.

Brooklyn reaccionó tras el descanso: llegó al último cuarto con 95-105 y se acercó hasta el 101-106 con un triple de Julius Randle, según la crónica de la agencia AP. Embiid anotó seis puntos seguidos para devolver la ventaja a los dobles dígitos y cerró el partido con un triple a 51 segundos del final, cuando los Nets se habían puesto a cuatro.

Randle fue el máximo anotador local con 33 puntos (13 de 20 en tiros), seguido de Michael Porter Jr., con 25. Nolan Traore, en su segunda temporada en la liga, igualó su mejor marca en la NBA con 23 puntos.

Hezonja suma 9 puntos en 15 minutos

En el Rocket Arena de Cleveland, el exjugador del Real Madrid salió desde el banquillo y firmó 9 puntos con 4 de 7 en tiros de campo y 1 de 3 en triples, además de 4 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 15 minutos, según el acta de ESPN. Dos noches antes había anotado 22 puntos con 9 de 12 ante los Mavericks.

Los Cavaliers, que siguen sin Evan Mobley por un esguince en el dedo gordo del pie derecho, remontaron un 25-31 del primer cuarto con un parcial de 32-17 en el segundo. Donovan Mitchell fue el máximo anotador del partido con 39 puntos y Jarrett Allen sumó 13 puntos y 14 rebotes. Por los Bulls, Norman Powell anotó 27 y Matas Buzelis, 23. Cleveland se sitúa con 8-7.

Cuatro minutos para Hugo González en la primera derrota de Boston en casa

El alero español jugó cuatro minutos ante los Magic, en los que no anotó (0 de 1 en triples) y capturó 2 rebotes. La víspera había sumado 9 puntos y 2 rebotes en la victoria por 131-94 ante los Dallas Mavericks, según Canarias7.

Los Celtics, en la segunda noche de partidos consecutivos, ganaban 77-75 al final del tercer cuarto, pero Orlando cerró mejor y se llevó el partido. Desmond Bane lideró a los Magic con 24 puntos y Franz Wagner sumó 21 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. Jayson Tatum, con 24 puntos y 12 rebotes, Paul George, con 22, y Payton Pritchard, con 21, fueron los mejores de Boston, que perdió por primera vez en casa esta temporada (11-3) y cortó una racha de seis victorias, según la crónica de AP.

Aldama, pendiente de su tobillo

Santi Aldama no jugó ese partido del domingo en Boston por un esguince de tobillo, y Sergio de Larrea sigue de baja por un esguince de rodilla, según Canarias7. Los Mavericks no jugaron este lunes.

Los tres equipos vuelven a la pista en la madrugada del jueves 19 de noviembre, hora peninsular: los Cavaliers reciben a los Memphis Grizzlies a la 1:00, los Nets a los Chicago Bulls a la 1:30 y los Celtics visitan a los Denver Nuggets a las 3:30.