Los Nets de Jordi Fernández caen en Memphis (129-110) sin Michael Porter Jr.

Los Nets de Jordi Fernández pierden 129-110 en Memphis sin Michael Porter Jr., baja por motivos personales, y se quedan con un 3-9. Coward, 23 puntos y 12 rebotes.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández perdieron en la madrugada del domingo en la pista de los Memphis Grizzlies por 129-110, en un partido que jugaron sin su máximo anotador, Michael Porter Jr., baja de última hora por motivos personales. El equipo del técnico de Badalona cierra su gira de cuatro partidos fuera de casa con un balance de 3-9.

Memphis abrió brecha desde el triple en el primer cuarto

El partido, que comenzó a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular, en el FedExForum ante 15.103 espectadores, se decidió pronto. Los Grizzlies arrancaron con 9 de 11 en triples y ganaron el primer cuarto por 38-23. Al descanso mandaban por 71-54, después de un triple de Cam Spencer sobre la bocina, el decimotercero de su equipo en la primera mitad.

Brooklyn reaccionó en el tercer cuarto y llegó a ponerse a ocho puntos (85-77) con un triple de Julius Randle a 5:12 del final del periodo, pero Memphis respondió con un parcial de 16-1. La renta local alcanzó los 26 puntos en el último cuarto, según las estadísticas de la NBA recogidas por ESPN.

Cedric Coward lideró a los Grizzlies con 23 puntos y 12 rebotes, y Taylor Hendricks firmó 22 puntos, su mejor marca como profesional, saliendo desde el banquillo. Javon Small añadió 19, Spencer acabó con 17 puntos y 8 asistencias y Cameron Boozer sumó 15 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Memphis, que jugó sin Ty Jerome ni Zach Edey, tuvo siete jugadores con dobles dígitos y se coloca con un 9-4.

Randle, Sharpe y un quinteto de gigantes sin Porter

En los Nets, Julius Randle fue el máximo anotador con 22 puntos y 5 asistencias, y Day’Ron Sharpe logró un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes. Noah Clowney, titular en lugar de Porter, anotó 15; Danny Wolf, 14 con cuatro triples, y Egor Demin, 11. Desde el banquillo, Nolan Traore sumó 11 puntos y Moritz Wagner, 10.

Con Demin, Wolf, Clowney, Randle y Sharpe, Fernández volvió a sacar un quinteto inicial en el que todos miden al menos 2,06 metros, como en la victoria en Nueva Orleans. Según el New York Post, ningún equipo de la NBA lo había hecho desde los Lakers del 21 de abril de 1990.

Porter, que promedia 21,5 puntos y 7,5 rebotes, estaba inicialmente en duda y fue descartado una hora antes del salto inicial. “No, todavía no. Surgió una situación personal cuando veníamos al pabellón. Por eso se anunció tarde”, explicó Fernández al ser preguntado por novedades sobre el alero, en declaraciones recogidas por el New York Post y traducidas por Solobasket. “No tenemos más información ahora mismo”, añadió.

Un viaje accidentado desde Nueva Orleans

Los dos equipos llegaron a Memphis el mismo sábado, pocas horas antes del partido, por la suspensión de vuelos que paralizó Estados Unidos el viernes. Los Nets, que se habían quedado en Nueva Orleans tras ganar a los Pelicans el miércoles, tuvieron que bajarse del avión y pasar otra noche allí. “Obviamente era algo que no podíamos controlar”, dijo el técnico antes del partido, según el New York Post (traducción de Solobasket). “No es lo ideal. Llegamos aquí, todo el mundo está bien. Es lo más importante”, añadió.

La derrota es la tercera de Brooklyn en sus últimos cuatro partidos. En la gira, a la caída en Atlanta y a la derrota en Dallas ante los Mavericks de Santi Aldama le siguió un triunfo por 145-111 en Nueva Orleans antes del tropiezo en Memphis.

Los Nets vuelven a casa para recibir a los Philadelphia 76ers en la madrugada del lunes al martes 17 de noviembre, a la 1:30, hora peninsular.