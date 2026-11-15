Mario Hezonja, 22 puntos con 9 de 12 en la victoria de los Cavaliers ante los Mavericks de Santi Aldama (127-117)

Mario Hezonja, ex del Real Madrid, anotó 22 puntos con 9 de 12 en tiros en el 127-117 de los Cavaliers a los Mavericks, en los que Santi Aldama sumó 7 puntos y un +16.

Mario Hezonja, ex del Real Madrid, firmó 22 puntos, su mejor anotación de la temporada, con 9 de 12 en tiros de campo, 7 rebotes y 4 asistencias en la victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Dallas Mavericks (127-117) en la madrugada del domingo. En el otro lado, Santi Aldama sumó 7 puntos y un +16 en 16 minutos.

Hezonja, titular en unos Cavaliers sin su quinteto habitual

Los Cleveland Cavaliers se presentaron en el Rocket Arena sin Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, Jarrett Allen ni Peyton Watson, todos lesionados, y sin Sam Merrill, inactivo, según la crónica de Associated Press publicada por ESPN. El equipo de Ohio llegaba con retrasos en el viaje tras la suspensión de vuelos en todo el país del viernes y una noche en el sur de Florida después de perder en Miami.

Con esas bajas, Hezonja salió de titular y jugó 34 minutos, su registro más alto del curso. El alero croata anotó 2 de 2 en triples y 2 de 2 en tiros libres, con un +1 en pista, según los datos de ESPN. Sus 22 puntos superan con holgura los 15 que había firmado ante los Philadelphia 76ers y llegan tras dos partidos con poco protagonismo: 4 puntos en 9 minutos en Miami y ninguno en 7 minutos en Nueva York.

El protagonista de la noche fue Tyrese Proctor, con el primer triple-doble de su carrera: 24 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Su décima asistencia fue precisamente un pase a Hezonja. El novato Meleek Thomas sumó 20 puntos, Thomas Bryant 19 y 11 rebotes, y Norchad Omier 13 puntos y 8 rebotes desde el banquillo. Proctor encadenó dos triples en el último cuarto para la máxima ventaja local (113-91).

En los Mavericks, Kyrie Irving anotó 34 puntos, 20 de ellos en el tercer cuarto, y Cooper Flagg sumó 18 puntos y 8 rebotes. Los Cavaliers igualan su balance (7-7) y los Mavericks se quedan con 7-6.

Aldama, el único Maverick con balance positivo

Santi Aldama salió desde el banquillo de los Dallas Mavericks y firmó 7 puntos con 2 de 5 en triples (2 de 6 en tiros de campo) y 1 de 2 en tiros libres, además de 2 rebotes, 1 asistencia y 1 robo. Su +16 fue el único registro positivo de su equipo, según los datos de ESPN. El canario mejora los 3 puntos que sumó en la paliza de los Timberwolves a los Mavericks en su anterior partido. Sergio de Larrea sigue de baja por una lesión de rodilla, según el parte de lesionados de ESPN.

Hezonja y su regreso a la NBA

El croata, de 31 años, firmó este verano por una temporada con los Cavaliers y volvió a la NBA casi siete años después tras su etapa en el Real Madrid. Esta semana, en declaraciones a Kos Magazin recogidas y traducidas por Eurohoops, afirmó: “Jugar en la NBA es, sin duda, más fácil”. Y recordó precisamente a su rival de esta noche: “Jugamos contra Dallas cuando yo estaba en Madrid. Al verlos en la cancha, te das cuenta de que son jugadores físicamente diferentes”.

Fontecchio, en la victoria de los Heat

En el resto de la noche, los Denver Nuggets ganaron en Nueva Orleans (108-116) con 26 puntos y 10 asistencias de Nikola Jokic; los Miami Heat vencieron a los Detroit Pistons (137-117) con 34 puntos y 14 rebotes de Giannis Antetokounmpo, y 7 puntos en 14 minutos de Simone Fontecchio, ex del Baskonia; y los Chicago Bulls ganaron en Minneapolis (106-117).

Aldama visita a Hugo González en Boston

Los Mavericks visitan a los Boston Celtics de Hugo González en la madrugada del domingo al lunes, a las 0:00 horas del lunes 16 de noviembre, hora peninsular. Hezonja y los Cavaliers reciben a los Chicago Bulls el martes 17 a la 1:00 horas.