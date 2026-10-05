Knicks: el gran favorito para la última plaza es un ex número 2 del Draft casi inédito en dos años

Los titulares de los Knicks serán dosificados durante los primeros partidos de pretemporada, antes de un ensayo general previsto para el 15 de octubre. Una gestión que permitirá a Mike Brown observar mejor a sus suplentes, y en particular a los candidatos a la última plaza disponible en la plantilla.

Según el New York Post, la prioridad de Nueva York es claramente fichar a un tercer pívot. James Wiseman, Drew Eubanks y Tony Bradley aprovecharán así la pretemporada para intentar convencer al cuerpo técnico. “Estamos buscando interiores”, confirmó Mike Brown.

El potencial de James Wiseman sigue ilusionando

Entre los tres, con perfiles muy distintos, James Wiseman tendría actualmente una ventaja. A pesar de un inicio de carrera muy decepcionante para un número 2 del Draft, su físico, sus cualidades atléticas y su potencial ofensivo siguen intrigando.

Center James Wiseman "is the front-runner" for Knicks final roster spot per @SbondyNBA: "Wiseman has impressed in camp, according to witnesses, and should be the favorite…w an important caution: They still have to play preseason" More on Wiseman & others https://t.co/nRzbWWeFw1 https://t.co/zCRL1Lt8BI — New York Basketball (@NBA_NewYork) October 3, 2026

Tiene un as en la manga: Mike Brown lo conoce bien, ya que coincidió con él durante dos temporadas cuando formaba parte del cuerpo técnico de los Warriors.

“Es una gran persona y un joven excepcional”, declaró el entrenador de los Knicks. “Da gusto volver a verlo en una cancha. Cuando eres tan largo, atlético y talentoso, porque tiene cualidades reales, hay un sitio para ti en esta liga. A veces solo hay que encontrar el momento adecuado, el equipo adecuado y la situación adecuada para poder encajar y progresar.”

El papel que se le pedirá al tercer pívot debería ser relativamente sencillo: poner bloqueos, proteger el aro, ocupar espacio en la pintura y aportar energía en secuencias cortas.

James Wiseman, solo cinco partidos en dos años

Víctima de una rotura del tendón de Aquiles izquierdo hace dos años, James Wiseman solo ha disputado cinco encuentros en las dos últimas temporadas. Su estado de forma real es, por tanto, la principal incógnita de esta batalla. Los partidos de pretemporada permitirán ahora comprobar si ha recuperado las cualidades que le permitieron promediar 7,1 puntos y 5,3 rebotes en solo 17 minutos con los Detroit Pistons antes de su lesión.

Un posible enfrentamiento con Ariel Hukporti, que dejó los Knicks para unirse a los Sixers, constituiría además una primera prueba interesante desde el primer partido de la pretemporada. Si James Wiseman recupera su nivel previo a la lesión, su potencial parece superior al de sus dos competidores. Pero Mike Brown todavía se niega a señalarlo públicamente como favorito.

“Voy a dejar que las cosas sigan su curso”, matizó. “No tengo expectativas particulares y no intento hacer pronósticos. Voy día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Cuando llegue el momento de cerrar la plantilla, tomaremos nuestra decisión.”