Taylor Jenkins, entrenador de los Bucks, ve en Malique Lewis, alero formado en Torrejón y ex del Fuenlabrada que igualó a Doncic en la ACB, “un impacto tremendo en defensa”.

Malique Lewis, alero trinitense formado en España y ex del Fuenlabrada, ya tiene la atención del banquillo de los Milwaukee Bucks. Su entrenador, Taylor Jenkins, aseguró en declaraciones a Mundo Deportivo que el jugador de 22 años “puede tener un impacto tremendo en defensa”, aunque no dio fecha para su incorporación a la plantilla. Lewis, que en 2020 hizo una prueba con el Barça, juega esta temporada en Australia con los Cairns Taipans.

Jenkins habló del alero antes del partido que los Bucks ganaron en Toronto ante los Raptors (111-116), un triunfo que cortó una racha de 13 derrotas consecutivas y que deja a Milwaukee con un balance de 2-16.

“Me dan muchas actualizaciones desde la directiva, le tuvimos aquí durante el verano. Es un chico que puede tener un impacto tremendo en defensa. Tiene las herramientas físicas, así que junto con la oportunidad que tiene este año, queremos que continúe apoyándose en eso. Obviamente, tenemos algunos planes diseñados para él desde el punto de vista del rendimiento mientras continúa creciendo”, explicó Jenkins, según recoge Mundo Deportivo.

“Tiene facilidad para defender. Obviamente, con el tiempo está aprendiendo nuestro sistema, tuvo una pequeña muestra de ello durante el verano. Pero hablé con nuestra directiva para que me pusieran al día. Estoy entusiasmado por la oportunidad y por continuar evaluándole a medida que la temporada avanza”, añadió el entrenador de los Bucks.

Del Torrejón Basketball Academy a la ACB con el Fuenlabrada

Lewis, de 2,02 metros, se formó en la Torrejón Basketball Academy antes de llegar al Fuenlabrada, con el que debutó en la ACB. En mayo de 2023, con 18 años, anotó 24 puntos ante el Monbus Obradoiro.

Según recoge Mundo Deportivo, fue la cuarta mayor anotación de un jugador de 18 años o menos en la competición: igualó los 24 puntos de Luka Doncic en 2017 y de Gaby Ruiz en 1991, y solo quedó por detrás de los 31 de Alex Abrines (2012), los 27 de Santi Abad (1987) y los 25 de Ricky Rubio (2007).

Antes, en 2020, había pasado un día a prueba en el Barça. “Oír que un equipo como el de Barcelona me está dando la oportunidad de formar parte de su organización fue genial. Solo escucharlo y cuando fui allí, viendo el nivel de competencia, ahora me doy cuenta de que tengo que trabajar más y más duro todos los días”, explicó entonces en una entrevista con la Torrejón Basketball Academy que cita MD.

En esa misma entrevista recordaba que en el club azulgrana “me trataron como un compañero de equipo” y que, “aunque estuve allí un día, nadie me miró de manera diferente”.

Número 60 del draft y a Australia mientras Milwaukee espera

Tras su etapa en el Fuenlabrada, Lewis pasó por los Capitanes de la G League y por los South East Melbourne Phoenix de la liga australiana. Los Washington Wizards lo eligieron con el número 60 del draft de la NBA y lo traspasaron de inmediato a los Bucks, que conservan sus derechos.

Milwaukee decidió no incorporarlo por ahora. Lewis disputó la Summer League con los Bucks y después firmó por dos temporadas con los Cairns Taipans, donde promedia 9,6 puntos, 5 rebotes y 2,5 asistencias, con un 49% en tiros de campo y un 35% en triples. Ya en mayo, el Radar Solobasket lo señalaba como un cupo ACB con números de gran fichaje.

En Milwaukee podría coincidir con Kasparas Jakucionis, base lituano formado en La Masia. Los Bucks vuelven a jugar el jueves 26 de noviembre ante los Brooklyn Nets, a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular.