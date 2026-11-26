Los Nets de Jordi Fernández ganan en Milwaukee (97-104) y cortan una racha de cinco derrotas. Randle anota 28 y el técnico español elogia a Clowney.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández cortaron en la madrugada del jueves una racha de cinco derrotas seguidas con un triunfo en la pista de los Milwaukee Bucks (97-104), en un partido de la fase de grupos de la NBA Cup. Julius Randle firmó 28 puntos y el técnico español celebró la reacción de Noah Clowney, autor de 17 puntos saliendo desde el banquillo.

Con la victoria, los Nets suman su primer triunfo en la NBA Cup y se quedan con un balance de 1-2 en su grupo, en el que los Bucks siguen sin ganar (0-3). En la temporada regular, el equipo de Brooklyn mejora a 4-13.

Randle y Sharpe sostienen a los Nets en la primera parte

Los Bucks arrancaron mejor (9-2), pero los Nets reaccionaron y cerraron el primer cuarto por delante (24-28). Randle llevó el peso ofensivo antes del descanso, con 16 puntos, y Brooklyn se marchó al vestuario con ventaja (47-51).

Tyler Herro devolvió el mando a Milwaukee al inicio del tercer cuarto, pero los visitantes recuperaron el control y entraron en el último periodo seis puntos arriba (71-77). En el cuarto final, los Nets llegaron a superar los diez puntos de renta y resistieron el último empuje local.

Randle terminó con 28 puntos (10 de 16 en tiros de campo) y 9 rebotes. Clowney sumó 17, su mejor anotación de la temporada, con 7 de 13 en tiros y 3 triples. Egor Demin aportó 15 puntos y 4 asistencias, Michael Porter Jr. firmó un doble doble de 12 puntos y 11 rebotes, y Day’Ron Sharpe otro de 11 puntos y 14 rebotes, según los datos de la NBA. Brooklyn ganó la batalla del rebote por 52 a 44.

En los Bucks, Herro anotó 28 puntos y Jaime Jaquez Jr. añadió 21. Kyle Kuzma y Kel’el Ware se quedaron en 13 cada uno.

Jordi Fernández: “Este es el Noah Clowney que necesitamos”

El entrenador de Badalona destacó la aportación del ala-pívot desde la segunda unidad. “Este es el Noah Clowney que necesitamos. Nos da un titular desde el banquillo y es muy, muy bueno para este grupo, porque aporta un jugador en los dos lados de la pista”, afirmó Jordi Fernández, en declaraciones recogidas por NetsDaily y traducidas por Solobasket.

El técnico también elogió a Demin, que venía de un inicio de curso complicado. “Sí, volvió a hacer las cosas sencillas, y empezó con su físico en defensa. Lo sintieron todo el partido. Su envergadura”, explicó.

Moe Wagner se retira con molestias en la rodilla izquierda

La noticia negativa fue Moe Wagner, que solo jugó cuatro minutos antes de retirarse con molestias en la rodilla izquierda y ya no volvió a la pista. “Estaba a punto de meterle en la pista, le vi cojeando y pensé que tenía que salvarle de sí mismo”, contó Fernández, que añadió que todavía no sabía el alcance del problema y valoró que el pívot alemán animara a sus compañeros durante todo el partido.

El triunfo llega dos días después de la dura derrota en Minnesota (142-116), en la que los Nets encajaron su anotación más alta de la temporada.

Los Nets visitan a los Toronto Raptors en la noche del viernes, un partido que podrá seguirse en España a la 1:30 de la madrugada del sábado 28 de noviembre, hora peninsular.