Los Nets de Jordi Fernández caen 142-116 en Minnesota, con 34 puntos de McDaniels, y suman cinco derrotas seguidas; Nolan Traore estará al menos dos meses de baja.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández encadenan cinco derrotas seguidas tras caer en la madrugada del martes en la pista de los Minnesota Timberwolves por 142-116. El equipo del entrenador español, que se queda con un balance de 3-13, recibió además una mala noticia antes del partido: el base francés Nolan Traore estará al menos dos meses de baja por una lesión en el isquiotibial derecho.

Jaden McDaniels firmó el mejor partido de su carrera con 34 puntos, con 12 de 16 en tiros de campo y 4 de 4 en triples, además de 10 rebotes y 6 asistencias. Ayo Dosunmu añadió 23 puntos y seis jugadores de los Timberwolves terminaron con dobles dígitos. Minnesota logró su mejor anotación de la temporada y Brooklyn encajó la cifra más alta del curso.

Los Nets se quedaron atrás desde el primer cuarto (25-12) y llegaron al descanso perdiendo 74-61. En la segunda mitad, con 86-77 en el marcador, un parcial de 20-3 para los locales dejó el partido sentenciado.

Randle, 29 puntos en su vuelta a Minnesota

Julius Randle lideró a los Nets con 29 puntos (11 de 16 en tiros) en su primer partido ante su antiguo equipo. El ala-pívot jugó dos temporadas en Minnesota antes de ser traspasado este verano en la operación a cuatro bandas que llevó a LaMelo Ball a los Timberwolves. Los Wolves le rindieron homenaje con un vídeo antes del salto inicial. Ball, por su parte, sumó 17 puntos.

Mikel Brown Jr., en su primera titularidad en la NBA, anotó 17 puntos, todos en la primera parte, y repartió 7 asistencias. Brooklyn firmó su mejor porcentaje de triples de la temporada, con 18 de 36, pero perdió 21 balones y permitió a su rival lanzar con un 58 por ciento en tiros de campo.

“Muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, empezando por nuestra intensidad física, la presión sobre el balón y la defensa de los tiros. Teníamos las manos abajo desde el principio del partido. Eso ya ha pasado demasiadas veces”, lamentó Jordi Fernández, en declaraciones recogidas por el New York Post y traducidas por Solobasket.

Traore, baja entre ocho y diez semanas

Los Nets anunciaron el lunes que Traore sufre una distensión en el isquiotibial derecho y que será evaluado de nuevo dentro de ocho a diez semanas. El base, en su segunda temporada en la NBA y número 19 del draft de 2025, se lesionó en el tercer cuarto de la derrota del viernes ante los Orlando Magic (113-111).

Traore había sido titular en 10 de los 14 partidos que había disputado este curso, con promedios de 12,9 puntos y 2,7 asistencias y un 40,4 por ciento en triples.

“Es una pena para el chico porque ha tenido un gran verano. Ha trabajado muy duro. Ha mejorado su cuerpo, su juego. Ahora, no es el fin del mundo. Obviamente es una lesión que sentimos por él; ya ha empezado a trabajar y volverá en algún momento”, explicó Fernández.

La racha negativa de los Nets incluye la derrota ante los Bulls y la caída ante los 76ers de Embiid.

Los Nets visitan a los Milwaukee Bucks el jueves 26 de noviembre a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular.