El Cajasiete Gran Canaria visitará al Palmer Basket Mallorca en cuartos de la Copa España FEB el 16 de diciembre, tras ganar tres partidos seguidos y situarse tercero con 7-2.

El Cajasiete Gran Canaria ya tiene fecha para su cruce de cuartos de final de la Copa España FEB: visitará al Palmer Basket Mallorca el miércoles 16 de diciembre en el Polideportivo de Son Moix, a las 18:30 horas, hora canaria (19:30 horas peninsular). El equipo de Bruno Savignani llega al parón de noviembre con tres victorias seguidas en la Primera FEB y es tercero con un balance de 7-2.

La FEB hizo públicos este jueves los horarios de los cuatro cruces de cuartos, que se disputan a partido único los días 15 y 16 de diciembre y reparten los billetes para la Final Four. El conjunto amarillo se ganó su plaza en octavos con un 73-104 en la pista del CB Starlabs Morón, de la Segunda FEB, en un partido en el que Joaquín Rodríguez fue el MVP con 28 de valoración.

Los cuartos de final de la Copa España FEB

Estos son los cuatro cruces, con horarios en hora peninsular según la FEB:

Martes 15 de diciembre: Class Sant Antoni Ibiza vs HLA Alicante (19:00 horas).

Class Sant Antoni Ibiza vs HLA Alicante (19:00 horas). Miércoles 16 de diciembre: Palmer Basket Mallorca vs Cajasiete Gran Canaria (19:30 horas; 18:30 horas en Canarias).

Palmer Basket Mallorca vs Cajasiete Gran Canaria (19:30 horas; 18:30 horas en Canarias). Miércoles 16 de diciembre: Grupo Ureta Tizona Burgos vs Movistar Estudiantes (20:00 horas).

Grupo Ureta Tizona Burgos vs Movistar Estudiantes (20:00 horas). Miércoles 16 de diciembre: UEMC Valladolid vs Grupo Alega Cantabria (20:30 horas).

El Movistar Estudiantes defiende el título como vigente campeón, y el HLA Alicante, rival del Sant Antoni, llega como líder de la Primera FEB.

Tres victorias seguidas tras el 102-80 en Madrid

El último tropiezo del Granca en la liga fue el 5 de noviembre en la pista del Movistar Estudiantes (102-80), un partido en el que encajó 61 puntos en la segunda mitad y que supuso su segunda derrota en las seis primeras jornadas. Tras aquel encuentro, el director deportivo Francesc Solana, el entrenador Bruno Savignani y el escolta Joaquín Rodríguez comparecieron con un mensaje de calma. “Se sube en mayo y no en octubre” fue una de las frases que dejaron entonces, según recogió Canarias7.

Desde entonces, el equipo grancanario ha sumado tres triunfos ligueros:

Cajasiete Gran Canaria 87-66 Inveready Askatuak Gipuzkoa.

Grupo Ureta Tizona Burgos 83-104 Cajasiete Gran Canaria.

Cajasiete Gran Canaria 88-62 Bàsquet Menorca, en la novena jornada de la Primera FEB.

Tercero, a una victoria de Alicante y Palencia

Según la clasificación de la FEB, el Cajasiete Gran Canaria es tercero con 7 victorias y 2 derrotas, a un triunfo del HLA Alicante y del Iberolea Palencia, que comparten el liderato con 8-1. Con el mismo 7-2 que el conjunto insular figuran el Movistar Estudiantes y el Grupo Alega Cantabria. El Granca es además el equipo con más puntos anotados de la categoría tras nueve jornadas, 816.

La competición está detenida por la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo 2027.

Cuatro partidos de liga antes de cerrar el año

El calendario de diciembre del Cajasiete Gran Canaria en la Primera FEB, en hora canaria:

Sábado 5 de diciembre , 16:00 horas (17:00 horas peninsular): Caja Rural CB Zamora vs Cajasiete Gran Canaria.

, 16:00 horas (17:00 horas peninsular): Caja Rural CB Zamora vs Cajasiete Gran Canaria. Sábado 12 de diciembre , 19:00 horas: Cajasiete Gran Canaria vs Fibwi Mallorca Básquet Palma, en el Gran Canaria Arena.

, 19:00 horas: Cajasiete Gran Canaria vs Fibwi Mallorca Básquet Palma, en el Gran Canaria Arena. Sábado 19 de diciembre , 19:00 horas: Cajasiete Gran Canaria vs Grupo Alega Cantabria, en el Gran Canaria Arena.

, 19:00 horas: Cajasiete Gran Canaria vs Grupo Alega Cantabria, en el Gran Canaria Arena. Domingo 27 de diciembre, 11:30 horas (12:30 horas peninsular): Insolac Caja 87 vs Cajasiete Gran Canaria.

El regreso a la competición será el sábado 5 de diciembre a las 16:00 horas, hora canaria (17:00 horas peninsular), en la pista del Caja Rural CB Zamora, duodécimo con 3-6. Once días después llegará la cita copera en Son Moix.