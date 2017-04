Iberostar Tenerife recupera las victorias y el liderato ante Tecnyconta Zaragoza (65-54)

No sin esfuerzo defensivo: venía Iberostar Tenerife de dos derrotas consecutivas, ante Valencia Basket y en Murcia y, sobre todo, de una durísima eliminatoria europea frente a Asvel Villeurbanne para alcanzar la Final Four de la BCL, de la que será anfitrión a final de mes. Y se nota. Se nota que al equipo líder de la Liga Endesa le hace falta un descanso, un break. Una semana de baño y masaje y móviles apagados. Su lucidez ofensiva no es la misma que la de hace un mes. Normal, por otra parte. La repercusión mediática del equipo revelación de la Liga expone al foco de luces y taquígrafos las excelencias ofensivas tinerfeñas y hace que todos los rivales conjuren recetas especiales para contrarrestarlas. A eso se puso Tecnyconta Zaragoza desde el inicio del partido, a partir de las consignas de un Luis Guil que sudaba en la banda tanto como muchos de sus jugadores. Cortocircuitando perfectamente las líneas de creación locales desde el 2x2 central, marcaban los visitantes cortas ventajas para irse al primer descanso por delante (15-16). Y es que venían los maños de haber encajado más de 90 puntos en seis de los últimos siete partidos. Aquella sangría había que pararla. Lo malo es que delante tenían a la mejor defensa del campeonato. Con estos condicionantes, podrá entender el lector el tipo de partido vivido hoy en el Santiago Martín.