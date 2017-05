Luis Scola: “Mi círculo con Baskonia está cerrado”

"No digo que no, pero digo que hoy estoy, mentalmente, en otro punto"

Con motivo de la celebración del 15 aniversario del título liguero de 2002, en Baskonia han reunido a los jugadores de la plantilla campeona. Entre ellos, un Luis Scola entorno al que se está disparando la rumorología.

El pívot argentino, que parece haber cerrado su periplo en la NBA, ya estaba en todas las quinielas para formar parte de la plantilla baskonista la próxima temporada. El regreso de Scola a Vitoria es un viejo anhelo de la afición, que sueña con volver a tener al talentoso jugador entre sus filas.

Sin embargo, y según las declaraciones recogidas por Roberto Arrillaga, el propio Scola se ha encargado de enfriar las especulaciones que apuntan a su vuelta a Vitoria. “Vitoria quiere cerrar el círculo, pero es un círculo que no se tiene que cerrar. El círculo está cerrado. Yo vine, tuve mi carrera, la hice se terminó y bueno, más que cerrar el círculo se debería abrir uno nuevo. Y no tiene porque salir bien, tampoco tiene porque salir mal, pero bueno ya está. Yo ya estuve aquí y lo hice; tengo un recuerdo gigante, y no digo que no, pero digo que hoy estoy, mentalmente, en otro punto”.

