Tendremos el segundo capítulo de una de las series más atractivas de los cuartos de final, en la jornada del 08/05/2025 se enfrentarán nuevamente los Boston Celtics vs New York Knicks. El partido se efectuará en el TD Garden de Boston, recordemos que los visitantes pudieron imponerse tras un regreso inesperado, por lo que han tomado la delantera en la eliminatoria.

A pesar de que los Boston Celtics estuvieron dominando casi todo el primer el encuentro, no pudieron cerrar de la mejor manera, incluso, el partido fue a tiempo extra en donde los tiros de 3 puntos no lograron entrar. Por otro lado, los New York Knicks fueron capaces de remontar hasta 20 puntos para conseguir esta importante victoria, ahora obligan a los locales de mejorar su rendimiento si no quieren viaja a New York en una situación comprometida.

Pronósticos Boston Celtics vs New York Knicks, apuestas de Baloncesto NBA

Hándicap New York Knicks+13

Los Knicks demostraron que no serán un rival fácil para los Celtics, si bien es cierto habían sido dominados durante toda la temporada por los de Boston, el escenario de los PlayOffs es completamente diferente, tanto, que pudieron ganarle el primer encuentro en su casa. Con el accionar de Brunson en los momentos importantes y el juego físico de Anunoby y Hart, pueden hacer que los visitantes se mantengan en la lucha por la victoria.

Menos de 215.5 puntos

Uno de los aspectos que pueden acercar a los Celtics a la victoria, es su rendimiento defensivo, a pesar de su derrota son el mejor equipo defensivo de los PlayOffs. Estando ahora abajo en la serie, se espera que sean mucho más intensos en defensa, frenando las transiciones rápidas de los Knicks, obligando a que el ritmo de juego baje considerablemente, lo que puede condicionar el marcador.

Victoria de Boston Celtics

Sin duda alguna que, los actuales campeones están obligados a sumar esta victoria antes de viajar a New York. Después de no cerrar de la mejor manera el primer encuentro, se esperan ciertos ajustes defensivos que les permitan limitar el accionar de Brunson a través de White y Holiday, además observaremos mucho más agresivos a Tatum y Brown en la parte anotadora aprovechando nuevamente el factor local.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre Celtics y Knicks de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 05 de mayo del 2025 y arrojó un marcador final de 108-105 a favor de los New York Knicks.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado, los Boston Celtics dominan la serie al ganar 4 partidos, mientras que los New York Knicks hicieron lo propio en solo 1 ocasión.

¿Dónde ver en directo el Celtics y Knicks de NBA? TV y Online

NBA League Pass, Movistar

Noticias del Celtics – Knicks NBA hoy

Para el pronóstico del Celtics vs Knicks 08 mayo 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de Boston Celtics Los Boston Celtics tendrán las posibles ausencias de Kristaps Porzingis y Sam Hauser. Noticias de New York Knicks Los New York Knicks disputarán el encuentro con la mayoría de su plantilla activa.

