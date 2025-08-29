Damos comienzo a la segunda fecha del Eurobasket 2025, en donde la selección española tratará de sumar su primera victoria después de un debut amargo. En la jornada del 30/08/2025 se efectuará el duelo entre España vs Bosnia-Herzegovina, el partido se llevará a cabo en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol, un partido perteneciente al Grupo C.

La selección española llega a esta jornada con la misión de sumar su primer triunfo, ya que otra derrota los colocaría en una situación sumamente comprometida en el Grupo C, llegan a este duelo tras perder frente a Georgia 83-69. Por otro lado, la selección de Bosnia-Herzegovina llega en una situación completamente diferente al arrollar a Chipre 91-64 en su debut, por lo que tratará mantenerse por el camino de la victoria.

Pronósticos España vs Bosnia-Herzegovina, apuestas Eurobasket

Hándicap Bosnia-Herzegovina +9.5

Las ausencias importantes con que llegó España al torneo, las afectaron desde el minuto 1 en su partido ante Georgia, de hecho, los problemas defensivos que presentaron en los duelos de preparación se mantuvieron. Estos factores, en combinación con lo dominante que puede llegar a ser Jusuf Nurkić en la zona de los tableros, mantendrá a Bosnia-Herzegovina muy cerca en el marcador, por lo que el Hándicap es muy buena opción en este partido.

Más de 158.5 puntos

Se espera una explosión ofensiva por parte de España tras un encuentro complicado con sus tiros exteriores, lo que hará que tomen mucho más protagonismo en el marcador. Sin embargo, en los últimos encuentros han sufrido mucho en defensa, permitiendo más de 70 puntos en cada uno de sus últimos 5. Mientras que Bosnia-Herzegovina, ha anotado más de 89 puntos en 3 de sus últimos 5 encuentros, incluyendo su primer partido del torneo ante Chipre en donde sobrepasaron los 90.

Victoria de España

Al no tener mañana, la selección española saldrá agresiva desde el minuto 1, buscando una reacción ofensiva que les permita mejorar la baja efectividad del primer encuentro. Jugadores como Aldama, Brizuela y por supuesto, Juan Hernangómez tomarán el protagonismo anotador de España, enfrentando a un rival que carece de profundidad y sufre una alta dependencia de Jusuf Nurkić.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre España y Bosnia-Herzegovina de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 23 de junio del 1993 y arrojó un marcador final de 96-89 a favor de España.

Este encuentro se trata del segundo enfrentamiento entre ambos equipos en su historia. La primera vez, el duelo terminó con una victoria para España en el Eurobasket de 1993.

¿Dónde ver en directo el España y Bosnia-Herzegovina de Eurobasket? TV y Online

La 1, La 2, Teledeporte, RTVE Play y Courtside 1891.

Noticias del España – Bosnia-Herzegovina Eurobasket hoy

Para el pronóstico del España vs Bosnia-Herzegovina 30 agosto 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de EspañaEspaña disputa el Eurobasket con las ausencias de Juan Núñez, Lorenzo Brown, Hugo González, Usman Garuba, Alberto Abalde y Alberto Díaz.Noticias de Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina disputa el Eurobasket con las ausencias de Xavier Castañeda y Dzanan Musa.

