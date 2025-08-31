Pronóstico España vs Chipre – Eurobasket – 31/08/2025

La selección española llega a esta jornada intentando mantenerse en el camino de la victoria, tras sumar su primer triunfo en el torneo, para ello, tendrá que superar a un rival que no la pasa nada bien actualmente. Se estarán enfrentando España vs Chipre, el partido se llevará a cabo en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol el 31/08/2025, un partido perteneciente al Grupo C y que puede ser muy importante para las aspiraciones de España.

España pudo reaccionar en su segundo encuentro del Eurobasket ganándole a Bosnia-Herzegovina 88-67, un triunfo arrollador que les permitió cambiar la mala imagen de su debut ante Georgia. Por otro lado, Chipre sigue presentando grandes inconsistencias en ambos lados de la cancha, llegan a esta jornada tras perder frente a Grecia 96-69, de esta forma, el equipo registra 10 derrotas consecutivas incluyendo los 2 encuentros previos del Eurobasket.

Pronósticos España vs Chipre, apuestas Eurobasket

Victoria medio tiempo España

La experiencia y profundidad española se hará sentir desde el minuto 1, recordemos que Chipre no ha podido responder ofensivamente en el torneo, lo que le puede permitir a España desplegar su juego comandados por Santi Aldama y Willy Hernangómez dominando los tableros. Otro de los aspectos que puede jugarle en contra a Chipre, es que han tenido comienzos lentos en sus 2 primeros partidos, lo cual le ha servido a los rivales, colocar cifras definitivas para llevarse la victoria.

Más de 155.5 puntos

España no solo viene de registrar su primera victoria, también pudo reaccionar ofensivamente, apoyados de un juego colectivo arrollador. Otro aspecto que puede ser relevante para sumar otra victoria, aunque Chipre no posee potencial anotador, se espera un mayor protagonismo en el marcador por parte de los españoles, teniendo en cuenta que la selección de Chipre deja muchas libertades en defensa, permitiendo más de 90 puntos en sus encuentros previos del Eurobasket.

Victoria de España

España llega con el cartel de favorita en este duelo, enfrentando a un rival que registra 10 derrotas consecutivas y además, que carece de profundidad y experiencia en estos tipos de torneos. La selección española con mucha mayor calidad, tiene todo a su favor para dominar el partido desde el arranque, ya que también podrá mantenerlos con aspiraciones de avanzar.

Nota: las cuotas para el partido están actualizadas en el momento de publicación de este artículo. Solobasket recomienda revisar el pronóstico del partido y sus cuotas antes de iniciar alguna apuesta.

Estadística y últimos partidos entre España y Chipre de baloncesto

Esta será la primera vez que se enfrenten en su historia.

La selección española llega a esta jornada con un balance de 1 victoria y 1 derrota en el torneo. Chipre por su parte, ha perdido sus 2 encuentros previos del Eurobasket 2025.

¿Dónde ver en directo el España y Chipre de Eurobasket? TV y Online

La 1, La 2, Teledeporte, RTVE Play y Courtside 1891.

Noticias del España – Chipre Eurobasket hoy

Para el pronóstico del España vs Chipre 31 agosto 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de España España disputa el Eurobasket con las ausencias de Juan Núñez, Lorenzo Brown, Hugo González, Usman Garuba, Alberto Abalde y Alberto Díaz. Noticias de Chipre Chipre no reporta ausencias importantes en el Eurobasket 2025.

