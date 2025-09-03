Pronóstico España vs Grecia – Eurobasket – 04/09/2025

La selección española no tiene mañana, está obligada a ganar para depender de si mismo y avanzar hacia la siguiente ronda, pero antes tendrán que superar a los griegos que se han mostrado bastante sólidos. Se estará disputando el encuentro entre España vs Grecia este 04/09/2025, el partido se llevará a cabo en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol, un partido perteneciente al Grupo C, en donde los españoles tratarán de recuperarse tras una dura derrota ante Italia.

España comenzó de manera contundente el encuentro ante Italia, sin embargo, no fue suficiente y presenciaron una remontada épica en el último cuarto, para así terminar con la derrota 67-63, con este escenario el equipo registra un balance de 2 victorias y 2 derrotas. Por otro lado, Grecia viene de perder su invicto ante la selección de Bosnia-Herzegovina 80-77, pero los griegos tuvieron la ausencia de Giannis Antetokounmpo por molestias físicas, dejando así un récord de 3 victorias y 1 derrota.

Pronósticos España vs Grecia, apuestas Eurobasket

Hándicap España+9.5

No hay que olvidar que, se trata de un duelo con mucha importancia para España, en donde se jugarán la clasificación, por lo que los notaremos agresivos desde el arranque. Otro aspecto importante, son sus 3 victorias en los últimos 5 duelos ante Grecia, lo que podría respaldar esta apuesta, a pesar de que no son favoritos, cuentan con las herramientas necesarias para competir y luchar por la victoria.

Menos de 160 puntos

En los encuentros anteriores, la selección española ha presentado ciertas deficiencias en el área de los tableros, dependiendo en gran parte de Santi Aldama. Esto se puede evidenciar en 2 de los 4 encuentros disputados, en donde no lograron alcanzar la barrera de los 70 puntos, mientras que Grecia con un rendimiento ofensivo mucho más sólido, tratará de desplegar una asfixiante defensiva sobre Aldama para acentuar las carencias ofensivas de los españoles.

Victoria de Grecia

Se espera que para este importante duelo regrese Giannis Antetokounmpo, lo cual le dará un plus importante a la selección de Grecia. Con los problemas que ha tenido España para cerrar los encuentros en el Eurobasket, además de las inconsistencias defensivas, le dará oportunidad a la estrella de los Bucks de arrollar con su capacidad anotadora, otro de los aspectos que puede jugarle en contra a los españoles, es la falta de experiencia de algunos de sus jugadores en momentos clave.

Estadística y últimos partidos entre España y Grecia de baloncesto

La última vez que los equipos se enfrentaron fue el 30 de julio del 2024 y arrojó un marcador final de 84-77 a favor de España.

En las últimas 5 oportunidades en donde estos equipos se han enfrentado España domina la serie al ganar 3 partidos.

¿Dónde ver en directo el España y Grecia de Eurobasket? TV y Online

La 1, La 2, Teledeporte, RTVE Play y Courtside 1891.

Noticias del España – Grecia Eurobasket hoy

Para el pronóstico del España vs Grecia 04 septiembre 2025 es importante tener en cuenta las últimas noticias del partido:

Noticias de España España disputa el Eurobasket con las ausencias de Juan Núñez, Lorenzo Brown, Hugo González, Usman Garuba, Alberto Abalde y Alberto Díaz. Noticias de Grecia Grecia tendrá las ausencias de Nikos Rogkavopoulos, Nick Calathes y Georgios Papagiannis.

